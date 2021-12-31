Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD521 và máy đo đường huyết Sapphire Plus - Quà tặng sức khỏe ý nghĩa dịp tết 2022

Vì sao nên chọn combo Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD 521 và máy đo đường huyết Sapphire Plus làm quà tặng trong dịp Tết 2022?

Khác với những món quà truyền thống khác, các thiết bị y tế gia đình là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn thể hiện sự quan tâm của mình đối với cha mẹ và những người thân yêu. Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD 521 và máy đo đường huyết Sapphire Plus là những thiết bị giúp người dùng theo dõi chỉ số huyết áp và đường huyết đơn giản ngay tại nhà, hỗ trợ kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe .

Theo dõi chỉ số huyết áp mỗi ngày với máy đo huyết áp bắp tay Scian LD 521 sẽ giúp bạn kiểm soát được tình trạng sức khỏe của mình, kịp thời ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm chẳng hạn như đột quỵ do tăng huyết áp.

Sử dụng thiết bị này cũng khuyến khích người dùng cải thiện thói quen ăn uống, tập luyện và lối sống để cân bằng huyết áp một cách phù hợp.

+Lợi ích khi sử dụng máy đo đường huyết Sapphire Plus

Sản phẩm rất hữu ích để phát hiện mức đường huyết cao hoặc thấp, giúp bảo vệ người dùng bằng cách xác nhận ngay tình trạng hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết cấp tính.

Sử dụng máy đo đường huyết Sapphire Plus thường xuyên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sức khỏe và nâng cao nhận thức tự chăm sóc bản thân hơn. Ngoài ra, khi biết được chỉ số đường huyết chính xác, người dùng sẽ có xu hướng đến lối sống lành mạnh hơn.

Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD 521 có ưu điểm gì nổi bật?

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521 ứng dụng công nghệ đo dao động với thuật toán mờ để đo huyết áp động mạch và nhịp tim. Thuật toán này sẽ xử lý và tính đến đặc điểm của nhịp tim cá nhân, mang lại độ chính xác cao hơn cho phép đo.

Nếu nhịp tim của bạn không đều, thiết bị vẫn có thể cung cấp khả năng đo huyết áp và nhịp tim như thông thường.

Việc xem lại giá trị của những lần đo trước là rất quan trọng, điều đó sẽ giúp bạn biết được tình trạng sức khỏe của mình thay đổi như thế nào. Với máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521, bạn sẽ dễ dàng biết giá trị của 3 bộ đọc gần nhất bằng cách nhấn vào nút M trên thân máy. Thiết bị còn có thể lưu trữ đến 90 bộ số đọc. Đặc biệt hơn, bộ nhớ sẽ không bị xóa ngay cả khi nguồn điện được rút ra.

Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD 521

Máy đo đường huyết Sapphire Plus có ưu điểm gì nổi bật?

Đây là dòng sản phẩm cao cấp của thương hiệu Medismart nổi tiếng hàng đầu tại Thụy Sĩ. Máy đo đường huyết Sapphire Plus không sử dụng mã code que thử vì thế vô cùng tiện lợi cho người sử dụng khi kiểm tra lượng đường huyết ngay tại nhà.

Chỉ trong 5 giây, máy sẽ cho kết quả với độ tin cậy lên đến 99%. Bên cạnh đó, tính năng lưu trữ 480 lần, tự động tính kết quả trung bình cho 7, 14, 28 ngày là một điểm cộng rất lớn cho sản phảm này. Một số tính năng tự động của máy như tự báo lỗi khi lượng máu không đủ; sử dụng que tự động lấy lượng máu nhỏ khoảng 6 microliter ở vùng ngón tay.

Thiết kế máy nhỏ gọn, có màn hình LCD giao diện rộng hiển thị kết quả đo rõ nét giúp người dùng dễ dàng nhìn thấy kết quả, đặc biệt là đối với người lớn tuổi mắt kém.

Máy đo đường huyết Sapphire Plus

Combo Máy đo huyết áp bắp tay Scian LD 521 và máy đo đường huyết Sapphire Plus giá bao nhiêu?

Đến với cửa hàng Máy Đo Đường Huyết trên toàn quốc, chỉ với 999.000Đ, bạn sẽ có ngay trong tay bộ đôi Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Scian LD-521 + Máy đo đường huyết Sapphire Plus. Combo siêu tiện lợi này được kết hợp nhằm mang đến bạn và gia đình sự thuận tiện khi kiểm tra sức khỏe ngay tại nhà, là món quà hết sức ý nghĩa dành tặng người thân trong dịp Tết 2022 sắp đến.