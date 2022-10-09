Tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân, nhưng cách xưng hô của đàng trai mới khiến dân tình bấn loạn

Sao Việt 09/10/2022 20:30

Nhiều chị em 'quắn quéo', phấn khích khi nghe Anh Tú xưng hô 'ngọt lim' với Diệu Nhi.

Trước thềm lễ cưới cận kề, tối 9/10, cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú đã tổ chức một buổi tiệc độc thân để chiêu đãi các khách mời.

Tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân, nhưng cách xưng hô của đàng trai mới khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 1
Cặp đôi đã tổ chức tiệc chia tay độc thân cùng dàn khách mời đình đám

Tại buổi tiệc, cả hai đã có màn phát biểu để bày tỏ sự biết ơn các quan khách đã không ngại đường xa đến chúc phúc cho tiệc cưới ngày mai.

Phát biểu trong buổi tiệc, Anh Tú chia sẻ: "Ngày hôm nay con và bé Nhi rất vui khi có đầy đủ anh chị em, bạn bè đồng nghiệp đã có mặt tại đây, mặc dù đường khá xa xôi. Ngày hôm nay chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ muốn dành tặng mọi người, ngày mai mới là tiệc chính".

Tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân, nhưng cách xưng hô của đàng trai mới khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 2
Anh Tú đã có những chia sẻ bày tỏ sự cảm động khi các khách mời đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị đón ngày trọng đại của cặp đôi. 

Bên cạnh đó, cách xưng hô của Anh Tú khi gọi Diệu Nhi là 'bé Nhi' đã khiến nhiều người cũng phải 'quắn quéo' vì quá ngọt ngào.

   Tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân, nhưng cách xưng hô của đàng trai mới khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 3

Diệu Nhi cũng gửi lời cảm đến người thân đã không ngại đường xa có mặt tại ngày trọng đại của mình. Bên cạnh đó cô nàng còn vui vẻ nhắn nhủ nhẹ đến "đàn anh" Trấn Thành: "Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây để chung vui với con. Hy vọng mọi người ăn uống thân mật thôi chứ không có kịch bản gì. Mọi người ăn uống vui vẻ nhe, Nhi xuống trao đổi với anh Xìn (nghệ sĩ Trấn Thành - PV) một chút nhe". 

Tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân, nhưng cách xưng hô của đàng trai mới khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 4

Thay vì mời MC như tại các sự kiện, buổi tiệc thường có, cặp đôi đã đích thân tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân của mình, Diệu Nhi bất ngờ gửi vài lời 'nhắn nhủ' đến nam MC Trấn Thành: "Ngày hôm nay không có MC, cũng không có kịch bản, hai tụi con đứng ra nói vậy thôi. Anh Xìn ăn no rồi có gì lên ý tưởng giùm tụi em nhe". 

Tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân, nhưng cách xưng hô của đàng trai mới khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 5
Trần Thành bất ngờ bị Diệu Nhi gọi tên 'nhắn nhủ' 

Đáp lời Diệu Nhi, Trấn Thành cũng khéo léo cho biết những màn giao đãi vừa qua đã là một phần trong kịch bản chương trình.

Được biết lễ cưới của cả hai sẽ được diễn ra vào chiều 10/10. Đáng chú ý là lực lượng an ninh cũng được bố trì dày đặc tại vòng ngoài nhằm để đảm bảo sự riêng tư cho những thời khắc đặc biệt của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú.

Tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân, nhưng cách xưng hô của đàng trai mới khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 6

Trước thềm đám cưới Diệu Nhi bất ngờ nói lời xin lỗi

Trước thềm đám cưới Diệu Nhi bất ngờ nói lời xin lỗi

"Lời xin lỗi em muốn tự tay viết ra để gửi đến tất cả những ai từng cùng chúng em trên con đường 7 năm bên nhau", Diệu Nhi viết.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới 24h sao Việt đám cưới sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 41 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 41 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 41 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"