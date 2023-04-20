Sao nam nổi tiếng Vbiz từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bị thả côn trùng, đổ muối ớt lên đầu, hứng chịu những trận đòn từ trường về nhà

Sao Việt 20/04/2023 11:54

Nam ca sĩ tiết lộ chuyện từng là nạn nhân của bạo lực học đường, nhẫn nhịn chịu đựng bị đánh trong suốt thời gian dài.

Đức Phúc có tính cách hiền lành, nhút nhát nên cũng dễ hiểu khi anh từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Anh thậm chí còn gọi đó là hành trình có cả máu, nước mắt và sự tổn thương. Đức Phúc hiếm khi nhắc đến thời đi học thường xuyên bị bắt nạt của mình. Đến khi anh chủ động chia sẻ trong một chương trình, khán giả mới biết về mức độ nghiêm trọng của nó.

Sao nam nổi tiếng Vbiz từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bị thả côn trùng, đổ muối ớt lên đầu, hứng chịu những trận đòn từ trường về nhà - Ảnh 1
Đức Phúc lần đầu hé lộ toàn bộ câu chuyện bị bắt nạt khiến công chúng bất ngờ - Ảnh: Internet

Năm 2019, Đức Phúc lần đầu hé lộ toàn bộ câu chuyện bị bắt nạt khiến công chúng bất ngờ. Nam ca sĩ sinh năm 1996 gọi đó là hành trình có cả máu, nước mắt và sự tổn thương. "Tôi đã bị bạn đánh trong suốt quãng đường đi từ trường về đến nhà nhưng vẫn cắn răng chịu đau chứ không đánh lại", Đức Phúc chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, tâm lý sợ bạn bè dọa nạt, sợ người lớn không hiểu khiến nhiều đứa trẻ phải chịu đựng nạn bạo lực học đường suốt một thời gian dài. Không chỉ đơn thuần là bị dọa dẫm, nam ca sĩ đã phải hứng nhện, thạch sùng lẫn cả muối ớt trên đầu. Khi chứng kiến các bạn nữ bị đánh, Đức Phúc từng run hết cả người. Anh đã thông báo tới bảo vệ câu chuyện này nhưng do sợ hãi nên không dám để lộ danh tính.

Sao nam nổi tiếng Vbiz từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bị thả côn trùng, đổ muối ớt lên đầu, hứng chịu những trận đòn từ trường về nhà - Ảnh 2
Nam ca sĩ đã phải hứng nhện, thạch sùng lẫn cả muối ớt trên đầu - Ảnh: Internet

Trở thành Quán quân Giọng Hát Việt khi mới chỉ 19 tuổi, Đức Phúc đã gây được sự chú ý với khán giả vì tài năng nổi bật. Từng bị chê bai miệt thị về ngoại hình của mình, sau những nỗ lực nam ca sĩ hiện nay đã có chỗ đứng trong showbiz Việt. Giọng ca sinh năm 1996 sở hữu vô vàn những bản hit được người hâm mộ yêu thích như Ánh Nắng Của Anh, Ngày Đầu Tiên, Hơn Cả Yêu…

Sao nam nổi tiếng Vbiz từng là nạn nhân của bạo lực học đường: Bị thả côn trùng, đổ muối ớt lên đầu, hứng chịu những trận đòn từ trường về nhà - Ảnh 3
Nam ca sĩ giờ đã tự tin hơn với hình tượng soái ca Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Cuối năm 2017, Đức Phúc đã lột xác hoàn toàn sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nam ca sĩ giờ đã tự tin hơn với hình tượng soái ca Hàn Quốc. Đức Phúc từng chia sẻ về quyết định "dao kéo" rằng phẫu thuật thẩm mỹ không xấu. Cải thiện vẻ ngoài là cách anh tôn trọng khán giả. Vì khán giả không chỉ nghe mà còn nhìn ngắm khi anh cất tiếng hát trên sân khấu. 

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Không cần sự riêng tư, Đức Phúc chi tiền khủng để 'bao rạp' xem phim cùng người hâm mộ

Đức Phúc không ngần ngại ngồi bệt xuống đất nhường chỗ người hâm mộ xem phim 'Người Giữ Thời Gian' của ca sĩ Mỹ Tâm.

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