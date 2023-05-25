Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng!

Sao Việt 25/05/2023 11:41

Đã gần 3 năm sau khi vụ việc qua đi, Thủy Tiên lại tiếp tục gợi lại lùm xùm từ thiện.

Bẵng đi 3 năm sau lùm xùm phát tiền từ thiện cứu trợ miền Trung qua đi, mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống thì mới đây ngày 16/5/2023, Thủy Tiên bất ngờ lên bài phân trần về nghi vấn đếm thiếu tiền trong lúc phát cứu trợ. Bởi theo chia sẻ của nữ ca sĩ là sẽ phát 5 triệu nhưng lại đưa 6 tờ 500.000 VNĐ.

Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng! - Ảnh 1
Bài đăng phân trần vụ phát thiếu tiền từ thiện vào tuần trước 

Theo đó, nữ ca sĩ lên tiếng rằng, đoạn clip phát thiếu tiền đã bị cắt ghép và hoàn toàn không đúng sự thật. Đồng thời, Thủy Tiên nói thêm vì phát số lượng nhiều và đi đường xa khá mệt nên chuyện phát nhầm là không thể tránh khỏi. Vì vậy, ngay sau đó, cô đã xác nhận với địa phương các hộ còn thiếu và đầy đủ cho những hộ đó.

Không chỉ vậy, Thủy Tiên còn dẫn chứng các đường link đến những buổi phát trực tiếp vào những ngày từ thiện đó nhằm chứng minh sự trong sạch. Dù vậy, đa số ý kiến của cộng đồng mạng vẫn nghi ngờ những gì ca sĩ Thủy Tiên dẫn chứng và bày tỏ rằng "nhầm 1-2 tờ thì có thể hiểu chứ không thể nào nhầm 3-4 tờ như vậy được".

Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng! - Ảnh 2
Dù cố gắng lên tiếng nhưng cộng đồng mạng vẫn không tin tưởng ca sĩ Thủy Tiên

Sau bài phân trần cực dài, ngày 25/5/2023, nữ ca sĩ tiếp tục đăng video clip với dòng caption bày tỏ ý sự trân quý chiếc nón lá đã cùng cô đi cứu trợ miền Tây hạn mặn, miền Trung lũ lụt. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, nữ ca sĩ lại nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cực và mỉa mai.

Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng! - Ảnh 3
Mới đây, nữ ca sĩ lại tiếp tục đăng bài 'nhắc khéo' chuyện từ thiện
Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng! - Ảnh 4
Một cộng đồng mạng nhắc lại vụ Thủy Tiên ăn chay

Ngoài ra, nhiều cộng đồng mạng cũng bất ngờ réo tên bà Phương Hằng dưới bài đăng của ca sĩ Thủy Tiên kèm theo đó đùa cợt rằng không biết ca sĩ Thủy Tiên có tham gia phiên tòa xét xử bà Phương Hằng hay không. Nhiều người cho rằng, có thể nữ ca sĩ sẽ ủy quyền luật sư để xử lý vụ việc liên quan tới việc bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện.

Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng! - Ảnh 5
Nhiều người cà khịa và réo tên bà Nguyễn Phương Hằng trong bài post của nữ ca sĩ

Trước những lời mỉa mai, nữ ca sĩ mau chóng phản hồi bình luận bày tỏ mình sẽ không quan tâm đến những người cố tình bình luận khiếm nhã: "Việc của mình nếu mình sai thì Trời Phật không để yên cho mình đâu, còn các bạn và mình không quen biết nhau, bạn tin mình hay không mình không quan trọng, nhưng không nên dùng tên kinh điển đi mỉa mai đùa cợt cho tổn phước rước hoạ như thế". Tuy nhiên, dòng phản hồi này hiện đã "bay màu", netizen không còn tìm thấy ở trang cá nhân của nữ ca sĩ.

Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng! - Ảnh 6
Thủy Tiên vẫn vững vàng sau sóng gió

Có thể thấy suốt 1 tuần qua sau tin Phương Hằng được đưa ra xét xử rộ lên, nữ ca sĩ liên tục lên bài khẳng định mình không làm gì khuất tất trong vấn đề từ thiện vào 3 năm trước.

Điểm lại vụ việc, năm 2021, ca sĩ Thủy Tiên đã "được" Nguyễn Phương Hằng réo tên trong lùm xùm sao từ thiện của giới nghệ sĩ. Bà Phương Hằng tố rằng nữ ca sĩ đã không minh bạch trong sao cũng như nguồn tiền từ thiện. Khi lùm xùm bắt đầu, cư dân mạng đã truy ra Thủy Tiên có tận 3 tài khoản ngân hàng và trong những bài đăng 3 năm trước mọi người soi được nữ ca sĩ đứng tên 2 tài khoản để đi quyên góp từ thiện.

Hiện tại, cư dân mạng đều đang chờ tới ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cũng như sự xuất hiện của các nghệ sĩ bà từng nêu tên (bao gồm Thủy Tiên) sẽ xuất hiện trong phiên tòa. 

Thủy Tiên tiếp tục đáp trả gắt sau khi bị mỉa mai vụ từ thiện: 'Tin mình hay không, không quan trọng', netizen bất ngờ réo tên bà Phương Hằng! - Ảnh 7
Sắp tới, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được đưa ra xét xử
Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước

Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước

Thủy Tiên chia sẻ cô vô cùng nâng niu món đồ này và xem nó là một kỷ niệm không thể nào quên.

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