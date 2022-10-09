Nhiều chị em 'quắn quéo', phấn khích khi nghe Anh Tú xưng hô 'ngọt lim' với Diệu Nhi.

Trước thềm lễ cưới cận kề, tối 9/10, cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú đã tổ chức một buổi tiệc độc thân để chiêu đãi các khách mời. Cặp đôi đã tổ chức tiệc chia tay độc thân cùng dàn khách mời đình đám Tại buổi tiệc, cả hai đã có màn phát biểu để bày tỏ sự biết ơn các quan khách đã không ngại đường xa đến chúc phúc cho tiệc cưới ngày mai.

Phát biểu trong buổi tiệc, Anh Tú chia sẻ: "Ngày hôm nay con và bé Nhi rất vui khi có đầy đủ anh chị em, bạn bè đồng nghiệp đã có mặt tại đây, mặc dù đường khá xa xôi. Ngày hôm nay chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ muốn dành tặng mọi người, ngày mai mới là tiệc chính". Anh Tú đã có những chia sẻ bày tỏ sự cảm động khi các khách mời đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị đón ngày trọng đại của cặp đôi. Bên cạnh đó, cách xưng hô của Anh Tú khi gọi Diệu Nhi là 'bé Nhi' đã khiến nhiều người cũng phải 'quắn quéo' vì quá ngọt ngào.

Diệu Nhi cũng gửi lời cảm đến người thân đã không ngại đường xa có mặt tại ngày trọng đại của mình. Bên cạnh đó cô nàng còn vui vẻ nhắn nhủ nhẹ đến "đàn anh" Trấn Thành: "Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây để chung vui với con. Hy vọng mọi người ăn uống thân mật thôi chứ không có kịch bản gì. Mọi người ăn uống vui vẻ nhe, Nhi xuống trao đổi với anh Xìn (nghệ sĩ Trấn Thành - PV) một chút nhe". Thay vì mời MC như tại các sự kiện, buổi tiệc thường có, cặp đôi đã đích thân tự làm MC cho tiệc chia tay độc thân của mình, Diệu Nhi bất ngờ gửi vài lời 'nhắn nhủ' đến nam MC Trấn Thành: "Ngày hôm nay không có MC, cũng không có kịch bản, hai tụi con đứng ra nói vậy thôi. Anh Xìn ăn no rồi có gì lên ý tưởng giùm tụi em nhe". Trần Thành bất ngờ bị Diệu Nhi gọi tên 'nhắn nhủ' Đáp lời Diệu Nhi, Trấn Thành cũng khéo léo cho biết những màn giao đãi vừa qua đã là một phần trong kịch bản chương trình. Được biết lễ cưới của cả hai sẽ được diễn ra vào chiều 10/10. Đáng chú ý là lực lượng an ninh cũng được bố trì dày đặc tại vòng ngoài nhằm để đảm bảo sự riêng tư cho những thời khắc đặc biệt của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú.

Trước thềm đám cưới Diệu Nhi bất ngờ nói lời xin lỗi "Lời xin lỗi em muốn tự tay viết ra để gửi đến tất cả những ai từng cùng chúng em trên con đường 7 năm bên nhau", Diệu Nhi viết.

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