Sau 'drama trà xanh' dậy sóng, Sơn Tùng M-TP gây chấn động khi lộ tin hẹn hò với một hotgirl nhà giàu, lén lút đi 'du hí' chung từ 2 năm trước?

Sơn Tùng M-TP tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò cùng một hot girl nhà giàu do loạt ảnh mà cô gái này đăng tải.
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Những tin đồn tình ái của chàng ca sĩ Sơn Tùng M-TP luôn được dư luận quan tâm, đặc biệt là từ sau "drama trà xanh" làm dậy sóng mạng xã hội từ hồi đầu năm nay. Mới đây, nam ca sĩ lại tiếp tục vướng vào tin đồn hẹn hò với một hot girl con nhà giàu. Cụ thể, dân mạng "soi" ra nhiều hình ảnh cô gái này khoe được Sơn Tùng M-TP đưa đi dạo phố hay ảnh cùng nhau "thả đèn ở Đà Nẵng". Thậm chí, cô gái này còn tag tên thẳng tài khoản Instagram cá nhân của Sơn Tùng.
Chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao nhưng những hình ảnh này khiến cư dân mạng vừa hoang mang vừa nghi ngờ. Vì những bức ảnh này được đăng vào 2 năm trước, khoảng thời gian mà "Sếp Tùng" được cho là đang mặn nồng với Thiều Bảo Trâm, nay lại lộ chuyện đi du lịch lén lút với cô gái khác?
Không để thần tượng mang tiếng oan, ngay lập tức khi tin đồn dấy lên, các fan của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng đứng ra thanh minh. Họ cho biết hình ảnh "đi thả đèn ở Đà Nẵng" thực chất là chuyến đi chung của cả ekip, từng được một nhân viên thân thiết với Sơn Tùng hé lộ vào thời điểm đó. Anh chàng cũng hoàn toàn không giấu giếm chuyến đi này nên không có chuyện lén lút hẹn hò cùng cô gái nào khác.
Cô gái chỉ đăng tải 2 hình ảnh trên chứ chưa hề đưa ra thêm bằng chứng nào để chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa mình và giọng ca gốc Thái Bình. Có thể cô nàng cũng chỉ là một fan của Sơn Tùng và đăng lại hình ảnh của anh chàng như bao fan-girl khác mà thôi.