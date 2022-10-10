Diệu Nhi bất ngờ bị đồng nghiệp 'bóc mẽ' khi hỏi: 'Có đủ thân để mời đám cưới?'

Tối ngày 9/10, cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú đã chiêu đãi người thân và bạn bè buổi tiệc chia tay độc thân của mình. Những người bạn thân nhất của cặp đôi đều góp mặt đầy đủ trong ngày đại của bạn mình. Tuy nhiên, tại buổi tiệc tối hôm đó, Diệu Nhi lại bị chính đồng nghiệp của mình 'bóc mẽ'.

Trước thềm lễ cưới thế kỷ của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú sẽ diễn ra vào ngày 10/10, những thông tin xoay quanh đang được dân mạng đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, trong một đoạn clip do quan khách quay lại trong tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Diệu Nhi và Anh Tú, ca sĩ Jun Phạm đã có những lời chia sẻ về việc Diệu Nhi gọi điện cho nam ca sĩ để mời đám cưới .

"Jun rất là vui, nói thật lúc Nhi gọi cho anh, Nhi hỏi 'Ủa anh Jun ơi anh nghĩ hai đứa mình có đủ thân để mời đám cưới anh không?', thật ra lúc đó mình cũng suy nghĩ gì, anh em ít gặp ít làm việc với nhau nhưng thật sự là cũng có làm việc nhưng mà ít có thời gian gặp nhau.

Nhưng khi biết hai đứa đến với nhau, thì rất mừng cho hai em. Cũng biết ngày mai đám cưới chính, cũng rất tiếc là không đến được ngày mai nên anh cố gắng sắp xếp hôm nay đến với em và Tú. Hi vọng là hai em sẽ luôn hạnh phúc, luôn hạnh phúc như vậy", nam ca sĩ chia sẻ.

Sau những chia sẻ vô cùng hài hước của Jun Phạm, nhiều sao Việt và khách mời cũng đã bật cười với câu chuyện của nam ca sĩ.

Trước đó, nam ca sĩ còn tỏ ra vô cùng hào hứng, bất ngờ khi cô dâu chú rể đã chuẩn bị những món quà đặc biệt để chào đón khách mời. Jun Phạm hài hước khoe ảnh check-in phòng nghỉ trên trang cá nhân, đính kèm theo đó là lời trách hờn Diệu Nhi - Anh Tú: "Đã đến nơi cần đến - mà cho hỏi đi ăn đám cưới hay đi đánh lộn mà cô dâu và chú rể tặng khách mời miếng dán giảm đau với chai dầu gió dị?".

Nhìn cái cách Jun Phạm 'bóc mẽ' bạn mình cũng đủ biết Diệu Nhi và anh thân đến mức nào.

Được biết, tại buổi tiệc, cả hai còn tự làm MC và đã có những chia sẻ bày tỏ sự xúc động đến các đồng nghiệp và người thân vì đã không ngại xa xôi mà đến chúc phúc cho mình. Ai nấy cũng đều cảm thấy vui cho cặp đôi, khi sau chừng ấy thời gian ở bên nhau, cuối cùng cũng đợi được ngày về chung một nhà.