Máy massage cổ Germany KASJ A1 ứng dụng công nghệ giọng nói, bạn đã thử chưa?

Giảm đau và nhức mỏi một cách tự nhiên: thiết bị giúp chống đau nhức một cách tự nhiên, tránh được các dụng phụ nếu bạn dùng thuốc.

Giảm căng thẳng: xoa bóp cơ cổ và vai sẽ giúp giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Căng thẳng có thể dẫn đến thiếu tập trung, từ đó làm giảm năng suất trong công việc.

Giúp xoa dịu những vùng khó tiếp cận: máy giúp xoa dịu những vùng khó tiếp cận ở lưng và hai bên cổ.

Thả lỏng các cơ bị cứng: nguyên nhân chính gây ra tình trạng cứng cơ là do sự tích tụ của axit lactic. Máy massage cổ Germany KASJ A1 sẽ giúp loại bỏ độc tố này và tăng lưu thông máu đến các cơ bị cưng.

Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về đốt sống cổ: chỉ vài phút sử dụng máy massage cổ Germany KASJ A1 mỗi ngày, bạn sẽ tăng khả năng phòng ngừa các bệnh về đốt sống cổ bởi các cơ cổ và vai đang được thư giãn và làm dịu thường xuyên.

Máy massage cổ Germany KASJ A1 giúp bạn giảm đau và phòng ngừa các bệnh đốt sống cổ

Vì sao không thể bỏ qua máy massage cổ Germany KASJ A1?

Máy massage cổ Germany KASJ A1 được xếp vào danh sách máy massage tốt nhất trên thị trường hiện nay. Sản phẩm được trang bị chương trình biến thiên tự động, 4 chế độ massage đi cùng 15 cường độ hoạt động khác nhau. Sở hữu máy massage cổ Germany KASJ A1 ngay hôm nay để tạm biệt chứng đau cổ và vai gáy của bạn.

+Ứng dụng công nghệ hiện đại

Máy massage cổ Germany KASJ A1 ứng dụng công nghệ xung điện TENS kết hợp với nhiệt độ ấm giúp tăng cường tuần hoàn máu vùng cổ, vai gáy, tác động đến các tế bào sâu, ngăn chặn sự truyền tín hiệu đau giữa các tế bào thần kinh, giảm đau nhanh chóng.

Đặc biệt, thiết bị ứng dụng công nghệ giọng nói cực thông minh, nhắc nhở trạng thái sử dụng. Khi không được đeo đúng cách, sản phẩm sẽ tự động tắt trong khoảng 120 giây và có lời nhắc bằng giọng nói "Goodbye". Khi pin yếu, máy chủ sẽ tự động tắt và nhắc "Low battery, goodbye". Ngoài ra, thiết bị cũng phát giọng nói nhắc nhở khi bạn điều chỉnh chế độ, cường độ hay nhiệt độ.

Chế độ cảm biến nhiệt cũng là một ưu điểm nổi bật của máy massage cổ Germany KASJ A1. Thiết bị sẽ tự động khởi động khi tiếp xúc với da và tự động tắt sau 120 giây không hoạt động, giúp bạn tiết kiệm năng lượng tối đa.

+Chế độ massage và cường độ hoạt động đa dạng

Chỉ với một thiết bị, bạn sẽ được trải nghiệm 4 chế độ massage khác nhau bao gồm: thông minh, nhẹ nhàng, năng động, năng động mạnh. Kết hợp cùng 15 cường độ từ nhẹ đến nặng, để bạn lựa chọn theo tình trạng đau nhức của cơ thể.

Bên cạnh chế độ massage và cường độ hoạt động đa dạng, thiết bị có 3 mức nhiệt độ có thể tùy chỉnh theo sở thích và nhu cầu của người dùng: trung bình (38oC ± 2oC), vừa ( 40oC ± 2oC), cao (42oC ± 2oC).

Sản phẩm có các chế độ và cường độ massage đa dạng

+Thiết kế sang trọng với chất liệu an toàn

Máy massage cổ Germany KASJ A1 có kiểu dáng sang trọng, hình chữ U, phù hợp với cỡ cổ của mọi người, ôm sát cổ giúp tăng hiệu quả massage. 2 điện cực của máy được làm bằng thép không gỉ và toàn bộ máy được làm bằng ABS, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của RoHS để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

+Thuận tiện sử dụng với 2 tùy chọn điều khiển

Ngoài chức năng điều khiển trực tiếp trên máy, thiết bị còn được trang bị điều khiển từ xa cầm tay, giúp bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hoạt động của máy.

+Một lần sạc sử dụng trong 8 ngày

Máy massage cổ KASJ A1 sử dụng pin tuổi thọ cao. Chỉ cần sạc 1 lần là có thể sử dụng trong 20 ngày. Đặc biệt, cáp USB có thể kết nối với bộ điều hợp hoặc kết nối với cổng USB của máy tính, rất thuận tiện để bạn nạp năng lượng cho máy ở bất kỳ nơi đâu.

Bạn có thể sử dụng thiết bị trong thời gian dài chỉ với một lần sạc

Sử dụng máy massage cổ Germany KASJ A1 như thế nào?

Chỉ với vài bước đơn giản sau đây, bạn đã có thể tận hưởng cảm giác massage thư giãn tuyệt vời từ thiết bị:

- Trước khi sử dụng, hãy làm ẩm vùng da xung quanh cột sống cổ bằng khăn ướt và đeo sản phẩm vào cổ. Đảm bảo rằng tấm điện cực tiếp xúc chặt chẽ với vùng da xung quanh và điều chỉnh vị trí của sản phẩm.

- Bật thiết bị chính và điều chỉnh phương pháp và cường độ massage phù hợp.

- Nhấn và giữ nút nguồn trong hai giây, máy sẽ bắt đầu hoạt động.

Máy massage cổ Germany KASJ A1 giá bao nhiêu?

Máy massage cổ Germany KASJ A1 chính hãng được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Đầu Tư và Công Nghệ Hùng Hy với giá chỉ 1.690.000Đ.

Khi mua sản phẩm tại hệ thống cửa hàng Hùng Hy trên toàn quốc hoặc qua website: https://hunghy.com.vn/, bạn sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi cùng chế độ bảo hành nhanh chóng trong 12 tháng.

Máy massage cổ Germany KASJ A1 chỉ 1.690.000Đ

Với những tính năng và lợi ích tuyệt vời, máy massage cổ Germany KASJ A1 rất thích hợp để bạn sử dụng hoặc dành tặng những người thân yêu nhân dịp năm mới 2022 sắp đến!