Áp dụng quy tắc 6 phút này, cảm giác thăng hoa sau mỗi lần 'ân ái' sẽ được kéo dài gấp đôi bình thường

Nhà tình dục học Robin Milhausen cho biết, những phụ nữ tiếp xúc thân mật với bạn đời từ 6-10 phút sau khi quan hệ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn trong chuyện chăn gối . Trong khi những người không được vuốt ve hoặc quá trình này ít hơn 6 phút sẽ cảm thấy hụt hẫng sau mỗi lần "lên đỉnh".

Dư âm của "chuyện ấy" để lại có rất nhiều lợi ích, vậy làm thế nào để kéo dài khoảng thời gian đó?

Vì vậy, đừng coi thường khoảng thời gian nghỉ ngơi sau mỗi lần "ân ái". Dưới đây là 5 đề xuất tuyệt vời giúp bạn kéo dài hạnh phúc sau khi "yêu". Và đương nhiên, hãy áp dụng trong vòng 6 phút hoặc hơn.

Cái ôm chính là biểu hiện của sự đánh giá cao đối với nửa kia. Một cái ôm dịu dàng sẽ khiến anh ấy cảm thấy mình được trân trọng. Phụ nữ có thể vòng tay ôm chặt lấy đối phương, giúp nhiệt độ của cả hai được lưu giữ và kéo gần khoảng cách đôi bên.

Nụ hôn quan trọng hơn bất cứ lúc nào

Nụ hôn sẽ khiến đối tác bị mê hoặc và không thể rời khỏi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông sau mỗi lần "hành sự" có thể sẽ thay đổi thái độ, hoặc sẽ rời giường ngay lập tức. Hành động này dễ khiến đối tác cảm thấy không được tôn trọng. Vì vậy, hãy trao cho nhau một nụ hôn ngay sau khi ôm. Đối phương sẽ bị bạn mê hoặc và không thể nào rời đi được nữa.

Nhẹ nhàng vuốt ve vùng nhạy cảm, tận hưởng sự dịu dàng và hạnh phúc

Sau khi quan hệ tình dục, vùng kín của bạn sẽ trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Lúc này, cả hai có thể cố gắng tiếp xúc nhẹ nhàng như xoa bóp cơ thể, hoặc vuốt ve khu vực nhạy cảm của đối phương.

Trang phục nhẹ nhàng cho nửa kia, thể hiện sự trân trọng và yêu thương

Tiếp theo, cả hai có thể giúp nhau tắm rửa và chọn cho đối phương một bộ quần áo thoải mái. Việc khỏa thân hoàn toàn trước mặt một người sẽ khiến chúng ta dễ bị tổn thương. Vậy nên quá trình này sẽ cho đối phương biết rằng họ đang được chăm sóc cẩn thận, tạo cảm giác an tâm và dựa dẫm vào bạn tình của mình hơn trước.

Thảo luận về cảm nhận của nhau và mong chờ lần thân mật tiếp theo

Hãy dành thời gian trò chuyện và bộc lộ cảm nhận của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, cả hai có thể trò chuyện và hỏi nhau xem đối phương thích khoảnh khắc nào, hoặc muốn cùng nhau thử những điều gì trong tương lai. Làm như vậy có thể khiến đối phương cảm thấy tình cảm của họ được đáp lại, tạo cảm giác mong chờ cho lần "yêu" tiếp theo.

(*) Theo Marie Claire.