Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể

Sao Việt 10/10/2022 16:12

Anh Đức có động thái "xin vía" Diệu Nhi - Anh Tú thu hút sự chú ý của dân tình, sau khi trải qua chia tay với bạn gái cách đây không lâu.

Chiều 10/10, đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú được tổ chức tại Phan Thiết, Bình Thuận. Lễ cưới của cặp sao sẽ diễn ra tại một resort hạng sang, với sự tham gia của 250 khách mời.

Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 1

Trong đó có những cái tên đình đám như Ngọc Trinh, Diễm My 9X, Sĩ Thanh, Sam, BB Trần và Hải Triều Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm,...Tuy nhiên, Anh Đức mới là cái tên, bất ngờ khiến cư dân mạng chú ý. 

Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 2

Đông đảo khách mời, đồng nghiệp có mặt tại địa điểm diễn ra đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú.

Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 3
Dàn phù dâu chất lượng, không kém phần độc đáo của đàng gái.

Cụ thể, mới đây, diễn viên Anh Đức đã có chia sẻ gây chú ý từ nơi diễn ra đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Anh khoe loạt ảnh selfie trước giờ trọng đại của đàn em, nam diễn viên còn hóm hỉnh "xin vía" Diệu Nhi - Anh Tú để sớm "thoát ế".

"Dạo một vòng chơi rồi đi xin vía cô dâu - chú rể", Anh Đức dí dỏm.

Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 4
Nam diễn viên hài hước dạo xin vía cô dâu chú rể để sớm 'thoát ế"

Động thái "xin vía" của Anh Đức lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, khi anh trải qua một cuộc tình cách đây chưa lâu.

Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và khán giả cũng mong anh chàng sớm tìm được tình yêu và sẽ có một đám cướ viên mãn trong thời gian tới. 

Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 5Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 6Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 7

Nam diễn viên cũng bày tỏ sự vui mừng cho đàn em, vì sau thời gian dài hẹn hò, cả hai cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà, một cái kết hạnh phúc và viên mãn bên nhau.

Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể - Ảnh 8
Ai cũng mong chờ thời khắc Diệu Nhi - Anh Tú cầm tay nhau trên lễ đường.

 Anh Đức sinh năm 1987 và hoạt động lâu năm trong làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau như: Diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ kịch... Từng học tập và theo đuổi nghệ thuật cùng thời với MC Trấn Thành song sự nghiệp của anh trải qua không ít giai đoạn thăng trầm.

Sau đó, chuyện đời tư, lùm xùm tình cảm của anh chàng với bạn gái cũ đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cả hai đã có kết thúc không mấy yên bình, nam diễn viên còn bị bạn gái cũ tố là người phụ bạc khi cô nàng bị yêu cầu phải chuyển ra khỏi nhà trong vòng 2 ngày nếu không sẽ nhờ ban quản lý hay cảnh sát khu vực can thiệp. Sau đó cả hai còn xảy ra tranh chấp số tiền lên đến bạc tỷ.

Tuy nhiên, khi vướng phải lùm xùm, Anh Đức đã không hề lên tiếng khẳng định hay phủ nhận bất kì điều gì.

Diệu Nhi bất ngờ bị đồng nghiệp 'bóc mẽ' khi hỏi: 'Có đủ thân để mời đám cưới?'

Diệu Nhi bất ngờ bị đồng nghiệp 'bóc mẽ' khi hỏi: 'Có đủ thân để mời đám cưới?'

Jun Phạm hài hước chia sẻ lại tâm trạng trước đây, khi bất ngờ nhận được cuộc gọi mời ăn cưới của Diệu Nhi.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Đức Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới sao Việt 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 40 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 40 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 40 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"