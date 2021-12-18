Muốn sử dụng đai lưng cột sống đạt hiệu quả đừng bỏ qua những lời khuyên hữu ích sau

Bác sĩ sẽ cho bạn biết thời gian và cách đeo đai tùy thuộc vào tình trạng của bạn và loại đai lưng được chỉ định. Điều quan trọng là bạn phải tuân theo chỉ định để việc sử dụng đai lưng có hiệu quả. Bác sĩ sẽ cho bạn biết:

- Những hoạt động bạn có thể làm khi đeo hoặc không đeo đai?

- Cách đeo đai của bạn một cách chính xác.

- Bạn cần đeo đai lưng khi ngủ không?

Làm theo hướng dẫn của bác sĩ để có kết quả tốt nhất và gọi cho họ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

2.Yêu cầu trợ giúp

Một số đai lưng quá khó để đeo vào hoặc tháo ra mà không có sự trợ giúp, đặc biệt nếu bạn bị đau lưng. Hãy nhờ bạn bè hoặc thành viên trong gia đình giúp bạn mang đai nếu có thể.

Nếu không có ai giúp đỡ, bạn có thể tự đeo đai vào lưng mà không bị mỏi lưng bằng cách sử dụng ghế. Đặt đai trên ghế với cánh mở và ngồi xuống với cánh ở hai bên cơ thể. Sau đó, đứng lên trong khi giữ cánh và cố định chúng vào vị trí. Bằng cách này, bạn không cần phải đưa tay ra phía sau.

Hãy đeo đai lưng đúng cách theo khuyến nghị từ bác sĩ và nhà sản xuất

3.Giữ cho làn da của bạn sạch sẽ

Đai lưng được thiết kế để vừa khít, vì vậy bạn có thể thấy trên da xuất hiện những vùng màu đỏ nơi đeo đai lưng. Tuy nhiên, đảm bảo giữ da sạch sẽ giúp ngăn ngừa mụn nước hoặc da thô dưới đai.

Rửa sạch vùng da dưới đai mỗi ngày để loại bỏ chất bẩn tích tụ. Sử dụng khăn lau trẻ em để đảm bảo da của bạn sạch sẽ sau các hoạt động hoặc khi bạn đi về trong ngày. Nếu bạn nhận thấy da của bạn có màu hồng trong hơn nửa giờ, bác sĩ có thể cần phải điều chỉnh đai.

4.Bôi cồn xoa bóp

Da của bạn sẽ cứng lại ở nơi mà đai chịu nhiều áp lực nhất. Thoa cồn xoa bóp có thể giúp làm mềm da, ngăn ngừa da bị tổn thương và kích ứng nghiêm trọng. Dùng tay thoa cồn lên phần da tiếp xúc với đai. Bạn sẽ chỉ cần thoa cho đến khi da trở nên tốt hơn, điều này thường mất từ hai đến ba tuần sau khi bạn bắt đầu đeo đai.

5.Tránh dùng kem dưỡng da trong khi đeo đai lưng

Điều quan trọng là phải giữ cho vùng da dưới đai càng khô càng tốt. Quá nhiều độ ẩm có thể gây kích ứng và dẫn đến lở loét. Vì lý do này, hãy tránh sử dụng các loại kem, sữa dưỡng hoặc bột trên vùng da bên dưới đai trong khi sử dụng.

Lưu ý bảo vệ da khi đeo đai lưng để tránh kích ứng

6.Mặc quần áo rộng rãi qua đai lưng

Nhiều đai lưng dễ che giấu dưới lớp quần áo. Bạn vẫn có thể giữ phong cách sành điệu với đai lưng của mình. Tuy nhiên, mặc quần áo rộng thường thoải mái hơn.

7.Sử dụng đai ở môi trường mát mẻ

Một số bệnh nhân cho rằng ở trong điều hòa nhiệt độ giúp thoải mái hơn khi đeo đai. Cố gắng giữ mát khi trời nóng càng nhiều càng tốt.

8.Giữ tinh thần tích cực và thoải mái

Nếu bạn cảm thấy chán nản, hãy nhớ rằng việc đeo đai lưng nhằm mục đích cải thiện sức khỏe và cuộc sống. Ngoài ra, hãy nhớ rằng có rất nhiều hỗ trợ sẵn sàng giúp đỡ bạn trong suốt chặng đường. Vì vậy luôn giữ tinh thần tích cực và thoải mái để việc điều trị bằng đai lưng cột sống được hiệu quả.

Đai kéo giãn cột sống lưng Alphay YGAH-2

Đai kéo giãn cột sống lưng YGAH-2 là một trong những sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả. Đai giúp nâng đỡ phần trên cơ thể, hạn chế áp lực đè nặng lên cột sống đồng thời điều chỉnh cột sống trở lại bình thường.

Một số ưu điểm nổi bật của Đai kéo giãn cột sống lưng Alphay YGAH-2

- Sử dụng lực bơm tiên tiến, hạn chế sự chèn ép lên các dây thần kinh, làm giảm đau nhức và tê cứng.

- Quy trình sản xuất được cấp bằng sáng chế và thiết kế độc quyền phù hợp với hình dạng và đường viền của cơ thể.

- Mỗi đai đã được kiểm tra chất lượng để đảm bảo giữ không khí và độ bền.

- Thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, phù hợp sử dụng trong mọi hoàn cảnh như đi bộ, chạy xe, ngồi làm việc,...

- Độ nén thích hợp với độ cong cột sống của người dùng.

- Các cột không khí vành đai lực kéo được mở rộng hoàn toàn, tạo lực kéo mạnh lên các đốt sống thắt lưng.

- Chìa khóa đa chức năng: một ngạnh được sử dụng để xì hơi đai và cái còn lại để mở hoặc đóng thân van.

- Chất liệu cao cấp: Bên ngoài PU, chất liệu bên trong là vải cotton.

Đai Lưng Cột Sống là cửa hàng cung cấp Đai kéo giãn cột sống lưng Alphay YGAH-2 chính hãng. Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại đây với giá ưu đãi chỉ 2.499.000Đ.