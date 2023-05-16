Xôn xao sắc vóc Hồ Ngọc Hà qua camera thường quay vội của fan, liệu có được như hình tự đăng tải?

Sao Việt 16/05/2023 10:16

Clip ghi lại bằng camera điện thoại quay vội khoảng khắc Hồ Ngọc Hà vẫy tay chào người hâm mộ mau chóng thu hút nhiều sự chú ý.

Bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà là một trong những cái tên khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm, không chỉ nhờ sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn, mà còn về sắc vóc của cô dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Mới đây, trong một đoạn clip do khán giả quay lại, ngoại hình hút mắt của Hà Hồ lại càng được chứng minh một cách thực tế hơn. Body chuẩn không cần chỉnh cùng thần thái sang chảnh, rạng rỡ khiến bà xã Kim Lý nổi bần bật dù qua camera thường.

Xôn xao sắc vóc Hồ Ngọc Hà qua camera thường quay vội của fan, liệu có được như hình tự đăng tải? - Ảnh 1
Vóc dáng Hồ Ngọc Hà qua camera thường không quá khác biệt so với ảnh tự đăng.

Đáng nói, vóc dáng của nữ ca sĩ cũng được đánh giá chuẩn chỉnh, không chút khác biệt so với ảnh tự đăng trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Đã "ngót nghét" ở đội tuổi 38, trải qua 2 lần sinh nở nhưng thân hình Hồ Ngọc Hà vẫn khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ. 

Không chút mỡ thừa, cơ thể của Hồ Ngọc Hà khá cân đối, vòng nào ra vòng đó và toát lên vẻ gợi cảm, sang chảnh.

Xôn xao sắc vóc Hồ Ngọc Hà qua camera thường quay vội của fan, liệu có được như hình tự đăng tải? - Ảnh 2
Hình ảnh Hồ Ngọc Hà tự đăng tải trên trang cá nhân.

Được biết, để có được thân hình như hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã tuân thủ theo một chu trình ăn uống và tập luyện khá khắt khe ngay cả thời điểm trước khi mang thai. Nữ ca sĩ theo đuổi bộ môn yoga vào mỗi buổi sáng kèm thêm 3 buổi tập các vùng cơ khác như bụng, mông, đùi vào mỗi tuần.

Xôn xao sắc vóc Hồ Ngọc Hà qua camera thường quay vội của fan, liệu có được như hình tự đăng tải? - Ảnh 3
Dù sau 2 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Hồ Ngọc Hà còn thường xuyên chia sẻ về thực đơn ăn uống của mình đến với chị em làm đẹp. Bà xã Kim Lý ăn thuần thực vật, bổ sung nhiều rau củ xanh được nấu dưới nhiều hình thức như luộc, trộn, xào...

Xôn xao sắc vóc Hồ Ngọc Hà qua camera thường quay vội của fan, liệu có được như hình tự đăng tải? - Ảnh 4
3 nhóc tỳ dễ thương nhà Hà Hồ.

Hồ Ngọc Hà thuộc trường hợp hiếm hoi vẫn giữ được thân hình quyến rũ sau khi sinh. Vốn có tạng người mảnh khảnh cùng chế độ ăn uống điều độ nhiều năm nay nên dù mang song thai nhưng cơ thể của cô vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngay cả trong thời gian mang bầu, nữ ca sĩ cùng từng khiến bao người phải xuýt xoa khi tung bộ ảnh chụp trong thời gian gần ngày sinh nở.

Xôn xao sắc vóc Hồ Ngọc Hà qua camera thường quay vội của fan, liệu có được như hình tự đăng tải? - Ảnh 5
Kim Lý đích thân theo dõi thực đơn hàng ngày sau sinh của Hà Hồ.

Chưa đầy 1 tháng sau khi sinh bé Leon và Lisa, Hồ Ngọc Hà đã tự tin diện đầm ôm bó sát khoe đường cong trong tiệc sinh nhật. Ở thời điểm hiện tại, tức chỉ 3 tháng sau khi sinh, giọng ca Cả một trời thương nhớ dường như đã lấy lại được nguyên vẹn vóc dáng như thời con gái.

Được biết, đích thân Kim Lý là người theo dõi và lên thực đơn mỗi ngày cho bạn đời. 

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị

Có thể các tác phẩm âm nhạc của Hồ Ngọc Hà không quá nổi bậc trên Youtube, không quá nhiều lượt view nhưng độ phủ sóng tại các nền tảng khác thì không phải bàn cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà vóc dáng Hồ Ngọc Hà Tổ ấm của Hà Hồ và Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm