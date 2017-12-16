Ai thường có thói quen lắc hay bẻ cổ thì phải đọc ngay bài viết này kẻo hối không kịp

Sống khỏe 16/12/2017 10:11

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết thói quen lắc hay bẻ cổ tưởng chừng rất bình thường này lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe.

Khi cảm thấy mệt mỏi, nhiều người thường có thói quen lắc hoặc bẻ cổ kêu răng rắc. Mặc dù động tác này mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu, nhưng nếu thực hiện không đúng cách hoặc lạm dụng quá mức thì có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nguyên nhân gây ra âm thanh răng rắc khi lắc cổ

- Nổ bọt khí: Theo các chuyên gia, khi chúng ta lắc cổ sẽ khiến các bao khớp giãn ra làm cho các lớp dịch khớp nằm trong khớp sinh ra bọt khí. Khi chúng chịu áp lực sẽ vỡ ra và tạo âm thanh.

Ai thường có thói quen lắc hay bẻ cổ thì phải đọc ngay bài viết này kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Những bọt khí khi bị vỡ sẽ phát ra âm thanh - Ảnh: Internet

- Viêm khớp: Các đốt xương sẽ mất dần độ trơn khi bạn bị viêm khớp, điều này khiến các đốt xương cứng hơn và khi cọ xát vào nhau sẽ gây ra âm thanh răng rắc.

- Chuyển động: Việc chuyển động các khớp sẽ khiến dây chằng bị xê dịch và khi trở về vị trí ban đầu sẽ tạo ra tiếng kêu.

Thói quen lắc hay bẻ cổ kêu răng rắc gây hại gì cho sức khỏe?

Hành động tưởng chừng vô hại này lại là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh về xương khớp và nhiều mối nguy hại khác cho sức khỏe.

- Cột sống cổ bị tổn thương: Thường xuyên duy trì thói quen lắc hay bẻ cổ sẽ dẫn tới các tổn thương về xương khớp. Về lâu dài sẽ phát triển thành thoái hóa đốt sống cổ, viêm cột sống… thậm chí là thoát vị đĩa đệm.

- Tụ máu: Động tác lắc hay bẻ cổ sẽ gây ra tác động vật lý ảnh hưởng đến thành mạch máu, có thể làm tách thành mạch máu, hình thành máu đông rất nguy hiểm.

Ai thường có thói quen lắc hay bẻ cổ thì phải đọc ngay bài viết này kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Thói quen lắc hay bẻ cổ có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet

- Đột quỵ: Mặc dù là trường hợp hiếm gặp nhưng bạn tuyệt đối không được chủ quan vì mức độ nguy hiểm của nó. Nếu bạn bẻ khớp cổ quá mạnh có thể làm rách động mạch, làm giãn đoạn quá trình vận chuyển máu lên não và các cơ quan khác trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Biện pháp cải thiện tình trạng đau nhức cổ

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, việc giữ nguyên một tư thế cổ trong thời gian dài sẽ khiến các khớp cổ cứng lại gây đau nhức và thiếu linh hoạt. Tuy nhiên, bạn không nên duy trì thói quen xoay khớp cổ mỗi khi mỏi vì sẽ ảnh hưởng đến xương khớp. Thay vào đó, bạn hãy dành vài phút để mát xa nhẹ nhàng vùng cổ, giúp máu lưu thông và giảm nhức mỏi.

Ai thường có thói quen lắc hay bẻ cổ thì phải đọc ngay bài viết này kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Mát xa là phương pháp an toàn giúp giảm nhức mỏi cổ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bạn cần bổ xung thêm những thực phẩm chứa nhiều vitamin D và canxi để giúp bảo vệ xương khớp khỏe mạnh. Thường xuyên thực hiện những bài tập thể dục khi ngồi làm việc quá lâu để giúp cơ thể được thư giãn. 

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