Xôn xao sắc vóc Hồ Ngọc Hà qua camera thường quay vội của fan, liệu có được như hình tự đăng tải?

Mới đây, trong một đoạn clip do khán giả quay lại, ngoại hình hút mắt của Hà Hồ lại càng được chứng minh một cách thực tế hơn. Body chuẩn không cần chỉnh cùng thần thái sang chảnh, rạng rỡ khiến bà xã Kim Lý nổi bần bật dù qua camera thường.

Bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà là một trong những cái tên khiến công chúng dành nhiều sự quan tâm, không chỉ nhờ sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn, mà còn về sắc vóc của cô dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Không chút mỡ thừa, cơ thể của Hồ Ngọc Hà khá cân đối, vòng nào ra vòng đó và toát lên vẻ gợi cảm, sang chảnh.

Đáng nói, vóc dáng của nữ ca sĩ cũng được đánh giá chuẩn chỉnh, không chút khác biệt so với ảnh tự đăng trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Đã "ngót nghét" ở đội tuổi 38, trải qua 2 lần sinh nở nhưng thân hình Hồ Ngọc Hà vẫn khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ.

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà tự đăng tải trên trang cá nhân.

Được biết, để có được thân hình như hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã tuân thủ theo một chu trình ăn uống và tập luyện khá khắt khe ngay cả thời điểm trước khi mang thai. Nữ ca sĩ theo đuổi bộ môn yoga vào mỗi buổi sáng kèm thêm 3 buổi tập các vùng cơ khác như bụng, mông, đùi vào mỗi tuần.

Dù sau 2 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng khiến nhiều người phải xuýt xoa.

Hồ Ngọc Hà còn thường xuyên chia sẻ về thực đơn ăn uống của mình đến với chị em làm đẹp. Bà xã Kim Lý ăn thuần thực vật, bổ sung nhiều rau củ xanh được nấu dưới nhiều hình thức như luộc, trộn, xào...

3 nhóc tỳ dễ thương nhà Hà Hồ.

Hồ Ngọc Hà thuộc trường hợp hiếm hoi vẫn giữ được thân hình quyến rũ sau khi sinh. Vốn có tạng người mảnh khảnh cùng chế độ ăn uống điều độ nhiều năm nay nên dù mang song thai nhưng cơ thể của cô vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngay cả trong thời gian mang bầu, nữ ca sĩ cùng từng khiến bao người phải xuýt xoa khi tung bộ ảnh chụp trong thời gian gần ngày sinh nở.

Kim Lý đích thân theo dõi thực đơn hàng ngày sau sinh của Hà Hồ.

Chưa đầy 1 tháng sau khi sinh bé Leon và Lisa, Hồ Ngọc Hà đã tự tin diện đầm ôm bó sát khoe đường cong trong tiệc sinh nhật. Ở thời điểm hiện tại, tức chỉ 3 tháng sau khi sinh, giọng ca Cả một trời thương nhớ dường như đã lấy lại được nguyên vẹn vóc dáng như thời con gái.

Được biết, đích thân Kim Lý là người theo dõi và lên thực đơn mỗi ngày cho bạn đời.