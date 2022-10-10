Phương Oanh lên tiếng làm rõ vụ khóa trang cá nhân giữa ồn ào tình ái với Shark Bình

Sao Việt 10/10/2022 17:15

Giữa ồn ào tình ái với Shark Bình, Phương Oanh bất ngờ có động thái khóa trang cá nhân, khiến nhiều người không khỏi quan tâm và tò mò về hành động của cô nàng.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào giữa Shark Bình – Phương Oanh và bà Đào Lan Hương (vợ Shark Bình) lại tiếp tục được “hâm nóng” trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Nguyên do xuất phát từ việc Shark Bình và Phương Oanh chủ động chia sẻ các hình ảnh tình tứ trong tiệc sinh nhật của Phương Oanh. Sự việc này được nhiều người nhìn nhận như một sự thách thức, bất chấp dư luận, bất chấp đạo lý và bất chấp pháp luật.

Phương Oanh lên tiếng làm rõ vụ khóa trang cá nhân giữa ồn ào tình ái với Shark Bình - Ảnh 1
Chuyện tình cảm ồn ào giữa Phương Oanh - Shark Bình - bà Đào Lan Hương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, netizen đã phát hiện ra tài khoản Facebook cá nhân của Phương Oanh đã bay màu. Chưa rõ là cô tự khóa Facebook hay bị kẻ xấu hack nick nhưng động thái này của nữ diễn viên đang khiến khán giả tò mò. Nhiều ý kiến cho rằng, cô tự khóa mạng xã hội để tránh tiếp nhận những bình luận tiêu cực từ dư luận.

Phương Oanh lên tiếng làm rõ vụ khóa trang cá nhân giữa ồn ào tình ái với Shark Bình - Ảnh 2
Phương Oanh bất ngờ khóa trang cá nhân giữa ồn ào chưa hạ nhiệt, khiến nhiều người không khỏi tò mò 

Tuy nhiên mới đây, cô nàng đã có động thái lên tiếng, giải đáp những thắc mắc của dư luận trong những ngày qua. Cụ thể, Phương Oanh cho biết:

"Tôi đã nhận ra năng lượng độc hại từ các trang mạng xã hội. Tôi nhận ra thế giới ảo trên đó. Khi tôi bước ra ngoài, đối diện với cuộc sống thật, tôi thấy những điều tích cực hơn hẳn, đó là thế giới với rất nhiều điều tử tế, yêu thương.

Trong khi, mạng xã hội với quá nhiều sự ẩn danh, mạo danh, dối lừa, quá nhiều giá trị ảo. Đi qua sóng gió, tôi thấm thía vì sao có nhiều người đã lựa chọn rời xa mạng xã hội. Tôi đã thấm thía những áp lực, những nỗi ám ảnh bởi năng lượng tiêu cực mạng xã hội có thể mang lại cho con người là như thế nào. Đã có người trầm cảm vì bị bêu riếu, xúc phạm ẩn danh trên thế giới ảo. Chính vì những lý do này, tôi chọn rời xa mạng xã hội và khóa tài khoản cá nhân".

Phương Oanh lên tiếng làm rõ vụ khóa trang cá nhân giữa ồn ào tình ái với Shark Bình - Ảnh 3
Phương Oanh cho biết, cô cảm thấy mạng xã hội có quá nhiều sự ẩn danh, mạo danh, dối lừa, quá nhiều giá trị ảo. Vì vậy mà cô đã hiểu vì sao có nhiều người từ bỏ mạng xã hội. 

Khi được hỏi liệu hành động khóa trang cá nhân có phải vì cô liên tục nhận những ý kiến không hay xoay quanh chuyện đời tư hay không. Phương Oanh đã chia sẻ: 

"Tôi trước sau như một, vẫn khẳng định đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không có gì phải sợ hãi hay trốn tránh. Tôi đã chọn cách đối diện thẳng thắn với sự việc, sau tất cả, tôi không hổ thẹn vì điều gì. Những gì cần làm, tôi đã làm. Những gì cần nói, tôi đã nói. Tôi đã đối diện với sự việc theo cách của tôi, đến bây giờ, khi đã nói xong những gì muốn nói, tôi nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là gì. Đó không phải là những ảo ảnh trên mạng xã hội, mà đó là gia đình, người thân, những người yêu thương tôi đã luôn sát cánh, ở bên tôi trong sóng gió. Tôi chọn gác lại tất cả, khóa trang cá nhân, để dành trọn vẹn thời gian cho bản thân, gia đình, và những người thân yêu của mình. Đây là thời điểm để tôi nghỉ ngơi, tận hưởng, và bù đắp cho mình, cho người thân sau tất cả”.

Phương Oanh lên tiếng làm rõ vụ khóa trang cá nhân giữa ồn ào tình ái với Shark Bình - Ảnh 4
Phương Oanh bất ngờ lên tiếng giải đáp cho hành động của mình, và cô còn khẳng định bản thân không làm gì sai nên không cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại, người đẹp chỉ muốn dành thời gian của mình cho gia đình, tận hưởng một cuộc sống bình thường. 

Có thể thấy, ở hiện tại, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đang ngày càng kín tiếng trong chuyện yêu đương, không còn công khai rầm rộ như thời điểm mới bắt đầu. Tuy nhiên, ngoài những ý kiến cảm thông cho tinh thần của cô nàng lúc này, thì động thái khóa trang Facebook của nữ diễn viên cũng không loại trừ khả năng “Quỳnh búp bê” muốn né tránh cái nhìn khắt khe của dư luận dù cô nàng đã lên tiếng làm rõ sự việc. 

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