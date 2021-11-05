Tìm ra 'nhân tố' 'kế nhiệm' Đặng Thu Thảo, trở thành 'quốc bảo nhan sắc' thế hệ mới với ngũ quan đạt 'tỷ lệ vàng' trong 'truyền thuyết'

Sau màn đăng quang của "thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo, mới lại có một mỹ nhân được cả công chúng lẫn nhiều người nổi tiếng nhận định là "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam".

Sau màn đăng quang của "thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo, mới lại có một mỹ nhân được cả công chúng lẫn nhiều người nổi tiếng nhận định là "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam", đó chính là Trần Tiểu Vy. Nàng hậu xứ Quảng dù chỉ mới 20 tuổi nhưng đã sở hữu một vẻ đẹp chuẩn sắc sảo, thu hút với đôi mắt to tròn, lông mày cong, sống mũi cao, bờ môi hững hờ sexy và ngũ quan hài hoà, không góc chết. Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam nam 2012 Tiểu Vy kế nhiệm đàn chị, được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất Việt Nam Mới đây trên MXH còn liên tục lấy độ "chuẩn chỉnh" của gương mặt nàng hậu này để khẳng định Tiểu Vy chính thức ghi tên mình vào danh sách những mỹ nhân Việt đạt chuẩn "tỷ lệ vàng" đáng ngưỡng mộ.

Khuôn mặt tỷ lệ vàng của Trần Tiểu Vy Ngày nay, phẫu thuật thẫm mỹ trở thành một "công cụ" làm đẹp đắc lực được chị em yêu thích. Không thể phủ nhận sức mạnh thần kỳ của "dao kéo" khi có thể “biến mặt to thành mặt nhỏ”, “độn cằm V-line”. Tuy nhiên vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ vẫn được đánh giá cao. Thậm chí, nhiều cô gái còn sở hữu khuôn mặt đáp ứng đầy đủ các chỉ số, tiêu chuẩn cụ thể - được gọi là tỷ lệ vàng của khuôn mặt khiến nhiều người ao ước. Hai 'quốc bảo nhan sắc' sở hữu tỷ lệ vàng ở xứ Kim Chi Một khuôn mặt cân đối, gần với tỷ lệ vàng khi đáp ứng đủ các thông số như 1/5 dọc, 1/3 ngang, "4 cao 3 thấp" và nhũ quan phải có sự kết hợp hài hòa, tạo nên một tổng thể tự nhiên nhưng vô cùng lôi cuốn.

Ở Tiểu Vy, nàng hậu gây thiện cảm với người đối diện bởi nét đẹp hiện đại pha lẫn chút phương Đông truyền thống. May mắn sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao, cùng đôi môi quyến rũ, Tiểu Vy gần như cân được mọi phong cách trang điểm. Từ chững chạc, quyến rũ... ... đến trong sáng, thanh thuần, mỹ nhân gốc Quảng đều có thể 'cân' tất Đăng quang ngôi vị cao nhất của "Hoa hậu Việt Nam 2018", Tiểu Vy thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy tại nhiều sự kiện. Tuy nhiên, khi không cần trang điểm đậm, diện những bộ đồ lồng lộn, nàng hậu vẫn sở hữu vẻ bề ngoài không phải dạng vừa. Một Tiểu Vy mộc mạc, không cầu kỳ phấn son những vẫn khiến dân tình đổ gục Không những sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng đáng ao ước, nàng hậu sinh năm 2000 còn không ít lần đốt cháy thế giới thời trang bằng body chuẩn không cần chỉnh. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 84 – 60 – 93, nàng hậu thường xuyên lựa chọn những trang phục khoe khéo đường cong cơ thể. Body 'sắc nét' của Tiểu Vy trên thảm đỏ Đôi chân dài miên man trong trang phục giản dị, trẻ trung Sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, Tiểu Vy ngày càng khẳng định sức hút của mình trong showbiz Việt khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi và xem cô như một trong những Fashion Icon trẻ. Ảnh: Tổng hợp, Internet

Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc, xin lỗi Thuỳ Tiên trên sóng truyền hình, CĐM thắc mắc 'chuyện gì đây?' Vừa qua, Hoa hậu Tiểu Vy và Thuỳ Tiên đã cùng nhau góp mặt trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Tại đây, cả hai được dịp chia sẻ về tình bạn đặc biệt giữa các nàng hậu.

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