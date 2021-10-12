Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13?

Sao Việt 12/10/2021 19:25

Phương Trinh được chồng Lý Bình tâm lý chuẩn bị món quà này mừng sinh nhật, lại còn tỉ mỉ hướng dẫn vợ sắp cưới cách sử dụng.

Ngày 7/10 vừa qua, Phương Trinh Joilie đón tuổi 33 trong sự hạnh phúc vì ngoài việc có chồng mình bên cạnh, nữ ca sĩ còn có thể được tụ tập bạn bè, người thân đông đủ sau thời gian dài "đóng cửa ở yên" tại nhà vì giãn cách xã hội. Trong ngày đón mừng tuổi mới, Phương Trinh Jolie đã nhận được quà sinh nhật rất tinh ý từ người chồng sắp cưới của mình.

Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 1
Phương Trinh đón mừng tuổi mới tại gia hoành tá tràng cùng với 'ông xã' Lý Bình. Ảnh: NVCC

Vì biết vợ mình hay sấy tóc nhưng lại là "thần than" tóc khô và hư do làm việc nhiều, phải sử dụng đến nhiệt lên tóc với tần suất dày đặc dễ bị hư tổn. Vậy nên ông chồng tâm lý đã tìm mua bằng được loại máy sấy tóc bằng từ trường mới nhất này, không cần dùng đến nhiệt làm tổn hại tóc vẫn có thể sấy khô. Lý Bình cũng tâm lý chuẩn bị bộ máy màu đỏ, là màu yêu thích của Phương Trinh Joilie, cũng là màu hợp mạng. Cảnh Phương Trinh "đập hộp" quà sinh nhật còn háo hức hơn là cả đập hộp iPhone 13. Lý Bình cũng chia sẻ thêm đã đặt mua iPhone 13 mới nhất để tặng vợ dịp sinh nhật nhưng vì tình hình dịch bệnh, hàng chưa về được nên là chưa thể tặng vợ đúng ngày sinh thần của mình. 

Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 2
Phương Trinh 'đập hộp' quà sinh nhật, có kèm theo thiệp viết tay của 'ông chồng đáng yêu nhất Trái Đất'
Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 3
Hóa ra là món quà tinh tế vì hiểu được nỗi khổ của vợ phải liên tục làm tóc để xuất hiện chỉn chu trước công chúng
Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 4
'Ông chồng quốc dân' còn tỉ tỉ hướng dẫn cách sử dụng cho vợ sắp cưới của mình vì bản thân cô nàng cũng chưa từng thấy qua sản phẩm mới lạ này
Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 5
Đi cùng với quà của Lý Bình là một bộ máy sấy và duỗi tóc khác được CEO cùng công ty của Phương Trinh gửi tặng

Ngoài ra trong ngày sinh nhật, Phương Trinh còn tinh tế đăng tải hết hình ảnh những món quà mình được tặng mà không phân biệt lớn nhỏ gì, trong đó nhiều nhất là hoa. Có vẻ như nữ CEO 33 tuổi rất thích hoa nên nhiều người bạn đã tìm mua gửi tặng cô nhân dịp sinh nhật.

Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 6Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 7Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 8Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 9Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 10Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 11

Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 12
Hoa là món quà sinh nhật mà Phương Trinh được nhận nhiều nhất trong ngày sinh nhật

 Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 13

Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 14
Có cả rau câu nữa
Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 15
Tất nhiên là không thể thiếu bánh kem rồi

 Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 16

Sinh nhật Phương Trinh, Lý Bình tặng gì mà nàng háo hức 'đập hộp' còn hơn cả iPhone 13? - Ảnh 17
Quà và thiệp mà người bạn CEO cùng công ty gửi tặng cho Phương Trinh

 Ảnh: Chụp màn hình

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