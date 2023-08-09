Ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình diễn ra tại Hà Nam, quê của nữ diễn viên "Hương Vị Tình Thân". Ngay sau khi chính thức thành đôi, Phương Oanh và Shark Bình đi Mỹ hưởng tuần trăng mật kết hợp công việc dù chưa chính thức tổ chức đám cưới. Hiện tại cặp vợ chồng son đang có chuyến nghỉ tuần trăng mật bên nước Mỹ.

Chia sẻ trên trang cá nhân Phương Oanh hài hước kể: "Nghe lời ông trải nghiệm bay trực thăng ngắm miệng núi lửa và cái kết của thanh niên bị “rối loạn triều đình”. Khi đi trai tráng, trên đường bủng beo"... đính kèm bài viết là những hình ảnh hài hước của cặp đôi.