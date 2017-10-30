Bí quyết sống lâu: Hít thở đúng cách, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm

Sống khỏe 30/10/2017 20:39

Hít thở là hoạt động tự nhiên, đơn giản và vô cùng quan trọng đối với sự sống. Nếu bạn biết cách hít thở thì sẽ nhận được vô vàn điều tuyệt vời, cả đời không lo bệnh tật.

1. Giảm stress

Căng thẳng là nguyên nhân của hàng loạt vấn đề sức khỏe thường gặp của con người. Có một cách đơn giản để chúng ta cải thiện tình trạng này đó là hít thở sâu.

Bí quyết sống lâu: Hít thở đúng cách, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm - Ảnh 1
Hít thở sâu giúp giảm stress - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà khoa học Tây Ban Nha, liệu pháp kiểm soát quá trình hít thở giúp làm ức chế mức độ sản sinh cortisol gây ra căng thẳng. Nhờ đó, có thể giúp bạn bình tĩnh và thư giãn, hạn chế mệt mỏi căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Từ bây giờ mỗi khi căng thẳng, thay vì ngồi xem ti vi hay ăn đồ ăn vặt gây hại, bạn hãy tìm một nơi cho riêng mình và hít một hơi thật sâu nhé!

2. Thanh lọc cơ thể

Hít thở sâu là cách để bạn giúp phổi làm tròn trách nhiệm thanh lọc cơ thể và loại bỏ lượng chất độc hại tích tụ một cách tốt hơn.

Nhờ đó, khả năng bạn mắc phải các vấn đề sức khoẻ như mệt mỏi, đau cơ, và huyết áp cao…giảm đi rõ rệt. Điều này cũng giúp lượng máu sạch lưu thông dễ dàng, cho bạn một sức khỏe thật tốt.

3. Hỗ trợ phổi hoạt động hiệu quả hơn

Hít thở sâu đóng một vai trò quan trọng trong việc làm nở các mô phổi, đồng thời còn giúp cải thiện chức năng của phổi. Điều này hỗ trợ ngăn ngừa viêm phổi và làm giảm các biến chứng sau phẫu thuật.

Ngoài ra, hít thở sâu cũng giúp quá trình đưa oxy đến mọi tế bào trong cơ thể tốt hơn. Hạn chế khả năng mắc phải các bệnh liên quan đến phổi và tim như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), viêm phế quản, hay đau tức ngực…

4. Hỗ trợ giảm cân

Bạn có thể không tin nhưng hít thở sâu có hiệu quả trong việc giúp bạn đốt cháy mỡ thừa đấy!

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Hít thở đúng cách giúp chị em giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) về Dịch tễ và Phòng ngừa Bệnh tim mạch năm 2005, luyện tập hô hấp sâu giúp bạn tập trung hoạt động nhiều hơn vào vùng bụng. Do đó, có thể kích thích hệ thống bạch cầu để mỡ thừa trong cơ thể bị đốt cháy nhiều hơn và tránh được nguy cơ béo phì.

5. Ngủ ngon giấc hơn

Hít thở sâu trước khi đi ngủ giúp làm dịu và điều hòa hệ thần kinh để bạn cảm thấy thư giãn hơn, từ từ bước vào giấc ngủ. Việc này có ảnh hưởng giống như khi bạn ngồi thiền, không chỉ giúp tịnh tâm mà còn ngủ ngon hơn nữa đấy!

Để đạt được hiệu quả tốt nhất hãy kết hợp với các hoạt động thư giãn khác như ngâm chân vào nước ấm trước khi đi ngủ hoặc thưởng thức một bản nhạc nhẹ nhàng

6. Kiểm soát huyết áp cao

Nếu bạn bị cao huyết áp, thường xuyên hít thở sâu là một trong những việc bạn nhất định phải làm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí AHA năm 2005 nói rằng hít thở sâu giúp tăng độ nhạy phản xạ áp lực lên động mạch, tăng cường và kích hoạt hệ phó giao cảm đồng thời giúp phá vỡ cấu trúc muối để cơ thể kiểm soát huyết áp cao một cách dễ dàng.

7. Giảm đau

Khi bị đau, bạn hãy thử hít sâu, rồi thở ra chậm rãi. Điều này góp phần giải phóng endorphin - một loại chất có tác dụng như thuốc giảm đau tự nhiên. Nó cũng có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh giao cảm, đồng thời kiểm soát lưu lượng máu và nhiệt độ da để chống lại cơn đau.

8. Giảm say tàu xe

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Cơn say tàu xe biến mất nhờ hít thở sâu - Ảnh minh họa: Internet

Kết quả của một cuộc nghiên cứu năm 1999 đăng trên tạp chí Aviation Space and Environmental Medicine cho thấy hít thở sâu có thể giúp bạn cải thiện các triệu chứng say tàu xe, máy bay. Hãy nhắm mắt và hít sâu, từ từ thở ra mỗi khi bạn gặp tình trạng tương tự.

9. Hỗ trợ tiêu hóa

Hít thở sâu giúp cho việc vận chuyển máu đến các cơ quan tốt hơn, nhờ đó chúng hoạt động hiệu quả hơn. Trường hợp bạn gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi hoặc táo bón, hít thở sâu sẽ giúp chức năng tiêu hóa được cải thiện.

10. Bổ sung năng lượng

Hít thở sâu là cách bạn bổ sung một cách tốt hơn lượng oxy cho cơ thể và hỗ trợ quá trình lưu thông máu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn đang cải thiện mức năng lượng dung nạp vào cơ thể cũng như tăng năng suất làm việc của mình.

Trên đây là 10 lợi ích tuyệt vời của việc hít thở sâu mỗi ngày. Hãy dành 10 phút để làm điều này, bạn sẽ thấy yêu hơn cuộc sống của mình đấy!

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