5 mẹo đơn giản giúp đầu óc luôn tỉnh táo không buồn ngủ

Sống khỏe 22/04/2018 09:39

Bạn thường xuyên gặp phải những cơn buồn ngủ vào buổi sáng và đầu giờ chiều, không thể tập trung vào công việc thì phải đọc ngay những mẹo dưới đây để giúp cho đầu óc luôn tỉnh táo.

Đa số những người trên 70 tuổi thường có vấn đề về trí nhớ, tuy nhiên trong xã hội hiện đại, công việc bận rộn khiến chúng ta gặp phải tình trạng đầu óc không tỉnh táo, kém minh mẫn, khó tập trung, không giúp ích được gì cho công việc.

Vậy làm thế nào để đầu óc luôn minh mẫn thì trước tiên, bạn phải có một bộ não khỏe mạnh và biết cách để giữ đầu óc luôn tỉnh táo. Đây là một số mẹo giúp bạn giữ đầu óc luôn tỉnh táo và duy trì một trí nhớ tốt ngay cả khi về già.

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Giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo giúp bạn sinh hoạt và làm việc hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Bắt đầu một sở thích của mình

Làm những việc mình yêu thích mỗi ngày như vẽ tranh, ca hát, nhảy múa, nấu ăn... giúp cho các tế bào não hoạt động tốt hơn và tập trung hơn. Do đó, bạn hãy dành một chút thời gian cho sở thích của mình hàng ngày để giúp não hoạt động tích cực hơn. Nếu quá mệt mỏi và kém tập trung, bạn có thể dành ra 10-15 phút cho sở thích để giúp cho đầu óc tập trung, tỉnh táo hơn.

Thực hiện các bài tập dành cho não

Tương tự như các bài tập thể chất khi bạn chạy bộ, nâng tạ,... giúp cơ thể khỏe mạnh thì những bài tập cho não bộ cũng góp phần làm cho bộ não của bạn luôn khỏe mạnh và minh mẫn. Những trò chơi trí tuệ như giải đố, ô chữ, cờ vua, các game đòi hỏi vận dụng trí nhớ,... sẽ giúp kích thích não vận động, ngăn ngừa sự thoái hóa tế bào não.

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Các bài tập trí não nhẹ nhàng kích thích não bộ phát triển - Ảnh: Internet

Hãy tranh thủ vài phút mỗi ngày để luyện tập trí não bạn nhé.

Ăn uống lành mạnh đủ dinh dưỡng

Hầu hết chúng ta đều biết rằng việc duy trì một thói quen ăn uống lành mạnh, đủ chất sẽ giúp cho cơ thể phát triển khỏe mạnh và toàn diện, ngăn ngừa bệnh tật.

Để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho tế bào não, ngoài việc thường xuyên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bạn cần bổ sung các thực phẩm chứa axit béo omega-3. Loại axit béo này rất tốt cho phát triển não bộ, có trong các thực phẩm quen thuộc như cá, dừa, quả bơ, các loại hạt,... Nguồn axit béo omega-3 tự nhiên từ thực phẩm là cách lý tưởng nhất giúp bạn luôn tỉnh táo và có một trí nhớ tốt.

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Axit béo omega-3 có nhiều trong cá, tôm, các loại hạt,... rất tốt cho trí não - Ảnh: Internet

Hạn chế làm nhiều việc một lúc

Thông thường, nếu bạn có khả năng xử lý được nhiều công việc trong một lúc thì chứng tỏ bạn có một bộ não tuyệt vời. Tuy nhiên khoa học chứng minh rằng, những công việc đòi hỏi phải phân tán sự tập trung vào nhiều việc khác nhau cùng một lúc và thường xuyên kéo dài như vậy có thể dẫn tới nguy cơ làm suy yếu thùy trán của não.

Khi thùy trán bị ảnh hưởng, não của bạn có thể bị thoái hóa sớm và hoạt động kém đi khi có tuổi. Do đó, đừng bắt não phải thực hiện quá nhiều việc khiến cho tế bào bị quá tải.

Tránh xa các chất kích thích

Nhiều người thường có thói quen sử dụng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá để lấy lại sự tỉnh táo mỗi khi cảm thấy buồn ngủ, mất tập trung, đặc biệt là đàn ông. Nhưng đây thực sự là một thói quen nên bỏ vì thuốc lá, rượu bia, hay cà phê đều có thể gây ra hiện tượng thoái hóa sớm cho các tế bào não, thậm chí nó có thể gây ra bệnh Alzheimer khi về già. Do vậy, bạn nhất định phải tránh hoàn toàn việc sử dụng các chất kích thích nếu muốn có một bộ não khỏe mạnh.

Cùng chia sẻ bài viết này để lan tỏa những cách giúp cho trí óc luôn tỉnh táo và não bộ khỏe mạnh tới những người xung quanh bạn nhé!

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