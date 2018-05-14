Bệnh tật tiêu tan, mỡ thừa giảm nhanh ‘chóng mặt’ nhờ uống nước lọc theo những cách này

Sống khỏe 14/05/2018 16:27

Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là rất quan trọng. Đặc biệt, nếu bạn uống nước đúng cách, đúng thời điểm còn giúp mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Cơ thể thiếu nước có thể khiến bạn mệt mỏi, giảm sức đề kháng… Chính vì vậy, bổ sung đủ nước cho cơ thể là điều rất cần thiết. Nếu uống đúng cách và đúng thời điểm, chỉ 1 ly nước lọc cũng giúp bạn phòng và trị nhiều loại bệnh, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Dưới đây là những cách uống nước lọc mang lại tác dụng “thần kì” cho sức khỏe:

Những cách uống nước lọc giúp trị bệnh

Uống một ly nước trước khi đi ngủ

Nếu bạn đang gặp các vấn đề về tim mạch thì mỗi ngày nên uống một ly nước trước khi đi ngủ. Thường xuyên duy trì thói quen này sẽ rất tốt cho tim mạch, giúp ngăn ngừa tình trạng tim đau thắt, nhồi máu cơ tim.

Bệnh tật tiêu tan, mỡ thừa giảm nhanh ‘chóng mặt’ nhờ uống nước lọc theo những cách này - Ảnh 1
Thường xuyên uống nước lọc trước khi ngủ sẽ giúp bảo vệ tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là do khi ngủ, cơ thể ra mồ hôi dẫn đến mất nước, khiến hàm lượng nước trong máu giảm xuống, độ nhớt của máu cũng sẽ biến đổi tăng cao. Việc uống 1 ly nước lọc trước khi ngủ sẽ giúp giảm độ dính trong máu, hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Uống nước vào sáng sớm

Uống một ly nước lọc khi vừa thức giấc sẽ mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Sau một đêm dài, cơ thể cần nước để thúc đẩy quá trình trao đổi chất giúp loại bỏ chất thải trong cơ thể ra ngoài.

Bên cạnh đó, nước lọc còn giúp thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố tích tụ trong gan một cách nhanh chóng. Đây chính là phương pháp giải độc an toàn và tốt nhất.

Uống một chút nước sau khi ăn 30 phút

Nếu bạn đang gặp tình trạng thừa cân, mỡ thừa tích tụ khiến vòng eo kém thon gọn thì hãy uống một chút nước sau khi ăn cơm nửa giờ. Thói quen này sẽ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chuyển hóa chất béo để ngăn ngừa mỡ thừa tích tụ.

Uống nước sau khi ăn khoảng nửa tiếng còn giúp cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa và chức năng nội tiết trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa rối loạn hệ tiêu hóa.

Bệnh tật tiêu tan, mỡ thừa giảm nhanh ‘chóng mặt’ nhờ uống nước lọc theo những cách này - Ảnh 2
Thường xuyên uống nước sau khi ăn sẽ giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn – Ảnh minh họa: Internet

Uống thật nhiều nước trong ngày

Khi bị táo bón, uống thật nhiều nước là cách để nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn. Đặc biệt, khi uống nước cần phải uống từng ngụm to, động tác nuốt phải nhanh để nước chảy đến kết tràng, kích thích nhu động ruột, thúc đẩy bài tiết hiệu quả. Bạn không nên nhấp từng ngụm nhỏ, như vậy nước chảy với tốc độ chậm sẽ dễ dàng ở lại dạ dày và gây tiểu tiện.

Uống nước đúng cách, đúng thời điểm không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, phòng nhiều loại bệnh mà còn mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn và làn da tươi trẻ. Đừng quên bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày nhé!

Không phải chỉ để làm đồ uống, nếu dùng đúng cách, chanh còn có tác dụng tuyệt vời thế này

Không phải chỉ để làm đồ uống, nếu dùng đúng cách, chanh còn có tác dụng tuyệt vời thế này

Nếu nghĩ rằng chanh chỉ để làm bánh và đồ uống giải khát, thì hãy suy nghĩ lại. Loại trái cây có múi này có thể hữu ích hơn bạn tưởng nếu biết cách dùng đúng.

Xem thêm
Từ khóa:   uống nước lọc đúng cách uống nước giúp giảm cân uống nước giúp trị bệnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?