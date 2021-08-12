Sau 'drama trà xanh' dậy sóng, Sơn Tùng M-TP gây chấn động khi lộ tin hẹn hò với một hotgirl nhà giàu, lén lút đi 'du hí' chung từ 2 năm trước?

Những tin đồn tình ái của chàng ca sĩ Sơn Tùng M-TP luôn được dư luận quan tâm, đặc biệt là từ sau "drama trà xanh" làm dậy sóng mạng xã hội từ hồi đầu năm nay. Mới đây, nam ca sĩ lại tiếp tục vướng vào tin đồn hẹn hò với một hot girl con nhà giàu. Cụ thể, dân mạng "soi" ra nhiều hình ảnh cô gái này khoe được Sơn Tùng M-TP đưa đi dạo phố hay ảnh cùng nhau "thả đèn ở Đà Nẵng". Thậm chí, cô gái này còn tag tên thẳng tài khoản Instagram cá nhân của Sơn Tùng.

Hình ảnh của cô gái đăng tải được dân mạng đồn đoán là đang hẹn hò với Sơn Tùng M-TP - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao nhưng những hình ảnh này khiến cư dân mạng vừa hoang mang vừa nghi ngờ. Vì những bức ảnh này được đăng vào 2 năm trước, khoảng thời gian mà "Sếp Tùng" được cho là đang mặn nồng với Thiều Bảo Trâm, nay lại lộ chuyện đi du lịch lén lút với cô gái khác?