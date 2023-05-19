Trịnh Thăng Bình hát live bản hit kinh điển của chính mình, netizen đồng loạt 'la ó' chê bai vì điều này

Trong clip, nam ca sĩ đã mang đến bản hit đình đám trong sự nghiệp của mình là 'Khác biệt to lớn'. Dù Trịnh Thăng Bình xuất hiện rất điển trai và chỉn chu nhưng ai nấy đều tỏ ra ngao ngán trước giọng hát của nam ca sĩ.

Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây nam ca sĩ đã chia sẻ đoạn clip anh hát live bản hit kinh điển của chính mình trên sân khấu ca nhạc, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho biết, mặc dù Trịnh Thăng Bình là 1 ca sĩ Việt Nam và đang trình diễn chính bản hit của mình, nam ca sĩ cũng đã đi hát rất nhiều năm thế nhưng người nghe lại có cảm giác như anh chàng là một "ca sĩ Việt Kiều" đang tập hát tiếng Việt vậy. Đồng thời, nhiều người không khỏi tiếc nuối trước giọng hát ngọt ngào, tình cảm của Trịnh Thăng Bình ngày trước.

Bên dưới màn trình diễn của Trịnh Thăng Bình, đông đảo cư dân mạng đã không ngừng lên tiếng chê bai tiết mục này của nam ca sĩ. Nhiều ý kiến tỏ ra Trịnh Thăng Bình đang quá hời hợt với bản hit của mình, không thể chấp nhận được. Chưa kể, cộng đồng mạng còn nhận xét là giọng hát của nam ca sĩ có vài chỗ bị đớt, không đúng phát âm khiến người nghe rất khó chịu.

Thậm chí là chê bai giọng hát của nam ca sĩ

Nhiều khán giả yêu thích Trịnh Thăng Bình cũng phải thừa nhận rằng trong tiết mục này, nam ca sĩ hoàn toàn không ổn. Chưa hiểu vì lý do gì, nhưng rõ ràng cách hát của Trịnh Thăng Bình đã khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu vì nhiều chỗ không hiểu đang hát gì.

Đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ này vấp phải hàng loạt những lời chê bai, ý kiến chỉ trích liên quan đến giọng hát như thế này. Điển hình như trước đó, trong liveshow kỉ niệm 10 năm hoạt động The First show. Khi Trịnh Thăng Bình trình diễn hit 'Tâm sự tuổi 30' nhiều khán giả đã không khỏi chán nản trước giọng hát của nam ca sĩ.

Tranh cãi xoay quanh giọng hả của Trịnh Thăng Bình vốn đã xảy ra từ rất lâu

'Tâm sự tuổi 30' là bài hit lớn làm nên tên tuổi và sự nghiệp của Trịnh Thăng Bình, nhiều người ý kiến rằng anh đã không tôn trọng chính bản hit của khán giả và người nghe khi cố tỏ ra 'slay' và hát không rõ chữ. Có thể thấy để phù hợp với việc đổi tiết tấu của bản phối mới, Trịnh Thăng Bình đã mắc không ít lỗi phát âm khiến lời hát khi phát ra không rõ ràng, bị cưỡng âm,... tạo nên tổng thể kém trọn vẹn với công chúng.

Đặc biệt, đây lại là bản "hit tủ" của Trịnh Thăng Bình suốt nhiều năm qua, được công chúng vô cùng yêu mến. Thế nên khi "chính chủ" của Tâm Sự Tuổi 30 lại thể hiện không tốt hit của bản thân lại càng khiến người nghe nhạc thêm phần không hài lòng.

Nam ca sĩ cần phải cải thiệng giọng hát hơn nưzxa

Vào năm 2022 khi bị cộng đồng mạng chê bai giọng hát, anh đã lên tiếng rằng mình sẽ không phân trần về vấn đề giọng hát của bản thân nhưng anh hứa mỗi show sau này anh tham gia sẽ ngày càng tốt hơn. Thậm chí Trịnh Thăng Bình còn khoe đã sắm thiết bị khá tốn tiền để cải thiện giọng hát, tuy vậy sau 1 năm nam ca sĩ vẫn đang khiến netizen la ó vì giọng hát đớt, nhấn nhá lệch nhịp.