5 bộ phận trên cơ thể ‘càng nhỏ càng có võ’ giúp phụ nữ trẻ lâu, sống thọ: ai chê mặc ai

Việc bạn có những bộ phận nhỏ hơn người khác, lại có thể mang lại những lợi ích mà bạn không ngờ tới. Ngoài ra, các khuyết điểm trên cơ thể không khiến bạn tự ti, hãy tự tin vào nó. Dưới đây là những ví dụ minh chứng rõ ràng của việc bạn sẽ thấy được rằng, cơ thể chúng ta thực sự tuyệt vời.

Sẽ không cần lý giải vì sao đặc điểm cấu tạo của người này khác người kia, chúng hoàn toàn không giống nhau. Bạn có thể tin rằng, mỗi cơ thể như bạn là một sự hoàn hảo, chỉ cần chúng ta hiểu và giúp chúng tốt lên hơn mỗi ngày.

Trung tâm Nghiên cứu Tuổi thọ Quốc tế tại New York, Hoa Kỳ cho thấy những người có đôi chân ngắn thường có đường kính xương và mật độ xương lớn hơn, xương chắc khỏe hơn và tỷ lệ mắc bệnh loãng xương thấp hơn khi về già. Để phòng bệnh loãng xương, bạn có thể bổ sung nhiều thực phẩm giàu canxi, omega - 3, vitamin D… Các loại cá, hải sản, sữa, trứng và các loại rau xanh mang lại lợi ích này.

Cổ thon: Hạn chế bệnh tim mạch

Trên thực tế, một chiếc cổ thon không chỉ thể hiện hình ảnh đẹp mà còn là dấu hiệu thể hiện sức khỏe hình thể của người phụ nữ. Nghiên cứu của Framingham Heart Study chỉ ra rằng cổ lớn có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch trong tương lai. Theo nghiên cứu này, nam giới có chu vi vòng cổ lớn hơn 40cm và nữ giới lớn hơn 33cm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.

Cổ thon giảm nguy cơ mắc tim mạch. Ảnh: Internet

Nghiên cứu cho rằng mỡ vùng cổ có mối liên hệ mật thiết với những vấn đề về tim mạch, nồng độ cholesterol trong máu và bệnh tiểu đường. Cụ thể, cổ càng dày thì mỡ dưới da và độc tố tích tụ càng nhiều, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, các bệnh liên quan đến tuyến giáp, hệ bạch huyết, gan nhiễm mỡ...

Ngực nhỏ: Cột sống tốt

Bộ ngực đầy đặn có xu hướng thu hút sự chú ý của đàn ông lần đầu tiên nên những cô gái có bộ ngực nhỏ thường cảm thấy tự ti.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy phụ nữ ngực nhỏ khỏe mạnh hơn phụ nữ ngực lớn, vì phụ nữ ngực lớn dễ bị cong vẹo cột sống do phải chịu sức nặng trong thời gian dài, lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến eo, vai và các bộ phận khác, mang lại một mối đe dọa nhất định cho sức khỏe. Ngoài ra, do ảnh hưởng của trọng lực, những bộ ngực quá lớn thường có xu hướng chảy xệ dần dần sẽ làm biến dạng bầu ngực, cũng ảnh hưởng đến ngoại hình.

Cột sống tốt hơn với người ngực nhỏ. Ảnh: Internet

Những phụ nữ có bộ ngực căng đầy thường có nhiều khả năng bị cong cột sống và gây đau lưng. Ngược lại, những phụ nữ sở hữu vòng 1 nhỏ xinh lại có được cột sống tốt.

Vì vậy, những cô nàng ngực nhỏ cũng không cần phải quá mặc cảm, bởi người ngực nhỏ sẽ có vòng ngực săn chắc vì vậy mà giữ dáng đẹp hơn, trẻ lâu hơn. Hơn nữa, ngực nhỏ cũng giúp bạn ngăn ngừa và phát hiện căn bệnh ung thư vú dễ dàng hơn.

Lưng nhỏ - mỏng: Tăng tuổi thọ

Một người phần lưng càng mỏng, cho thấy độc tố được đào thải ra bên ngoài. Phần lớn lưng của người đàn ông sẽ dày hơn, tấm lưng vững chãi chứng tỏ đàn ông mạnh mẽ, cường tráng. Nhưng nếu như một người phụ nữ có tấm lưng dày thực sự không tốt, điều đó có nghĩa là lưng phụ nữ có nhiều mỡ và trông không đẹp.

