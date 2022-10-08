Thiên Ân tiếp tục 'dạo chơi' thời trang vô cùng đẳng cấp tại trời Indo, ghi điểm mạnh mẽ với thiết kế màu hòa bình

Từ sau khi đăng quang, cho đến hiện tại, người đẹp đã luôn thu hút truyền thông bởi vẻ ngoài sang chảnh, đặc biệt là phong cách thời trang của cô nàng.

Người đẹp sinh năm 2000 liên tục diện những trang phục có ông màu sắc nổi bật, sặc sỡ, nổi bật như tông màu neon. Những gam màu rực rỡ, tươi sáng có thể giúp người mặc trẻ trung, tươi mới hơn. Nhưng lên đồ cùng những màu rực rỡ như cam hoặc hồng vốn là bài toán khó vì nếu không khéo léo bạn dễ bị rơi vào tình trạng "ô dề" bởi rất dễ làm lộ khuyết điểm của người diện.

Trang phục có tông cam nổi bật đến từ NTK Tăng Thành Công, kiểu dáng mạnh mẽ, phần eo đắp xuyên thấu

Màu hồng neon cũng không thể làm khó cô nàng, màu sắc sặc sỡ cùng thiết kế cắt xẻ táo bạo ngay phần ngực, Thiên Ân vẫn vô cùng quyến rũ và thu hút, thiết kế không hề tạo cảm giác phản cảm và sến súa

Đoàn Thiên Ân rất biết cách "chơi màu" khi liên tục diện những màu nổi bật khi đang tham gia vào cuộc thi Miss Grand International 2022.

Những màu sắc tưởng khó diện này, lại chẳng làm khó Thiên Ân chút nào, vả lại còn giúp cho nhan sắc của người đẹp càng nổi bật hơn. Chính những sự lựa chọn này đã khiến Thiên Ân gây sự chú ý của truyền thông Indonesia. Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của tân Hoa hậu đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.

Tại một sự kiện nằm trong khuôn khổ của cuộc thi, người đẹp Long An diện bộ váy màu xanh thiên thanh - cũng là tông màu biểu tượng cho hòa bình, đây được xem là một chiến lược quá khôn ngoan vì Thiên Ân hiểu tiêu chí mà mình đang tham gia.

Khác với những tông màu sặc sỡ trước, lần này người đẹp diện bộ váy màu xanh thiên thanh - cũng là tông màu biểu tượng cho hòa bình khiến dân tình vô cùng 'mát mắt'

Không có gì khác so với những thiết kế trước, cô nàng luôn chọn những trang phục có thiết kế đơn giản, nhưng những điểm cắt xẻ tinh tế mới là điểm gây chú ý, đủ để tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của cô nàng.

Thiết kế này cũng tương tự, dù không quá cầu kì hay lồng lộn nhưng lại giúp Thiên Ân trở nên nổi bật. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi của ban tổ chức cũng như fan sắc đẹp.

Nhìn lại hành trình những ngày qua, mọi người càng thêm ngưỡng mộ và dành tình cảm đặc biệt cho Thiên Ân khi cô chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Tân Hoa hậu luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày, chiến đấu hết mình vì sứ mệnh, trách nhiệm cho một đại diện nhan sắc Việt mang chuông đi đánh xứ người.