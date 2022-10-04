Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn'

Sao Việt 04/10/2022 15:00

Từng gây tranh cãi vì tăng cân quá đà, Kỳ Duyên hiện tại sở hữu body 'vạn người mê'.

Hoa hậu Kỳ Duyên sinh năm 1996, cô là Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Khi đăng quang, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.  

Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 1
Nhan sắc hiện tại của Kỳ Duyên khiến người hâm mộ phải trầm trồ

Nàng hậu từng gây tranh cãi dư luận một thời gian bởi nhan sắc kém nổi bật của mình, nhiều thời điểm cô tăng cân nên càng kéo theo những ý kiến trái chiều. Sau đó, Kỳ Duyên tích cực hoàn thiện bản thân bên cạnh những hoạt động giải trí là cả vấn đề phong cách, vóc dáng.

Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 2
Từng có thời điểm, cô nàng tăng cân, mũm mĩm thấy rõ

Đến thời điểm hiện tại, cô nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hoa hậu Kỳ Duyên còn khiến nhiều người trầm trồ bởi body nóng bỏng. Ở tuổi 26, Kỳ Duyên khiến khán giả ngưỡng mộ với vòng eo 'con kiến' thon gọn, săn chắc. Nàng hậu cho biết, để có được thân hình như hiện tại đó là thành quả của quá trình tập gym và ăn uống khoa học.  

Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 3Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 4Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 5Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 6

Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 7
Sau khi nhận nhiều ý kiến về ngoại hình kém sắc, nàng hậu đã lao vào luyện tập và ăn kiêng không ngừng nghỉ, nhờ vậy mà sắc vóc của cô nàng ngày càng thăng hạng  

Mới đây, để khoe thành quả luyện tập bấy lâu nay, mỹ nhân sinh năm 1996 đã đăng tải loạt ảnh gợi cảm trong trang phục bikini càng khiên dân tình phải xuýt xoa vì body ngày càng 'xịn'. Sau bao ngày tập luyện, mỹ nhân Việt thành công sở hữu một vóc dáng đầy đặn, ba vòng bốc lửa. Chính vĩ lẽ đó, bài đăng đã thu hút lượt tương tác "khủng" trên trang cá nhân của nàng hậu 9X. 

Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 8Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 9Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 10

Sau khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng, người đẹp lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, hầu hết đều dành lời khen ngợi vì sắc vóc sexy, cuốn hút của Kỳ Duyên.

Trong ảnh, Kỳ Duyên diện bộ bikini màu vàng nhạt quyến rũ, thả dáng bên cạnh hồ bơi. Có lẽ do thời tiết nắng nóng nên cô đã đeo thêm một chiếc kính đen sang chảnh, thời thượng. Bên cạnh đó, body đạt "tỷ lệ vàng" chính là thứ khiến người xem không thể rời mắt. Có thể thấy, cơ thể của Kỳ Duyên vô cùng săn chắc. Điều này được thể hiện rõ qua cơ bụng và cơ đùi "chắc nịch", không mỡ thừa của Hoa hậu Việt Nam 2014.

Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 11
Vòng eo 'con kiến' không chút mỡ thừa của nàng hậu mới là điểm gây chú ý cư dân mạng

Đây cũng không phải lần đầu tiên, cô nàng khoe body cực 'xịn' của mình trên mạng xã hội, trước đó cô cũng nhiều lần khiến dân mạng 'mát mắt' bởi sắc vóc ngày càng thăng hạng của mình. 

Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 12Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 13Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 14Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 15Kỳ Duyên diện bikini nóng bỏng, khoe body nuột nà, săn chắc, gây chú ý nhất là ' vòng eo con kiến' cực 'xịn' - Ảnh 16

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