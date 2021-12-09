Làm đẹp an toàn ngay tại nhà với máy chăm sóc móng tay móng chân

-Sử dụng tốc độ chậm cho lớp biểu bì. Nếu lớp biểu bì mỏng và nhạy cảm, một vết rách nhỏ cũng có thể bị đau. Thêm vào đó, móng tay của bạn dễ bị nhiễm trùng, vì vậy hãy sử dụng tốc độ chậm khi làm việc trong khu vực quan trọng này.

-Sử dụng tốc độ nhanh trên bề mặt móng tay. Khi dũa trên bề mặt móng, bạn có thể di chuyển tốc độ lên đến 15.000 RPM để định hình móng. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng trên mức độ này để tránh làm móng bị bào mòn quá mức dẫn đến tổn thương.

-Sử dụng tốc độ trung bình khi dũa. Khi bạn đang dũa móng tay, bạn có thể tăng tốc một chút. Tuy nhiên, đừng làm quá nhanh, nếu không bạn cũng có thể làm hỏng móng.

-Nếu bạn không muốn quá nhẹ nhàng cũng không quá khắc nghiệt trên móng tay của mình, hãy tìm sự kết hợp hoàn hảo giữa các lực ấn nhẹ nhàng. Điều đó sẽ tạo hình thành công móng tay khi bạn đã quen với cách hoạt động của máy.

Hãy lưu ý sử dụng tốc độ phù hợp với nhu cầu làm móng của bạn

Cách vệ sinh máy chăm sóc móng tay móng chân

Khi bạn đã chọn máy chăm sóc móng tay móng chân ưa thích của mình, điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là vệ sinh máy sạch sẽ và an toàn nhất có thể trong khi sử dụng. Nếu thiếu vệ sinh có thể dẫn đến những tình huống rất nguy hiểm.

-Vệ sinh đầu làm móng cẩn thận: Việc thường xuyên làm sạch đầu móng là một thói quen bạn nên tập khi sử dụng máy chăm sóc móng tay móng chân. Đảm bảo khử trùng bộ đầu làm móng tay của bạn trước và sau khi sử dụng, đặc biệt là khi bạn dùng máy để làm cho nhiều móng tay/chân và bàn tay/chân.

-Sử dụng bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn và bụi bẩn tích tụ: Chà sạch bụi bẩn trên đầu làm móng bằng bàn chải đánh răng là lựa chọn tuyệt vời. Bạn cần rửa sạch các bộ phận bằng xà phòng và nước. Nếu đầu làm móng có chứa sơn móng tay, bạn có thể ngâm chúng trong axeton vài phút.

-Làm khô tất cả các bộ phận: Đảm bảo làm khô và khử trùng từng bộ phận trước khi sử dụng. Chúng phải khô hoàn toàn trước khi đặt lại. Hãy đặt tất cả các phần máy trong một nơi riêng biệt để chúng không chạm vào các vật bẩn khác..

Làm thế nào để mua đúng loại máy chăm sóc móng tay móng chân tốt?

Không phải tất cả các loại máy chăm sóc móng tay móng chân mà bạn tìm thấy đều có chất lượng tốt. Vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn tìm được mẫu phù hợp mà bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng và thoải mái.

-Chọn một máy làm móng có độ rung thấp

Bạn có thể sẽ sử dụng máy trong một khoảng thời gian dài, vì vậy, hãy chắc chắn rằng đầu làm móng không rung quá mạnh khi bạn đang sử dụng nó. Rung quá mạnh không chỉ gây hư hại cho móng tay mà cả cổ tay của cánh tay bạn đang cầm thiết bị. Một điểm quan trọng trong việc quyết định chọn một chiếc máy chăm sóc móng tay móng chân phù hợp với nhu cầu của bạn đó là hãy xem xét tần suất sử dụng nó.

