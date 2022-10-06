Phong cách và nhan sắc đời thường của dàn Hoa hậu, Á hậu thế hệ 10X khiến dân tình trầm trồ,, 'ngã gục' vì quá đẳng cấp

Trên sân khấu, hay khi tham gia sự kiện, những nàng hậu này đều luôn được make up kĩ càng từ tóc tai đến trang phục. Tuy nhiên, khi không xuất hiện trước công chúng với vai trò Hoa hậu - Á hậu, họ vẫn là những cô gái tuổi đôi mươi trẻ trung, thậm chí có sự bình dị, ngây thơ ở cuộc sống đời thường. Điển hình là Hoa hậu Thiên Ân, Tiểu Vy hay Á hậu Phương Nhi...

Làng sắc đẹp Việt Nam những năm gần đây liên tiếp có những nàng hậu thuộc thế hệ 10X. Dù còn trẻ tuổi nhưng ngoại hình, trí tuệ, thành tích của các cô gái khiến nhiều người phải nể phục.

Cô sinh năm 2000, đến từ Long An, hiện đang là sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m, số đo ba vòng 88,5 - 66 - 98 cùng gương mặt sáng sân khấu, khả năng thuyết trình tốt, từng giành quán quân một cuộc thi về áo dài.

Là cái tên đang gây chú ý dư luận ở thời điểm hiện tại sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Tất tần tật mọi thông tin về đời tư, học vấn cùng nhan sắc và phong cách thời trang của cô nàng đều trở thành tâm điểm của truyền thông.

Ngay lập tức, fans sắc đẹp cũng truy lùng trang cá nhân của cô nàng sinh năm 2002 và phát hiện ra nhiều điều thú vị về phong cách ăn mặc cực giản dị của cô nàng. Nếu như Đoàn Thiên Ân trên sân khấu Hoa hậu hay tham gia các sàn diễn thời trang luôn ghi điểm với muôn kiểu váy áo lộng lẫy, thì ở ngoài đời, cô nàng 10X lại trung thành cùng style đơn giản, trẻ trung và năng động phù hợp lứa tuổi 22 cũng như hoàn cảnh của mình.

Cô nàng đặc biệc yêu thích những bộ cánh mang gam màu đơn sắc, kiểu dáng không quá hở hang. Do đó, áo phông gần như là sự lựa chọn quen thuộc ở đời thường của cô nàng. Đôi khi, người đẹp Long An chọn theo đuổi style thanh lịch và trưởng thành hơn cùng những chiếc áo blazer.

Những lần hiếm hoi diện váy áo của cô nàng, phần lớn đều là những thiết kế có kiểu dáng phổ thông, không hề cắt xẻ táo bạo như công thức thời trang chung của nhiều nàng mẫu hiện tại theo đuổi. Đặc biệt, cô nàng cũng không quá chú trọng vào việc sắm sửa đồ hiệu. Chính sự giản dị, mộc mạc của nàng hậu, không có gì lạ khi "bà trùm Hoa hậu" xếp mỹ nhân Long An vào danh sách Hoa hậu nghèo nhất chị từng biết.

Sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 được vài ngày, Đoàn Thiên Ân đã lập tức lên đường sang Indonesia để bắt đầu hành trình tiếp theo đến Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2022.

Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê Cao Bằng. Tháng trước, cô tốt nghiệp loại giỏi Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp cao 1,77 m, đăng quang Hoa hậu Miss World Vietnam 2019, sau đó thi Hoa hậu Thế giới cùng năm, lọt vào top 12 chung cuộc.

Sở hữu gương mặt có chút Tây, ngoại hình hoàn hảo với chiều cao ấn tượng 1,77m, cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh 88-68-92 được nhiều chị em mơ ước. Không chỉ vậy, thành tích học tập của cô nàng còn khiến nhiều phải ngưỡng mộ vì quá 'khủng'. Người đẹp từng thi đỗ vào Trường ĐH Ngoại thương, và là một trong những sinh viên xuất sắc; từng là một thành viên của đội tuyển HSG tiếng Anh dự thi cấp quốc gia và sở hữu IELTS 7.5.

Khác với những nàng Hậu 10X, phong cách của Lương Thùy Linh có phần chững chạc hơn. Người đẹp lựa chọn theo đuổi phong cách nữ tổng tài, sang trọng và hiện đại. Dù trong những hình ảnh đời thường, cô nàng vẫn trung thành với hình tượng mà mình theo đuổi.

Hiện tại người đẹp là gương mặt sáng giá tại các sự kiện cũng như sẽ là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn tại Việt Nam.

Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt top 30 Miss World 2018. Sau 4 năm hoạt động trong giới giải trí, Tiểu Vy ngày càng thể hiện sức hút mạnh mẽ với hình ảnh nàng Hậu Gen Z quyến rũ. Tiểu Vy hiện cũng là người mẫu cho nhiều thương hiệu.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy luôn được công chúng đánh giá cao về nhan sắc, luôn thuộc top những nàng Hậu có gương mặt đẹp nhất Vbiz.

Không chỉ được đánh giá là gương mặt hài hòa, mà body của người đẹp cũng là mơ ước của rất nhiều chị em. Vốn có chiều cao 1,74m cùng số đo 3 vòng chuẩn 84-63-90 (cm), cô luôn nổi bật ở bất kỳ nơi đâu mình xuất hiện hay dễ dàng “cân đẹp” mọi concept thời trang.

