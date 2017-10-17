Người được nhắc tới trong câu chuyện này là bà Tống Mỹ Linh , người vợ tài giỏi và quyền lực của Tưởng Giới Thạch. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe nói đến nhân vật lịch sử nổi tiếng này của Trung Quốc.

Đã có rất nhiều cuộc bàn luận xoay quanh nguyên nhân giúp người phụ nữ ấy có thể khỏe mạnh sống tiếp 60 năm nữa. Nhưng ít ai biết rằng, khi đó bà Tống Mỹ Linh cũng đã nghĩ tới phương pháp phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Rất may bà gặp được một vị bác sĩ tư người Mỹ. Ông khuyên bà nên cải thiện hàm lượng axit trong cơ thể và chú trọng đến đường ruột, từ đó bà đã bắt đầu uống nước chanh hằng ngày. Nhờ kiên trì suốt 60 năm, bà Tống Mỹ Linh đã sống thọ đến 106 tuổi và qua đời tự nhiên.

Tống Mỹ Linh là người Trung Hoa đầu tiên được diễn thuyết trước quốc hội Mỹ. Bà còn nổi tiếng bởi khả năng nói được 6 thứ tiếng cùng vẻ đẹp nho nhã, quý phái đặc trưng của người phương Đông. Là một người phụ nữ thông minh, bà từng được báo Mỹ ca ngợi là một trong 10 người đẹp nhất thế giới suốt 10 năm liền. Nhưng số phận không mỉm cười với bà khi được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú ở tuổi 40. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bà lại qua đời ở tuổi 106!

Hiện nay, nhiều người biết được công dụng tuyệt vời của chanh. Tuy nhiên, phần lớn vẫn lo ngại về lượng axit hấp thụ vào cơ thể. Thực tế, nước chanh không làm tăng tính axit trong đường ruột, bởi khi đi vào cơ thể axit citric sẽ được loại bỏ một cách tự nhiên và chỉ có những ion có lợi được cơ thể hấp thu lại. Chanh là một trong những loại quả hữu ích nhất trong cuộc sống con người bởi nó rất dồi dào vitamin, các chất chống oxy hóa và nhất là chống ung thư.

Nếu bạn tập được thói quen uống một cốc nước chanh pha chung với mật ong và nước ấm mỗi ngày thì không chỉ độc tố trong cơ thể được loại bỏ mà còn có thể cải thiện tiêu hóa, thanh lọc đường ruột, cả đời không lo bệnh tật.

Một số lưu ý khi sử dụng chanh:

- Không được uống trực tiếp nước cốt chanh, phải pha loãng theo tỷ lệ trung bình 1:1, có nghĩa là 1 quả chanh với 1 lít nước.

- Nước pha chanh không quá nóng hay quá lạnh, tốt nhất là ở khoảng 50-70 độ C.

- Không uống nước chanh khi bụng quá đói.

- Không vắt chanh bỏ vỏ, nhất là người điều trị ung thư và viêm gan siêu vi bởi vì thứ tốt nhất của chanh là vỏ chứa nhiều tinh dầu, vitamin, chất chống oxy hóa, flavonoid hơn hẳn phần thịt.

- Lượng chanh chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng dao động trong khoảng 75-100gr mỗi ngày.

Sức khỏe con người là quan trọng, hãy biết cách chăm sóc bản thân để phòng tránh bệnh tật. Hãy uống một ly nước chanh ấm mỗi ngày để có thể sống khỏe sống lâu như bà Tống Mỹ Linh nhé.