Bệnh huyết trắng ở phụ nữ: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu và cách phòng ngừa tốt nhất

Sống khỏe 19/03/2018 11:46

Bệnh huyết trắng nếu không sớm được phát hiện và điều trị có thể dẫn tới các diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phái nữ. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, các chị em nên biết về dấu hiệu và cách phòng ngừa bệnh huyết trắng dưới đây.

Bệnh huyết trắng là một trong những vấn đề phụ khoa mà bạn gái nào cũng có thể mắc phải nhưng lại rất ít người hiểu rõ về những nguy hiểm của chúng. Nhiều chị em đã bỏ qua những dấu hiệu của bệnh và cho rằng chúng sẽ tự khỏi. Điều này đã dẫn đến các biến chứng đáng sợ ảnh hưởng sức khỏe.

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Nhiều chị em bỏ qua những dấu hiệu của bệnh huyết trắng làm ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sức khỏe luôn tốt, các chị em nên biết những dấu hiệu và cách phòng ngừa bệnh huyết trắng được chuyên gia tư vấn dưới đây.

Dấu hiệu và cách phòng ngừa bệnh huyết trắng

Những dấu hiệu của bệnh huyết trắng

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Bùi Thị Phương Loan (Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) cho biết, huyết trắng là chất dịch lỏng hoặc hơi sệt chảy ra từ âm đạo. Hầu hết phụ nữ đều có huyết trắng dạng sinh lý với số lượng ít, màu trắng trong hoặc đục thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, khi huyết trắng có những thay đổi về số lượng, có mùi bất thường hoặc chuyển sang màu vàng, xanh, trắng hay xám là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề.

Bác sĩ Phương Loan chia sẻ, những biểu hiện của huyết trắng bệnh lý rất đa dạng, không giống nhau vì chúng phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Trong đó có 5 nguyên nhân thường hay gặp nhất dưới đây:

- Nhiễm khuẩn âm đạo: Thông thường, khi nhiễm khuẩn, huyết trắng sẽ có màu xám đậm hoặc nhạt kèm với mùi hôi, tanh khó chịu.

- Nhiễm nấm vùng kín: Huyết trắng thường có màu trắng, dạng vón cục như váng sữa, không có mùi hoặc có mùi chua. Ngoài ra, bạn nữ sẽ có cảm giác ngứa nhiều, gây đau rát khi quan hệ hay đi tiểu.

Bệnh huyết trắng ở phụ nữ: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu và cách phòng ngừa tốt nhất - Ảnh 2
Huyết trắng có những thay đổi bất thường các chị em nên chú ý - Ảnh minh họa: Internet

- Do vi khuẩn lậu: Trong trường hợp này nhiều chị em không có triệu chứng hoặc có biểu hiện như cảm giác nóng rát hay sưng đỏ âm đạo, đi tiểu nhiều lần.

- Do Trichomonas (trùng roi âm đạo): Huyết trắng thường có màu vàng xanh, mùi hôi nồng và thường kèm theo các triệu chứng khó chịu như đau rát khi quan hệ, đi tiểu hoặc ngứa vùng sinh dục.

- Do Chlamydia: Đây là một loại vi khuẩn chủ yếu lây truyền qua đường tình dục và người bị nhiễm thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có biểu hiện nhiễm trùng đường tiết niệu kèm theo.

Bệnh huyết trắng ở phụ nữ: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu và cách phòng ngừa tốt nhất - Ảnh 3
Huyết trắng bệnh lý không phải là dấu hiệu của ung thư phụ khoa như mọi người vẫn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu có những biểu hiện của nhiễm Trichomonas, lậu hay Chlamydia, các chị em và bạn tình nên nhanh chóng đến bệnh viện để sớm điều trị vì đây là những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu không điều trị kịp thời hay đúng cách có thể gây viêm nhiễm phúc mạc, thậm chí gây vô sinh, hiếm muộn về sau này.

Cách phòng ngừa bệnh huyết trắng

Theo bác sĩ Phương Loan, cách tốt nhất để phòng ngừa huyết trắng là các chị em nên giữ vùng kín luôn khô thoáng, tránh mặc quần quá chật. Ngoài ra, các bạn nữ nên vệ sinh tầng sinh môn sạch sẽ hàng ngày bằng nước hoặc dung dịch chuyên dụng.

Bệnh huyết trắng ở phụ nữ: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu và cách phòng ngừa tốt nhất - Ảnh 4
Thường xuyên vệ sinh vùng kín đúng cách là biện pháp phòng ngừa bệnh huyết trắng tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bác sĩ cũng khẳng định không có thức ăn hoặc bất cứ thực phẩm chức năng nào ngăn ngừa bệnh huyết trắng như một số thông tin đăng tải trên mạng. Chính vì thế, khi có dấu hiệu của huyết trắng bệnh lý, các chị em nên đến bác sĩ chuyên khoa để được khám và điều trị đúng cách.

Với những thông tin về dấu hiệu và cách phòng ngừa bệnh huyết trắng do bác sĩ chuyên khoa chia sẻ ở trên, hy vọng các chị em sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt!

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