Sau lùm xùm chia tay bạn gái, Anh Đức bất ngờ dạo 'xin vía thoát ế' của cô dâu chú rể

Chiều 10/10, đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú được tổ chức tại Phan Thiết, Bình Thuận. Lễ cưới của cặp sao sẽ diễn ra tại một resort hạng sang, với sự tham gia của 250 khách mời.

Trong đó có những cái tên đình đám như Ngọc Trinh, Diễm My 9X, Sĩ Thanh, Sam, BB Trần và Hải Triều Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm,...Tuy nhiên, Anh Đức mới là cái tên, bất ngờ khiến cư dân mạng chú ý.

Dàn phù dâu chất lượng, không kém phần độc đáo của đàng gái.

Cụ thể, mới đây, diễn viên Anh Đức đã có chia sẻ gây chú ý từ nơi diễn ra đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Anh khoe loạt ảnh selfie trước giờ trọng đại của đàn em, nam diễn viên còn hóm hỉnh "xin vía" Diệu Nhi - Anh Tú để sớm "thoát ế".

"Dạo một vòng chơi rồi đi xin vía cô dâu - chú rể", Anh Đức dí dỏm.

Nam diễn viên hài hước dạo xin vía cô dâu chú rể để sớm 'thoát ế"

Động thái "xin vía" của Anh Đức lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, khi anh trải qua một cuộc tình cách đây chưa lâu.

Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và khán giả cũng mong anh chàng sớm tìm được tình yêu và sẽ có một đám cướ viên mãn trong thời gian tới.

Nam diễn viên cũng bày tỏ sự vui mừng cho đàn em, vì sau thời gian dài hẹn hò, cả hai cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà, một cái kết hạnh phúc và viên mãn bên nhau.

Ai cũng mong chờ thời khắc Diệu Nhi - Anh Tú cầm tay nhau trên lễ đường.

Anh Đức sinh năm 1987 và hoạt động lâu năm trong làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau như: Diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ kịch... Từng học tập và theo đuổi nghệ thuật cùng thời với MC Trấn Thành song sự nghiệp của anh trải qua không ít giai đoạn thăng trầm.

Sau đó, chuyện đời tư, lùm xùm tình cảm của anh chàng với bạn gái cũ đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cả hai đã có kết thúc không mấy yên bình, nam diễn viên còn bị bạn gái cũ tố là người phụ bạc khi cô nàng bị yêu cầu phải chuyển ra khỏi nhà trong vòng 2 ngày nếu không sẽ nhờ ban quản lý hay cảnh sát khu vực can thiệp. Sau đó cả hai còn xảy ra tranh chấp số tiền lên đến bạc tỷ.

Tuy nhiên, khi vướng phải lùm xùm, Anh Đức đã không hề lên tiếng khẳng định hay phủ nhận bất kì điều gì.