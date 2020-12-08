5 bài tập thể dục giúp 'cuộc yêu' thăng hoa hơn, không chỉ phụ nữ mà cánh mày râu cũng nên học

Sống khỏe 08/12/2020 16:41

Một người phụ nữ quyến rũ sẽ không bao giờ lười biếng. Đừng để những cuộc 'ân ái' trở nên mệt mỏi và nhàm chán, hãy bắt đầu thay đổi bằng cách thực hiện 5 bài tập thể dục này ngay từ hôm nay.

Nếu muốn đạt đến trạng thái khoái cảm không gì sánh được khi "yêu", bạn nên thường xuyên rèn luyện thể lực. Hãy áp dụng ngay 5 bài tập thể dục dưới đây, chuyện phòng the sẽ ngày càng mặn nồng hơn đấy! 

Động tác squat

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Động tác này giúp 'cô bé' săn chắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Squat là bài tập rất quen thuộc đối với các chị em phụ nữ. Động tác này không những tốt cho phần thân dưới, làm săn chắc cơ bắp chân và cơ hông, thúc đẩy tuần hoàn máu mà còn có thể rèn luyện cơ hoành vùng chậu và cơ trơn trong hệ sinh dục. Những tác động này sẽ giúp "cô bé" săn chắc hơn.

Động tác hóp bụng

Hóp bụng không chỉ giúp cải thiện sức bền khi quan hệ, mà còn cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Bạn chỉ cần nằm thẳng trên sàn, đặt hai tay lên bụng dưới và siết chặt cơ bụng, cơ mông và cơ chân, sau 5 giây thả lỏng và lặp lại 20 lần.

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Hóp bụng giúp cải thiện sức bền khi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Động tác mở rộng chân

Động tác này có thể làm giãn các cơ, giúp máu lưu thông trở lại vùng xương chậu và vùng bẹn, tăng khả năng đạt được khoái cảm. Với động tác này, hãy ngồi trên mặt đất, dạng chân ra, mở rộng đầu, giữ thẳng lưng và từ từ nghiêng người về phía trước. Giữ nguyên tư thế này trong 10 giây, thực hiện từ 5-10 lần, kết hợp với việc hít thở sâu.

Động tác căng cơ đùi

Động tác này có thể làm giãn cơ đùi trong và cơ mông. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần nằm thẳng trên mặt đất, co chân về phía ngực, dùng hai tay nắm lấy bàn chân và kéo lên, giữ nguyên tư thế này trong 15-20 giây.

Động tác tạo áp lực lên lưng

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Đây là động tác có tác dụng bảo vệ khi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Các bài tập kéo căng có tác dụng bảo vệ khi quan hệ tình dục. Với động tác này, hãy nằm sấp trên thảm tập Yoga, hai chân dang rộng, đặt hai tay ngang ngực, nâng cao thân. Sau đó, chậm rãi xoay người ra sau, giữ thẳng đầu và để yên trong 15 giây.

Nếu kiên trì áp dụng các bài tập này, bạn sẽ trở thành người phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt chồng đấy!

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