-Chọn loại máy tương thích với các kích thước đầu làm móng

Các loại máy chăm sóc móng tay móng chân tốt có thể thích ứng với hầu hết các kích thước đầu làm móng tiêu chuẩn. Bằng cách đó, bạn biết mình có thể kiểm soát ổn định khu vực dũa móng tay mà không cần phải có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ.

4 yếu tố hàng đầu khi mua đúng máy chăm sóc móng tay móng chân: Các đầu làm móng phải phù hợp với kích thước tiêu chuẩn; Các đầu làm móng không được rung quá nhiều; Máy phải có đủ công suất để sử dụng trong thời gian dài; Máy phải được bảo hành hoặc ít nhất là có hỗ trợ kỹ thuật.

Nên mua máy chăm sóc móng tay móng chân loại nào?

-Máy làm móng tay móng chân 5in1 TouchBeauty TB1039

Máy làm móng tay móng chân 5in1 TouchBeauty TB1039 được thiết kế thông minh với 5 chế độ chăm sóc, vệ sinh móng tay/chân. Sử dụng máy, bạn sẽ có cảm giác như đang có một tiệm nail ngay tại nhà.

Máy làm móng tay móng chân 5in1 TouchBeauty TB1039

Một số ưu điểm của Máy làm móng tay móng chân 5in1 TouchBeauty TB1039:

Tích hợp 5 đầu làm móng thực hiện 5 chức năng trong cùng 1 thiết bị, có thể linh hoạt thay đổi trong quy trình chăm sóc móng: Đầu loại bỏ da thô cứng; đầu làm móng dày và loại bỏ vết chai; đầu mài móng tay, chân; đầu đánh bóng cho móng dày; đầu dũa móng.

Hộp đựng nhỏ gọn xinh xắn, màu sắc nhã nhặn, có thể bỏ vào túi xách mang đi mọi nơi và sử dụng mọi lúc.

Máy vận hành êm ái, không gây tiếng ồn.

Máy được thiết kế 2 cài đặt được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu làm đẹp người dùng.

Máy dùng pin nên thuận tiện sử dụng bất kỳ nơi đâu mà không phụ thuộc vào nguồn điện.

-Máy chăm sóc móng tay móng chân 5in1 TouchBeauty TB1333

Máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty TB1333 5in1 giúp loại bỏ những phần da thô cứng, vết chai, phần móng bị hư tổn, loại bỏ lớp biểu bì dư thừa, giúp vùng xung quanh móng mịn màng hơn. Sử dụng sản phẩm này, các nàng sẽ sở hữu bộ móng đẹp chỉ với vài thao tác đơn giản.

Máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty TB1333 5in1

Một số ưu điểm của Máy chăm sóc móng tay chân TouchBeauty TB1333 5in1:

Kết hợp 5 chức năng, hỗ trợ các nàng thực hiện nhu cầu làm đẹp móng khác nhau.

Máy vận hành với tốc độ quay 9500 vòng/phút giúp việc chăm sóc móng trở nên hiệu quả hơn.

Tích hợp tính năng đèn Led độc đáo giúp người dùng dễ dàng quan sát và thực hiện các thao tác chăm sóc móng tốt hơn.

Chất liệu cao cấp ABS có độ bền cơ học cao, không độc hại, không mùi, không dễ bị trầy xước, không dễ bị biến dạng và an toàn khi sử dụng.

Độ ồn của máy thấp, không gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến người xung quanh

Sử dụng dễ dàng, chỉ cần nhấn nút bắt đầu để khởi động.

Thiết kế nhỏ gọn, giúp các nàng có thể bỏ vào túi xách, mang đi du lịch, công tác hoặc bất kỳ nơi đâu.

Chăm sóc móng tay ngay tại nhà, tiết kiệm chi phí so với đi spa.

Máy chăm sóc móng tay móng chân TouchBeauty hiện đang được bán tại Siêu Thị Y Tế với giá ưu đãi lên đến 26%, chỉ từ 360.000Đ cùng chế độ bảo hành 12 tháng.