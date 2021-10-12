Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13?

Ngày 7/10 vừa qua, Phương Trinh Joilie đón tuổi 33 trong sự hạnh phúc vì ngoài việc có chồng mình bên cạnh, nữ ca sĩ còn có thể được tụ tập bạn bè, người thân đông đủ sau thời gian dài "đóng cửa ở yên" tại nhà vì giãn cách xã hội. Trong ngày đón mừng tuổi mới, Phương Trinh Jolie đã nhận được quà sinh nhật rất tinh ý từ người chồng sắp cưới của mình.

Phương Trinh đón mừng tuổi mới tại gia hoành tá tràng cùng với 'ông xã' Lý Bình. Ảnh: NVCC

Vì biết vợ mình hay sấy tóc nhưng lại là "thần than" tóc khô và hư do làm việc nhiều, phải sử dụng đến nhiệt lên tóc với tần suất dày đặc dễ bị hư tổn. Vậy nên ông chồng tâm lý đã tìm mua bằng được loại máy sấy tóc bằng từ trường mới nhất này, không cần dùng đến nhiệt làm tổn hại tóc vẫn có thể sấy khô. Lý Bình cũng tâm lý chuẩn bị bộ máy màu đỏ, là màu yêu thích của Phương Trinh Joilie, cũng là màu hợp mạng. Cảnh Phương Trinh "đập hộp" quà sinh nhật còn háo hức hơn là cả đập hộp iPhone 13. Lý Bình cũng chia sẻ thêm đã đặt mua iPhone 13 mới nhất để tặng vợ dịp sinh nhật nhưng vì tình hình dịch bệnh, hàng chưa về được nên là chưa thể tặng vợ đúng ngày sinh thần của mình.