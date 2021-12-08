Không chỉ giảm quầng thâm và bọng mắt, máy massage mắt còn mang đến những lợi ích bất ngờ

Quầng thâm có thể xuất hiện bên dưới mắt do thiếu ngủ hoặc mệt mỏi. Ngay cả khi bạn đã nghỉ ngơi đầy đủ, bạn vẫn có thể bị quầng thâm dưới mắt do tuổi tác, di truyền, chế độ ăn uống hoặc thậm chí là dị ứng. Máy massage mắt sẽ làm giảm quầng thâm dưới mắt của bạn nhờ công nghệ nén túi khí đánh vào bọng mắt thâm đen đó.

Mắt khô và ngứa có thể tạo ra các đường gân đỏ rõ rệt xuất hiện trong lòng trắng của mắt. Đôi mắt đỏ ngầu không bao giờ là một vẻ ngoài đẹp và mọi người có thể nghĩ rằng bạn đã thức cả đêm hoặc đã hút thuốc quá nhiều.

Mọi người thường sử dụng thuốc nhỏ mắt để giúp giảm khô hoặc ngứa mắt, nhưng việc mua thuốc nhỏ mắt nhiều lần gây lãng phí, còn có thể có hại. Thay vào đó, khi bạn đầu tư vào máy massage mắt, bạn có thể nhận được sự xoa dịu cần thiết mà không cần phải liên tiếp sử dụng tiền.

Giảm tình trạng căng mắt

Tình trạng căng mắt có thể đến từ việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng hoặc bóng tối, theo thời gian, mỏi mắt có thể góp phần gây ra một số cơn đau đầu khó chịu. Massage mắt là một cách điều trị để phục hồi cho đôi mắt của bạn. Máy massage mắt sẽ làm giảm mỏi mắt, do đó làm giảm nhạy cảm với ánh sáng và ngăn ngừa đau đầu.

Xóa nếp nhăn

Dấu hiệu lão hóa khó coi nhất là một loạt các nếp nhăn. Các nếp nhăn dưới và xung quanh mắt đôi khi được gọi là vết chân chim và chúng có thể khiến bạn trông già hơn thực tế. Máy massage mắt sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của các nếp nhăn và mang lại cho bạn vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn hơn. Theo thời gian, với đôi mắt khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, bạn sẽ bắt đầu trông trẻ hơn thực tế chứ không phải là già hơn.

Sử dụng máy massage mắt đều đặn mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn đôi mắt sáng ngời và thu hút

Giảm nhãn áp và ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp

Tăng áp lực trong mắt có thể dẫn đến bệnh tăng nhãn áp, đây là một bệnh về mắt có thể gây ra các triệu chứng như tổn thương dây thần kinh thị giác và giảm thị lực. Nhãn áp cao cũng có thể khiến bạn đau mắt dữ dội, nôn mửa, rối loạn thị giác kỳ lạ. Kết quả tồi tệ nhất của bệnh tăng nhãn áp là mù lòa dần dần và toàn bộ.

Hãy nhớ rằng phạm vi bình thường của nhãn áp khỏe mạnh là từ 12-22 mm Hg, nhưng khi nhãn áp bắt đầu vượt quá mức 22 mm Hg, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tăng nhãn áp. Massage để giảm nhãn áp là một cách bạn có thể ngăn ngừa hoặc điều trị các triệu chứng của bệnh tăng nhãn áp.

Giảm đau nhức mắt

Mí mắt là cặp cơ liên tục nhấp nháy để bảo vệ đôi mắt khỏi các mảnh vụn, mồ hôi và ánh nắng mặt trời. Chớp mắt cũng có thể giữ cho đôi mắt của bạn và được giữ ẩm.

Bạn nên dùng một ít thời gian trong ngày để massage giảm đau nhức cơ quanh mắt. Máy massage mắt có thể sử dụng các túi khí nhẹ nhàng đánh vào các vùng mỏng manh hơn của mắt và làm dịu chúng để bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Làm săn chắc làn da

Một dấu hiệu khác của lão hóa là da lỏng lẻo ở trong và xung quanh mắt. Việc kích thích huyệt đạo không chỉ giúp xóa tan mệt mỏi mà còn giúp làm săn chắc da mắt. Nếu đã có dấu hiệu chảy xệ da, máy massage mắt sẽ giúp nâng cơ một số vùng da trở nên căng hơn.

Làm sáng đôi mắt

Máy massage mắt sử dụng không khí ấm áp nhẹ nhàng để tăng cường lưu thông máu quanh mắt giúp bạn có một đổi mắt sáng và thu hút hơn.

Loại máy massage mắt nào được nhiều người tin dùng?

Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K sử dụng công nghệ rung kết hợp với làm nóng ở 40 độ và trị liệu ánh sáng đỏ giúp chăm sóc vùng da mắt nhạy cảm một cách tốt nhất. Sử dụng thiết bị hằng ngày, đôi mắt sẽ sáng khỏe, không còn quầng thâm dưới mắt.

Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K

Tính năng và ưu điểm vượt trội của Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K

-Công nghệ rung: Công nghệ rung tạo nên những rung động nhẹ nhàng, massage thư giãn, giảm thiểu quầng thâm cho vùng da nhạy cảm của mắt.

-Công nghệ làm nóng: Mức độ làm nóng của sản phẩm được thiết kế vừa phải, hỗ trợ mở rộng các lỗ chân lông, giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Sản phẩm phù hợp với hầu hết các loại kem dưỡng mắt khác nhau.

-Công nghệ trị liệu ánh sáng đỏ: Máy sẽ xâm nhập vào lớp biểu bì cũ, sản sinh collagen và tái tạo làn da mới khỏe khoắn hơn.Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K còn kích thích hoạt động tuần hoàn máu, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn đến các cơ quan khác.

-Kết hợp 3 công nghệ cùng lúc: Có thể vừa rung vừa làm nóng và trị liệu ánh sáng đỏ trong cùng một khoảng thời gian nhất định.

-Tiết kiệm thời gian massage trị liệu, phù hợp với người thường xuyên bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

-Hệ thống thông báo pin yếu.

-Sử dụng pin sạc bằng USB giúp dễ dàng cắm sạc vào máy tính, thân thiện với môi trường.

-Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng sử dụng tại bất cứ đâu.

Phụ kiện đi kèm của Máy massage mắt Touchbeauty TB1980K

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