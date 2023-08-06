Cụ thể, trong đại dịch sởi năm 1882 ở Iceland, phụ nữ sống lâu hơn 2 năm so với nam giới. Trong thời kỳ này, tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 19 trong khi đàn ông sống trung bình đến 16 tuổi.

Theo VnExpress, trên thế giới, tuổi thọ của phụ nữ có xu hướng cao hơn đàn ông. Để kiểm chứng, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu dữ liệu và phân tích khả năng sinh tồn của phụ nữ qua những sự kiện thảm khốc nhất trong hơn 250 năm, từ nạn đói Ailen đến dịch bệnh sởi năm 1846 và 1882, đến sự kiện nô lệ được giải phóng ở Liberia. Trong các sự kiện này, số phụ nữ sống sót đứng đầu.

Nạn đói ở Ukraine năm 1933, các bé gái sơ sinh sống trung bình 11 tuổi, trong khi các bé trai sơ sinh chỉ đạt trung bình khoảng 7 năm.

Nạn đói Ailen bắt đầu vào năm 1846 và bùng phát đến 1851 đã cướp đi khoảng một triệu sinh mạng. Theo nghiên cứu tuổi thọ của nam giới và phụ nữ của Viện Hàn lâm Khoa học, phụ nữ có khả năng tồn tại lâu hơn 4 lần khi thực phẩm khan hiếm.

Tuổi thọ của người ngày càng tăng trên toàn thế giới, trong đó tuổi thọ trung bình của phụ nữ đã vượt xa đàn ông hơn một thập kỷ. Nga là nước có sự chênh lệch lớn nhất lên đến 11 năm, ở Nga đàn ông trung bình sống đến 64 tuổi và phụ nữ trung bình đến 76 tuổi. Ở Nhật Bản, đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thì đàn ông trung bình sống tới 80, trong khi phụ nữ trung bình sống 86.

Lý giải về nguyên nhân phụ nữ có tuổi thọ cao hơn đàn ông, theo báo Phụ nữ Thủ đô, có 4 thói quen không lành mạnh nhưng rất phổ biến ở nam giới.‏‏

- Hút thuốc ‏

- Nghiện rượu‏

- Chế độ ăn uống không lành mạnh ‏

- Lười vận động‏

‏Những thói quen không lành mạnh này có liên quan đến 41% ca tử vong ở nam giới, 40% ca tử vong do bệnh tim mạch và 38% ca tử vong do ung thư. Những người sở hữu các thói quen này cũng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao gần gấp đôi, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao gấp đôi và nguy cơ tử vong do ung thư cao gấp đôi, so với người thường. Trong số đó, hút thuốc lá và lạm dụng rượu có tác động lớn nhất đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.

Ảnh minh họa: Internet

4 thói quen có thể kéo dài tuổi thọ

Thói quen sinh hoạt tốt‏

‏Tránh chế độ ăn nhiều đường, nhiều dầu và nhiều muối, thay vào đó nên ăn nhiều trái cây và rau quả tươi, ăn một số thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt một cách thích hợp. Cố gắng bỏ hút thuốc, uống rượu, thức khuya và các thói quen sinh hoạt không tốt khác càng sớm càng tốt. Nếu không thể thay đổi hoàn toàn trong thời gian ngắn, bạn có thể thực hiện từng bước một, nhưng phải kiên trì.‏

‏Quan tâm đến sức khỏe và khám định kỳ‏

‏Ung thư coi trọng "phát hiện sớm, điều trị sớm". Nếu các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua, người bệnh dễ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Do đó, các bạn nam nên chú ý đến tình trạng cơ thể của mình, đi thăm khám sức khỏe thường xuyên để phát hiện các triệu chứng bất thường càng sớm càng tốt.‏

‏Phát triển thói quen tập thể dục‏

‏Áp lực công việc và cuộc sống có thể khiến con người ngày càng lười vận động, nhưng nếu lười vận động trong thời gian dài, con người cũng dễ bị tăng cân. Béo phì có thể dẫn đến sự xuất hiện của nhiều bệnh mãn tính, ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ.‏

‏Do đó, điều quan trọng là phát triển thói quen tập thể dục thường xuyên. Bạn có thể bắt đầu bằng đi bộ nhanh hoặc bơi lội. Người có thói quen tập thể dục có thể duy trì tập aerobic 3-5 ngày/tuần.‏

‏Không thức khuya và ngủ đủ giấc‏

‏Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn 6 tiếng hoặc nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày có nguy cơ tử vong và mắc bệnh tim mạch cao hơn những người ngủ từ 6-8 tiếng.‏

‏Muốn cải thiện giấc ngủ, bạn có thể ngâm chân trong 20 phút trước khi đi ngủ, đồng thời tránh xa điện thoại di động, máy tính và các sản phẩm điện tử khác. Bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian ngắn trước khi đi ngủ để duỗi chân tay, thả lỏng cơ thể, nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ và chuẩn bị đầy đủ cho việc đi vào giấc ngủ.