Bên cạnh đó nó cũng cho thấy quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra bất thường, không thải được chất độc ra ngoài, lớp mỡ tích tụ trên lưng sẽ dày lên, tốc độ lão hóa cũng tăng lên. Bởi vậy, một phụ nữ có lưng gầy, mỏng sẽ trông sẽ trẻ trung hơn, tuổi thọ kéo dài hơn.

Lưng mỏng tăng tuổi thọ. Ảnh: Internet

Lưu ý: Ngoài dấu hiệu về hình thể bên ngoài, điều quan trọng phụ nữ cần phải chú ý là cần hình thành các thói quen sinh hoạt tốt như đi ngủ sớm và dậy sớm, ăn nhiều trái cây và rau xanh, ăn uống điều độ, tập thể dục.

Nốt ruồi nhiều hơn: Sống thọ hơn

Ngoài các đặc điểm hình thể nhỏ nêu trên, nếu bạn có nhiều nốt ruồi trên gương mặt thì khoan vôi tự ti. Theo các bác sĩ da liễu, người có nhiều nốt ruồi thường ít mắc bệnh tim, loãng xương… và nguy cơ mắc các bệnh khác thấp hơn hẳn những người có cùng độ tuổi.

Telomere ở phần cuối các nhiễm sắc thể sẽ dự báo được tuổi thọ của một người. Nghiên cứu cho biết, so sánh với những người có trên 100 nốt ruồi và người có ít hơn 25 nốt ruồi thì người càng nhiều nốt ruồi thì lượng telomere càng dài, tức là họ có thể sống thọ hơn.

Các bài tập giúp nâng cao sức khỏe

Ngoài việc có những lợi ích cơ thể nói riêng, cách bạn luôn duy trì những bài tập luyện giúp cơ thể cân bằng, khỏe mạnh sẽ mang lại lợi ích tối đa. Hãy cùng giữ gìn sức khỏe, bảo vệ những cơ quan trong cơ thể bằng những bài tập hàng ngày.

Bài tập đứng trên một chân

Tựa tay vào lưng ghế, nâng một chân của bạn lên vuông góc, đá ra sau. Chân còn lại giữ thẳng. Giữ nhịp trong vòng 10 giây. Lặp lại 10-15 lần rồi đổi chân. Qua thời gian, cơ thể bạn sẽ đạt trạng thái cân bằng. Khi khả năng thăng bằng của cơ thể khá hơn, bạn thậm chí có thể không cần dùng tay bám để tập.

Bài tập tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Bài tập nâng bàn chân

Nhấc một bàn chân lên một chút để dồn trọng lực của cơ thể lên chân còn lại. Giữ trong vòng 30 giây rồi đổi bên.

Yoga và múa cột

Để giữ thăng bằng, bạn cần cơ giúp bạn vững chắc khi đứng, đi bộ hay ở các tư thế khác. Bạn có thể đã biết rằng đây là những "cơ cốt lõi" của bạn. Yoga và múa cột bao gồm những động tác kéo giãn và tăng cường, làm khỏe những cơ này.

Nên tư vấn bác sĩ trước khi tập yoga hoặc múa cột xem có phù hợp với thể trạng của bạn hay không. Tốt nhất là nên tới lớp học yoga hoặc múa cột dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Nghiêng đầu

Bài tập này giúp thư giãn các cơ ở cổ, vai, hạn chế đau mỏi vai, gáy, gù lưng. Cách thực hiện: Bắt đầu bằng tư thế đứng hoặc ngồi trên thảm, giữ thẳng lưng. Tay phải đặt lên tai trái rồi từ từ kéo đầu nghiêng về phía vai phải. Trong khi đó, tay trái đặt lên vai cùng hướng, kéo căng nhẹ. Giữ tư thế trong 10-15 giây rồi thả lỏng, về vị trí ban đầu và đổi bên.

Những bài tập mang lại cơ thể dẻo dai. Ảnh: Internet

Căng cơ vai ngược

Đây là bài tập giúp kéo căng cơ lưng, vai, giảm áp lực và đau đớn lên chúng. Cách thực hiện: Đứng thẳng, hai chân dang rộng hơn vai, hai tay lồng vào nhau đặt sau lưng. Cúi gập người phía trước, đồng thời đưa hai tay thẳng lên cao. Cố gắng cảm nhận được áp lực ở cột sống và cơ vai. Giữ tư thế trong 10-15 giây rồi trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác 20 lần.