Shark Bình thông báo hoàn tất ly hôn: Vợ cũ Đào Lan Hương có phản ứng ra sao?

Sao Việt 10/05/2023 11:30

Sau khi Shark Bình thông báo hoàn tất ly hôn, vợ cũ đã thẳng tay đáp trả những bình luận 'cà khịa' cô về cuộc hôn nhân này.

Tối ngày 9/5, trên trang cá nhân, Shark Bình bất ngờ thông báo chính thức hoàn tẩt thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương. Được biết cả hai cũng đã thỏa thuận xong vấn đề phân chia tài sản. Về phía doanh nhân Đào Lan Hương, mới đây, bà cũng có những động thái mới chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn cũng như những gì đã trải qua trong hơn 3 năm dài chờ phán quyết. 

Shark Bình thông báo hoàn tất ly hôn: Vợ cũ Đào Lan Hương có phản ứng ra sao? - Ảnh 1
 Doanh nhân Đào Lan Hương

Cụ thể, cô chia sẻ về kết quả gọi vốn của Teky - startup trong mảng công nghệ giáo dục do mình sáng lập. Theo đó công ty này vừa huy động thành công 5 triệu USD (hơn 117 tỷ đồng) từ Sweef Capital có trụ sở tại Singapore. “Một version mới luôn là version nâng cấp, đẹp hơn, nhiều giá trị hơn!” - nữ doanh nhân bày tỏ sự tự hào.

Shark Bình thông báo hoàn tất ly hôn: Vợ cũ Đào Lan Hương có phản ứng ra sao? - Ảnh 2
 Mặc kệ mọi lùm xùm không đáng cô, nữ doanh nhân vẫn 'phơi phới' và thành công

Đào Lan Hương chia sẻ thêm rằng mọi việc đã được khép lại, hiện tại cô chỉ muốn sống một cuộc sống an bình không thị phi và chăm sóc con cái cho thật tốt. Dưới phần bình bình luận, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng tới nữ doanh nhân về sự thành công rực rỡ này.

Bên cạnh đó, khi nhận ý kiến trái chiều từ một tài khoản mỉa mai rằng 'từ giờ không có tư cách gì để lên tiếng nữa' thì Đào Lan Hương đã không ngần ngại đáp trả. Cô nhắn nhủ với chủ tài khoản trên rằng hãy làm một người đãng trí và chóng quên, luôn nở nụ cười trên môi. Thông qua lời nhắn gửi ấy, cộng đồng mạng có thể thấy quan điểm sống tích cực và luôn hướng về phía trước.

Shark Bình thông báo hoàn tất ly hôn: Vợ cũ Đào Lan Hương có phản ứng ra sao? - Ảnh 3
 'Cà khia' chị đẹp và màn đáp trả cực thông minh của nữ doanh nhân

Về phía Shark Bình, ông chia sẻ rằng ông cảm thấy rất tiếc và có lỗi vì chuyện đời tư của mình đã ảnh hưởng và liên lụy tới rất nhiều người không liên quan và khiến họ tổn thương. Ông chân thành xin lỗi và mong cộng đồng mạng hãy thôi bàn tán để chuyện đời tư của ông ngủ yên tại đây.

Về kế hoạch kết hôn với hoa hậu Phương Oanh, Shark Bình cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch.

Shark Bình thông báo hoàn tất ly hôn: Vợ cũ Đào Lan Hương có phản ứng ra sao? - Ảnh 4
 Shark Nguyễn Hòa Bình và doanh nhân Đào Lan Hương
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