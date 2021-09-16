Thuỷ Tiên 'nhá hàng' loạt giấy tờ xác nhận từ thiện nhưng netizen lại 'chỉ thẳng' nhiều chi tiết không minh bạch, chính chủ giải thích thế nào?

Sao Việt 16/09/2021 10:49

Cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về những điểm chưa rõ ràng trong giấy tờ mà Thủy Tiên đưa ra.

Chiều 15/9, Thủy Tiên "nhá hàng" trước bảng tổng hợp chi tiền từ thiện miền Trung năm 2020 và tất cả các giấy tờ chứng nhận hoạt động trao quà ở các địa phương. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại nhanh chóng soi xét và chỉ ra một số điểm nghi vấn trong các giấy tờ mà nữ ca sĩ công bố.

Cụ thể, đầu tiên là số tiền đã chi được in trên giấy phát hiện không kê khai chính xác, chỉ viết theo ước chừng với từ "khoảng". Ngoài ra, một số tờ xác nhận, báo cáo, biên bản lại không ghi ngày mà vẫn có dấu đóng mộc đỏ.

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Loạt chi tiết bất thường được soi trong những giấy tờ mà Thuỷ Tiên đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp theo là việc tính toán số liệu bị sai số khi ở xã Quảng An (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), Thủy Tiên trao 2.632 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng nhưng tính tổng số tiền chi lại chỉ có 2.616.500.000 đồng (số đúng phải là 2.632.000.000 đồng). Ngoài ra, mức hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi hộ ở làng Cơ Tu (huyện Tây Giang, Quảng Nam) cũng bị đặt nhiều nghi vấn về việc người dân có thực nhận số tiền như vậy hay không.

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Các giấy tờ không có ghi ngày nhưng vẫn được đóng dấu mộc đỏ chót - Ảnh: Chụp màn hình

Thực hư chuyện này ra sao, phải lót dép hóng ngày Thủy Tiên và Công Vinh ra ngân hàng livestream trực tiếp với sự chứng kiến của luật sư và báo chí. Về những thắc mắc bị cư dân mạng chỉ ra, nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào.

Giờ 'sao kê' đã điểm nhưng đang trong thời gian giãn cách, Công Vinh và Thuỷ Tiên có thể đến ngân hàng đúng hẹn hay lại 'hẹn lần hẹn lữa'?

Giờ 'sao kê' đã điểm nhưng đang trong thời gian giãn cách, Công Vinh và Thuỷ Tiên có thể đến ngân hàng đúng hẹn hay lại 'hẹn lần hẹn lữa'?

Công Vinh và Thuỷ Tiên đồng loạt tuyên bố chốt thời gian livestream sao kê tại ngân hàng là 14h ngày 17/9 tới.

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