9 thói quen tưởng chừng rất khoa học nhưng có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào

Sống khỏe 29/10/2017 09:29

Có những thói quen hàng ngày tưởng chừng rất khoa học nhưng lại là nguyên nhân gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm mà chúng ta không hề hay biết.

Cùng điểm qua một số thói quen cần phải thay đổi ngay từ bây giờ, điều cuối cùng chắc chắn sẽ khiến bạn hoàn toàn bất ngờ.

1. Súc miệng

Hầu hết mọi người đều quen với việc súc miệng bằng nước sau khi đánh răng. Tuy nhiên, thói quen này luôn được các nha sĩ khuyến cáo là không tốt. Nguyên nhân là do khi chúng ta đánh răng, lớp flo bảo vệ men răng đồng thời sẽ được hình thành, nhưng chúng khá nhạy cảm với nước và có thể bị cuốn trôi trong khi chúng ta súc miệng. Do đó, để tăng cường hiệu quả của việc đánh răng, bạn nên súc miệng bằng các dung dịch không chứa cồn đặc biệt giúp răng chắc khỏe vào bảo vệ men răng tốt hơn.

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Không nên súc miệng bằng nước thường để có hàm răng khỏe mạnh hơn - Ảnh: Internet

​2. Chạy bộ bằng máy

Trong thời đại nhịp sống diễn ra một cách hối hả như ngày nay, rất nhiều chị em phụ nữ đã chọn cho mình thói quen tập luyện với máy chạy bộ, với mong muốn vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo sức khỏe. Chạy bộ là tốt, nhưng chạy trong một thời gian kéo dài nhất định không hoàn toàn hữu ích như bạn nghĩ. Nó có thể gây hại tới những khớp xương và gây phản tác dụng nếu bạn không tập đúng cách. Để tránh tình trạng này, các bạn nên chạy bộ với máy dưới tần suất vừa phải, và sau mỗi lần tập nên có những bài tập kèm theo như giãn cơ, điều hòa, tăng cơ...

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Nên kết hợp chạy bộ với các bài tập giãn cơ để có hiệu quả tốt nhất - Ảnh: Internet

​3. Rửa tay bằng xà phòng

Rất nhiều người tin rằng các sản phẩm công nghiệp đặc biệt là xà phòng có thể bảo vệ chúng ta khỏi các vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng quá thường xuyên chính là nguyên nhân dẫn đến sự sinh sôi của các mầm bệnh mới. Hơn nữa, một số thành phần trong xà phòng gây bào mòn da ở mức độ nhất định. Do vậy, chúng ta chỉ nên sử dụng xà phòng rửa tay khi thực sự cần thiết, tránh lạm dụng để phát huy hiệu quả kháng khuẩn một cách tốt nhất.

4. Sử dụng vitamin

Với thời đại quảng cáo bùng nổ như ngày nay, mọi người đều biết rằng vitamin rất cần thiết cho cơ thể, giúp các phản ứng sinh hóa trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta lại ít biết rằng, sử dụng vitamin có thể rất nguy hiểm trong một số trường hợp. Các nhà khoa học cho biết, đối với một số người có những thói quen không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu,... khi sử dụng nhiều vitamin có thể làm gia tăng mức độ bệnh tật gấp nhiều lần so với những người không dùng. Lời khuyên đối với những người này là không nên quá lạm dụng vitamin mà chỉ nên sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

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Sử dụng vitamin không phải lúc nào cũng có lợi - Ảnh: Internet

​5. Nước giải khát không đường

Các nhà sản xuất nước giải khát dành cho người ăn kiêng luôn cố thuyết phục chúng ta rằng sản phẩm của họ chứa ít hàm lượng calo và không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên teo các nhà khoa học, uống một lon nước này mỗi ngày có thể dẫn đến nguy cơ bệnh tim, huyết áp cao và tăng cân. 

6. Ăn kiêng không khoa học

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc giảm cân không hề tốt như bạn nghĩ. Ví dụ, đối với những người ăn nhiều nhưng không hề tăng cân, nguyên nhân có thể do chất béo của họ được lưu trữ quanh vùng tim và gan, có thể gây ra một số căn bệnh nguy hiểm. Đồng thời, những người ép cân như vậy sẽ có nguy cơ cảm lạnh cao, đặc biệt vào mùa đông hay khi thời tiết chuyển mùa. Ngoài ra, theo kết quả của hơn 100 dự án nghiên cứu có liên quan, những người này có tỷ lệ tử vong cao như người bình thường.

Vì vậy, giảm cân là không cần thiết nếu bạn vẫn chưa tìm ra phương pháp khoa học phù hợp với bản thân. 

7. Dọn dẹp nhà cửa

Vệ sinh nhà cửa mỗi ngày là một thói quen tốt. Nhưng các hóa chất tẩy rửa lại không tốt như vậy. Các hóa chất mọi người sửa dụng để làm sạch ngôi nhà mỗi ngày chứa rất nhiều thành phần hóa học có thể gây kích ứng mắt, nhức đầu và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Vì thế bạn không nên lạm dụng các chất tẩy rửa trong gia đình. Hãy tận dụng các nguyên liệu tự nhiên nhiều nhất có thể như cần tây, sả chanh... vừa giúp căn nhà thơm thoáng vừa đảm bảo sức khỏe cả nhà. 

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Nên dọn dẹp nhà cửa đúng cách để bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh: Internet

8. Mang dép xỏ ngón

Hầu hết mọi người đều cho rằng mang dép xỏ ngón giúp đôi bàn chân được thoải mái sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến cáo không nên sử dụng loại dép này đối với các bề mặt cứng như đường bê tông, gạch, ngói, mà chỉ nên sử dụng trên các bề mặt êm ái như cỏ hoặc cát... để phát huy tác dụng thư giãn một cách tối đa.

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Chỉ nên đeo dép xỏ ngón khi đi trên bề mặt êm giúp thư giãn chân - Ảnh: Internet

9. Uống nhiều nước

Nước rất quan trọng đối với cơ thể, và mọi người vẫn thường nghe những lời khuyên rằng nên uống ít nhất hai lít nước mỗi ngày cho cơ thể tràn đầy năng lượng. Nhưng nó chỉ tốt nếu sử dụng đúng mức cần thiết. Một số nghiên cứu cho biết, uống quá nhiều nước có thể gây sưng não và các vấn đề về thận. Đồng thời nó có thể làm giảm mức điện giải trong cơ thể, dẫn đến giảm nồng độ natri trong máu rất nguy hiểm. Vì vậy bạn chỉ nên uống lượng nước phù hợp với cơ thể, tránh gây ra các vấn đề đáng tiếc do nhu cầu nước của mỗi người khác nhau.

9 thói quen tưởng chừng rất khoa học nhưng có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào - Ảnh 6
Không nên nạp quá nhiều nước khi không thực sự cần thiết - Ảnh: Internet

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