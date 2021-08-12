Sau 'drama trà xanh' dậy sóng, Sơn Tùng M-TP gây chấn động khi lộ tin hẹn hò với một hotgirl nhà giàu, lén lút đi 'du hí' chung từ 2 năm trước?

Sao Việt 12/08/2021 11:21

Sơn Tùng M-TP tiếp tục vướng tin đồn hẹn hò cùng một hot girl nhà giàu do loạt ảnh mà cô gái này đăng tải.

Những tin đồn tình ái của chàng ca sĩ Sơn Tùng M-TP luôn được dư luận quan tâm, đặc biệt là từ sau "drama trà xanh" làm dậy sóng mạng xã hội từ hồi đầu năm nay. Mới đây, nam ca sĩ lại tiếp tục vướng vào tin đồn hẹn hò với một hot girl con nhà giàu. Cụ thể, dân mạng "soi" ra nhiều hình ảnh cô gái này khoe được Sơn Tùng M-TP đưa đi dạo phố hay ảnh cùng nhau "thả đèn ở Đà Nẵng". Thậm chí, cô gái này còn tag tên thẳng tài khoản Instagram cá nhân của Sơn Tùng.

son tung 1
son tung 2
Hình ảnh của cô gái đăng tải được dân mạng đồn đoán là đang hẹn hò với Sơn Tùng M-TP - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao nhưng những hình ảnh này khiến cư dân mạng vừa hoang mang vừa nghi ngờ. Vì những bức ảnh này được đăng vào 2 năm trước, khoảng thời gian mà "Sếp Tùng" được cho là đang mặn nồng với Thiều Bảo Trâm, nay lại lộ chuyện đi du lịch lén lút với cô gái khác? 

Không để thần tượng mang tiếng oan, ngay lập tức khi tin đồn dấy lên, các fan của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng đứng ra thanh minh. Họ cho biết hình ảnh "đi thả đèn ở Đà Nẵng" thực chất là chuyến đi chung của cả ekip, từng được một nhân viên thân thiết với Sơn Tùng hé lộ vào thời điểm đó. Anh chàng cũng hoàn toàn không giấu giếm chuyến đi này nên không có chuyện lén lút hẹn hò cùng cô gái nào khác. 

son tung 3
Những hình ảnh lúc Sơn Tùng đi thả đèn ở Hội An đã được người trong ekip đăng cùng thời gian cô gái nói rằng đi hẹn hò với Sơn Tùng - Ảnh: Chụp màn hình
son tung 4
Hình ảnh Sơn Tùng M-TP lái xe được hot girl nhà giàu kia đăng tải cũng được cắt từ một video clip mà nam ca sĩ đăng trên Tiktok hồi 1/6 - Ảnh: Chụp màn hình

Cô gái chỉ đăng tải 2 hình ảnh trên chứ chưa hề đưa ra thêm bằng chứng nào để chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa mình và giọng ca gốc Thái Bình. Có thể cô nàng cũng chỉ là một fan của Sơn Tùng và đăng lại hình ảnh của anh chàng như bao fan-girl khác mà thôi. 

son tung 5
Cô gái đăng ảnh ẩn ý hẹn hò cùng Sơn Tùng là một hot girl có lối sống sang chảnh, không hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet
'Đào' lại clip cũ fan phát hiện Sơn Tùng đích thị là "con trai cưng" của mẹ nhờ chi tiết này

'Đào' lại clip cũ fan phát hiện Sơn Tùng đích thị là "con trai cưng" của mẹ nhờ chi tiết này

Sơn Tùng gọi điện cho mẹ trong buổi fan meeting 2017, qua buổi trò chuyện thì cũng đủ hiểu Sơn Tùng đích thị là con trai cưng của mẹ rồi!

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng vướng tin đồn hẹn hò với hotgirl nhà giàu tin đồn Sơn Tùng hẹn hò với hotgirl nhà giàu

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 47 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 47 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 16 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 39 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 42 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"