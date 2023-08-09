Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi tuyên bố cai sữa mẹ cho quý tử sau 1 tháng

Sao Việt 09/08/2023 21:56

Chia sẻ của nữ diễn viên đã nhận về nhiều sự chú ý từ phía các mẹ bỉm sữa...

Ngày 24/6, sau hơn 1 năm đám cưới, tổ ấm viên mãn, hạnh phúc của Phương Trinh Jolie và Lý Bình vui mừng đón quý tử chào đời.

Sau sinh em bé đến ngày thứ 2, Phương Trinh Jolie đã bắt đầu vắt sữa cho con và điều này thật sự là áp lực của nhiều bà mẹ. Tình hình sức khỏe không ổn định nhưng sắp xếp và căn thời gian sát sao để hút sữa cho con khiến Phương Trinh Jolie gặp rất nhiều khó khăn.

Nữ diễn viên chia sẻ sau khi sinh con, cô thực hiện việc hút sữa 5-6 lần/ ngày, thời gian sau, Phương Trinh Jolie hút sữa đều đặn hơn, khoảng 10-12 lần/ ngày. Tuy nhiên sau đó, Phương Trinh Jolie bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại của bản thân khi bị tắc tia sữa kéo dài gây sốt nhiều ngày liên tục.

Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi tuyên bố cai sữa mẹ cho quý tử sau 1 tháng - Ảnh 1

Sau khi sinh con, cô thực hiện việc hút sữa 5-6 lần/ ngày

Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi tuyên bố cai sữa mẹ cho quý tử sau 1 tháng - Ảnh 2

Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi tuyên bố cai sữa mẹ cho quý tử sau 1 tháng - Ảnh 3

Phương Trinh Jolie tiết lộ mình quyết định cho con trai cai sữa mẹ dù mới sinh 1 tháng.

Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi tuyên bố cai sữa mẹ cho quý tử sau 1 tháng - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên

Trong một buổi livestream gần đây, Phương Trinh Jolie tiết lộ mình quyết định cho con trai cai sữa mẹ dù mới sinh 1 tháng. Người đẹp khẳng định mình đồng tình việc nuôi con bằng sữa mẹ nhưng không có nghĩa rằng sữa công thức làm hạn chế sự phát triển của bé. 

Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi tuyên bố cai sữa mẹ cho quý tử sau 1 tháng - Ảnh 5

Phương Trinh Jolie gây tranh cãi khi tuyên bố cai sữa mẹ cho quý tử sau 1 tháng - Ảnh 6

Trong thời gian ngắn, Phương Trinh Jolie đã lấy lại vóc dáng thời điểm trước khi mang thai. 

Phương Trinh Jolie và Lý Bình làm đám cưới vào cuối tháng 4/2022, trước đó nữ diễn viên công khai con gái riêng 9 tuổi. Sau khi hạ sinh con thứ 2, Phương Trinh Jolie thoải mái khoe vóc dáng với loạt ảnh cô diện áo tắm 2 mảnh, phô diễn tối đa vẻ đẹp hình thể khiến dân mạng trầm trồ. 

Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử

Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 đầy nóng bỏng trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khi sinh quý tử

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình có chuyến du lịch đầu tiên sau khi sinh con.

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