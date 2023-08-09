Sau sinh em bé đến ngày thứ 2, Phương Trinh Jolie đã bắt đầu vắt sữa cho con và điều này thật sự là áp lực của nhiều bà mẹ. Tình hình sức khỏe không ổn định nhưng sắp xếp và căn thời gian sát sao để hút sữa cho con khiến Phương Trinh Jolie gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 24/6, sau hơn 1 năm đám cưới, tổ ấm viên mãn, hạnh phúc của Phương Trinh Jolie và Lý Bình vui mừng đón quý tử chào đời.

Nữ diễn viên chia sẻ sau khi sinh con, cô thực hiện việc hút sữa 5-6 lần/ ngày, thời gian sau, Phương Trinh Jolie hút sữa đều đặn hơn, khoảng 10-12 lần/ ngày. Tuy nhiên sau đó, Phương Trinh Jolie bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại của bản thân khi bị tắc tia sữa kéo dài gây sốt nhiều ngày liên tục.

Sau khi sinh con, cô thực hiện việc hút sữa 5-6 lần/ ngày

Phương Trinh Jolie tiết lộ mình quyết định cho con trai cai sữa mẹ dù mới sinh 1 tháng.

Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên

Trong một buổi livestream gần đây, Phương Trinh Jolie tiết lộ mình quyết định cho con trai cai sữa mẹ dù mới sinh 1 tháng. Người đẹp khẳng định mình đồng tình việc nuôi con bằng sữa mẹ nhưng không có nghĩa rằng sữa công thức làm hạn chế sự phát triển của bé.

Trong thời gian ngắn, Phương Trinh Jolie đã lấy lại vóc dáng thời điểm trước khi mang thai.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình làm đám cưới vào cuối tháng 4/2022, trước đó nữ diễn viên công khai con gái riêng 9 tuổi. Sau khi hạ sinh con thứ 2, Phương Trinh Jolie thoải mái khoe vóc dáng với loạt ảnh cô diện áo tắm 2 mảnh, phô diễn tối đa vẻ đẹp hình thể khiến dân mạng trầm trồ.