Để có được body lý tưởng như thế này, ngoài yếu tố di truyền thì Tiểu Vy đã nỗ lực rất nhiều trong việc rèn dáng. Cô dành thời gian tập luyện các môn thể thao kết hợp để có chỉ số cơ thể hoàn hảo nhất. Vì lịch trình làm việc bận rộn cho cả việc đi học, đi sự kiện... nên Tiểu Vy lựa chọn tập tại nhà khi có thời gian rảnh. Một trong những môn thể thao mà Tiểu Vy yêu thích nhất là tập chạy bộ vì khi đó cảm giác toàn bộ năng lượng được toả ra và toàn thân đều được vận động. Ngoài ra, Tiểu Vy còn tập nhảy sexy dance.

Với phong cách thường ngày, người đẹp lựa chọn theo đuổi phong cách gợi cảm kết hợp năng động, trẻ trung. Cô nàng cũng thường xuyên tự tin khoe mặt mộc không tì vết trên mạng xã hội, trong những hình ảnh đời thường, cô nàng luôn mang lại một nguồn năng lượng tích cực, dồi dào khiến ai khi nhìn cũng bị thu hút một cách kì lạ.

Đỗ Thị Hà

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, nhan sắc Đỗ Thị Hà nhận được cả lời khen lẫn chê từ phía khán giả. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô gái 22 tuổi đã biết cách hoàn thiện vẻ ngoài của mình hơn.

Nụ cười rạng ngời, thần thái chuẩn hoa hậu, Đỗ Thị Hà luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Từ khi nhận về nhận về những ý kiến trái chiều dành cho nhan sắc của mình. Có lẽ, nàng hậu đã tiếp thu và ngày càng đổi mới bản thân mình. Người đẹp dần chuyển sang phong cách sexy hơn trước và rất được lòng của người hâm mộ.

Dù vậy, thay vì chọn theo một style duy nhất, người đẹp liên tục đổi mới hình ảnh của mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ngoài đời cô chọn cho mình phong cách ngọt ngào, dịu dàng đúng với lứa tuổi. Khác với vẻ sang chảnh, tiểu thư trong vai trò Hoa hậu, cô nàng vẫn giữ được nét trẻ trung, đơn giản mà thanh lịch khi đi học, đi chơi với bạn bè.

Nguyễn Hà Kiều Loan

Trước khi trở thành á hậu 1 tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International, Nguyễn Hà Kiều Loan từng đăng quang ở cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch ĐH Đà Nẵng 2019. Cô duy trì thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm, đạt giải tại các cuộc thi Ngữ văn và hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh.

Là một cô gái trẻ với nụ cười đầy năng lượng, sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến đường nét khuôn mặt khá "Tây". Á hậu Kiều Loan sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Cô cao 1,7 m với số đo ba vòng 80-61-95. Từ vòng sơ khảo, cô luôn nằm trong top thí sinh tiềm năng, được đánh giá cao. Kiều Loan sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến đường nét khuôn mặt khá "Tây".

Nói về phong cách, cô nàng này lại khá ưa chuộng style gợi cảm dù là ở đời thường hay khi lên sân khấu. Trên sân khấu, cô nàng luôn xuất hiện với hình ảnh được trang điểm kĩ càng, thần thái toát vẻ kiêu sa, sang chảnh, nhưng ngoài đời cô lại ít make up và trông có vẻ trẻ trung, đúng với độ tuổi của mình. Á hậu còn được mọi người yêu mến bởi tính cách khá giản dị, nhẹ nhàng, nữ tính, năng động.

Bảo Ngọc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Cô là á hậu cao nhất lịch sử thi nhan sắc Việt (1,85 m). Cô có số đo hình thể 87-63-98 cm. Bảo Ngọc hiện là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô từng vào top 22 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô thắng hai giải phụ Người đẹp nhân ái, Người đẹp thời trang, ghi tên vào top 6 Người đẹp bản lĩnh, top 5 Người đẹp tài năng và giành giải á hậu 1 chung cuộc.

Trên sân khấu, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cực kỳ lộng lẫy, tuy nhiên sắc vóc ngoài đời của Á hậu này lại cực giản dị. Trong cuộc sống đời thường, người đẹp có chiều cao 1m85 lại không cầu kỳ trong trang phục. Cô thường lựa chọn những trang phục cởi mở, có phong cách độc đáo phù hợp với những cô gái trẻ cá tính.

Dù diện đồ giản dị đời thực nhưng Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn nổi bật bởi gương mặt đẹp đậm nét Á Đông, chỉ cần nhìn đã thấy ngay một cô gái châu Á dịu dàng, nền nã với ngũ quan thanh tú, mái tóc đen óng mượt.

Nguyễn Phương Nhi

Trước đó, theo thông tin từ ban tổ chức Miss World Vietnam 2022 công bố, Nguyễn Phương Nhi là cô gái có vòng eo nhỏ nhất (57 cm). Người đẹp sinh năm 2002 cao 1,7 m, số đo hình thể 80-57-88 cm. Ngoài vị trí Á hậu 2, cô thắng giải Thí sinh có làn da đẹp nhất.

Nguyễn Phương Nhi được fan sắc đẹp khen ngợi có gương mặt xinh xắn, ngọt ngào, ngây thơ như một nàng công chúa. Trong những hình ảnh đời thường, nàng Hậu vẫn khiến fan "tan chảy" vì sự đáng yêu, nhất là trong loạt ảnh mặt mộc của cô nàng.

Với phong cách, dù là trên sân khấu hay ở đời thường, cô nàng cũng chọn cho mình những trang phục giản dị, lịch sự, dịu dàng và thanh lịch đúng với tính cách vốn có của mình. Dù vậy, nhưng khi đứng cạnh những mỹ nhân khác, cô nàng không hề bị lép vế, có khi còn nổi bật một cách kì lạ. Cô nàng được nhiều khán giả yêu mến vì hình tượng giản dị, gần gũi, dễ mến mỗi khi xuất hiện.