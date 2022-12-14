Cả hai loại tiếp xúc có thể gây ngộ độc kim loại nặng trong cơ thể. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn, mất nước và ớn lạnh.

Tiếp xúc với kim loại nặng có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Phơi nhiễm ngắn hạn có thể xảy ra khi bạn vô tình ăn phải một lượng lớn kim loại nặng chẳng hạn như trong nước hoặc thực phẩm. Phơi nhiễm lâu dài xảy ra khi bạn tiếp xúc với một lượng nhỏ kim loại nặng trong thời gian dài (ví dụ: công cụ khai thác chì).

Dưới đây là một số mẹo bạn có thể sử dụng để tránh tiếp xúc lâu dài với kim loại nặng.

Vì đây là những triệu chứng phổ biến có thể xảy ra với một số tình trạng y tế, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.

1. Uống nước lọc

Nước có thể bị nhiễm một lượng nhỏ kim loại nặng. Lắp đặt một hệ thống lọc nước trong nhà của bạn có thể giúp giảm bớt những tạp chất này và làm cho nước uống của bạn an toàn để sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng hệ thống lọc trao đổi ion, hệ thống lọc than hoạt tính hoặc hệ thống lọc thẩm thấu ngược.

2. Thanh lọc cơ thể

Gan giúp loại bỏ tất cả các chất độc ra khỏi cơ thể. Bạn có thể giảm hàm lượng kim loại nặng trong cơ thể bằng cách tiêu thụ thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe của gan và hỗ trợ các enzym giải độc (bưởi, rau họ cải, v.v.) và tránh uống rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ thực phẩm có chứa vitamin B6, vitamin B12, folate, v.v. cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe của gan.

3. Tối ưu hóa sức khỏe đường ruột

Hệ thống tiêu hóa của bạn chứa một số vi khuẩn có lợi giúp giữ cho cơ thể không có mầm bệnh và độc tố.

Bạn có thể giúp tăng lượng vi khuẩn tốt này, đặc biệt nếu bạn bị hội chứng kích thích (IBS) hoặc tiêu chảy thường xuyên, để tối ưu hóa sức khỏe đường ruột của bạn. Tiêu thụ men vi sinh là một cách tốt để làm như vậy.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy các chế phẩm sinh học như Lactobacillus rhamnosus giúp giảm sự hấp thụ thủy ngân và asen từ ruột vào máu.

4. Nhận đủ lượng vitamin và khoáng chất

Tiêu thụ đủ lượng vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và có thể giúp bảo vệ bạn khỏi tác hại của việc tiếp xúc với kim loại nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể bao gồm các loại rau và trái cây tươi trong chế độ ăn uống của mình hoặc bổ sung vitamin tổng hợp để đáp ứng nhu cầu về vitamin và khoáng chất của bạn.

5. Đừng quên các loại thảo mộc và gia vị

Các loại thảo mộc và gia vị như tỏi, nghệ và hương thảo có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Chúng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn để chống lại độc tố và mầm bệnh.

5. Thực hiện thay đổi chế độ ăn uống và lối sống

Ảnh minh họa: Internet

Cắt giảm thức ăn nhanh, hạn chế đồ chiên rán và tăng lượng trái cây tươi và rau xanh mà bạn tiêu thụ là chìa khóa để có một cuộc sống khỏe mạnh.

6. Tăng lượng polyphenol

Polyphenol có thể giúp tăng sản xuất một loại enzyme gọi là metallicothionein, giúp loại bỏ độc tố và kim loại nặng ra khỏi cơ thể.

Bạn có thể tiêu thụ các loại thực phẩm như sô cô la đen, ca cao và hạt lanh hàng ngày vì chúng có lượng lớn polyphenol.

7. Giảm căng thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng có thể làm chậm quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Nên giảm căng thẳng cả về thể chất và tinh thần để có sức khỏe tối ưu. Cố gắng thiền mỗi ngày để giảm tác động của căng thẳng mãn tính đối với sức khỏe của bạn.

8. Ăn rau mùi

Rau mùi là một tác nhân thải sắt tự nhiên. Nó có đặc tính giải độc có thể giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi kim loại nặng. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tiêu thụ rau mùi có thể giúp giảm lượng chì hấp thụ trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể uống sinh tố ngò và táo vào buổi sáng hoặc ăn ngò tươi cắt nhỏ trên món salad, cà ri, súp, v.v.

Theo Emedihealth