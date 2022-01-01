Top 3 máy rửa mặt tốt nhất bạn không nên bỏ qua trong năm 2022 

- Làm sạch da mặt: dụng cụ rửa mặt có thể loại bỏ bụi bẩn, xỉn màu từ sâu bên trong lỗ chân lông, điều mà cách rửa mặt truyền thống khó làm được.

- Tăng cường tuần hoàn máu dưới da: các chuyển động rung, xoay của máy rửa mặt tương tự như các động tác massage, giúp da thư giãn, hỗ trợ tuần hoàn máu và kích thích đào thải độc tố.

- Tẩy tế bào chết: ngoài khả năng làm sạch da, máy rửa mặt còn giúp lấy đi lớp tế bào chết trên bề mặt da, trả lại cho bạn làn da mịn màng, trắng sáng.

Máy rửa mặt sẽ mang đến bạn làn da mịn màng và trắng sáng

Máy rửa mặt có được các chuyên gia khuyên dùng không?

Một nghiên cứu trên Tạp chí Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho thấy rằng việc sử dụng mỹ phẩm lâu ngày đòi hỏi phải làm sạch sâu hơn, tuy nhiên điều đó sẽ khó thực hiện ở các nếp gấp trên khuôn mặt, lỗ chân lông và sẹo mụn. Nghiên cứu đã chứng minh rằng máy rửa mặt có hiệu quả đáng kể hơn so với làm sạch bằng tay ở những khu vực đó. Nghiên cứu cho thấy các bên của khuôn mặt được làm sạch bằng máy rửa mặt vượt trội hơn so với được làm sạch bằng tay về độ sáng, độ đều màu da, độ mịn của kết cấu da.

Việc loại bỏ kem chống nắng không hiệu quả vào cuối ngày có thể dẫn đến các vấn đề về da như tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn. Một đánh giá lâm sàng được công bố trên Tạp chí của Học viện Da liễu Hoa Kỳ đã cho thấy máy rửa mặt có thể loại bỏ kem chống nắng hiệu quả vì làm sạch các chất không thấm nước như kem chống nắng rất khó đạt được kết quả nếu dùng tay thông thường.

Sử dụng máy rửa mặt như thế nào?

Hãy bắt đầu với một khuôn mặt sạch, không trang điểm. Làm ướt một miếng bông với nước tẩy trang và nhẹ nhàng lau nó trên khuôn mặt của bạn để loại bỏ trang điểm. Giữ phần đầu của máy rửa mặt dưới vòi nước và làm ướt đầu bàn chải bằng nước ấm. Sau đó, bóp sữa rửa mặt bạn chọn lên lông bàn chải.

Lấy máy rửa mặt xoa đều khắp mặt theo chuyển động tròn. Một số bàn chải mặt có động cơ, vì vậy bạn sẽ không phải lo lắng khi tự mình thực hiện các chuyển động tròn này. Việc làm sạch toàn bộ khuôn mặt của bạn chỉ mất khoảng một phút. Sau đó rửa mặt bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm. Thực hiện theo các bước còn lại trong quy trình chăm sóc da của bạn.

Top 3 máy rửa mặt tốt nhất bạn không nên bỏ qua trong năm 2022

+ Máy rửa mặt 3in1 cho da dầu, khô, nhạy cảm TouchBeauty TB14838

Máy rửa mặt cầm tay TouchBeauty TB14838 phù hợp cho da dầu, khô hay nhạy cảm giúp làm sạch các bụi bẩn, vi khuẩn, tế bào chết ẩn, massage thư giãn và làm căng da mặt một cách tự nhiên.

Sản phẩm có 3 đầu bàn chải xoay 360 độ dành cho da dầu, khô và nhạy cảm, dễ dàng để các nàng chọn lựa tùy theo làn da và sở thích của mình. Bạn cũng có thể tùy chỉnh 2 tốc độ làm sạch, tốc độ thấp làm sạch ở mức độ nhẹ nhàng, vừa phải nhưng vẫn loại bỏ triệt để bụi bẩn, lớp dầu nhờn hay trang điểm; ở tốc độ cao hơn, máy sẽ làm sạch sâu, tẩy các tế bào chết ra khỏi da và trả lại một làn da trắng sáng, mịn màng.

Thiết kế của máy rất xinh xắn và nhỏ gọn, dễ cầm và không trơn trượt, rất thuận tiện để chị em sử dụng ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, sản phẩm đạt tiêu chuẩn IPX6 chống tia nước mạnh trong 3 phút, giúp các nàng có thể yên tâm sử dụng.

Máy rửa mặt 3in1 cho da dầu, khô, nhạy cảm TouchBeauty TB14838

+ Máy rửa mặt ngăn ngừa mụn 3in1 TouchBeauty TB0759A

Máy rửa mặt 3 trong 1 TouchBeauty TB0759A là sản phẩm chăm sóc da mặt với tính năng làm sạch và tẩy tế bào chết với 3 đầu bàn chải xoay 360 độ cùng 2 tốc độ làm việc để người dùng thoải mái lựa chọn.

Sử dụng sản phẩm thường xuyên và đúng cách sẽ giúp bạn loại bỏ bụi bẩn, mỹ phẩm trang điểm, dầu, da chết khỏi lỗ chân lông; tẩy tế bào chết cho làn da mịn màng và sáng hơn; làm mờ sự xuất hiện của nếp nhăn; giảm mụn đầu đen và làm sạch cặn trang điểm ngăn ngừa lỗ chân lông bị tắc; giúp khuôn mặt của bạn hấp thụ tốt hơn với kem nền, cải thiện màu da tổng thể.

Máy được thiết kế nhỏ gọn, vừa tay cầm người dùng lại không trơn trượt và chống nước IPX6. Vỏ bảo vệ của máy được làm bằng chất liệu chống ẩm ABS chịu lực tác động tốt, không dễ trầy xước hay biến dạng.

Máy rửa mặt ngăn ngừa mụn 3in1 TouchBeauty TB0759A

+ Máy rửa mặt tích hợp chế độ rung massage TouchBeauty TB1788

Máy rửa mặt tích hợp chế độ rung massage TouchBeauty TB1788 đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu như FDA, CE, EU, ISO.

Sản phẩm có chế độ rung lên đến 5500/phút chạm sâu da mặt, làm sạch lỗ chân lông hơn so với rửa tay thông thường. Chế độ này thúc đẩy quá trình lưu thông máu và hỗ trợ quá trình chăm sóc làn da khỏe khoắn và mịn màng hơn. Hai bề mặt làm sạch loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết cùng 10 mức độ hoạt động khác nhau, để các nàng có thể tùy chỉnh mức độ phù hợp

Chế độ hẹn giờ thông minh tự ngừng sau khi hoạt động 90 giây của máy sẽ giúp thông báo cho các cô gái thời gian làm sạch da hiệu quả và an toàn. Chất liệu thiết bị chống nước nên các nàng có thể yên tâm sử dụng khi đi tắm.

Máy rửa mặt tích hợp chế độ rung massage TouchBeauty TB1788

Top 3 máy rửa mặt tốt nhất năm 2022 đang được bán tại hệ thống cửa hàng Trẻ Khỏe Đẹp trên toàn quốc. Bạn có thể an tâm mua sắm máy rửa mặt TouchBeauty chính hãng tại đây.