Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận vui vẻ.
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Ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình diễn ra tại Hà Nam, quê của nữ diễn viên "Hương Vị Tình Thân". Ngay sau khi chính thức thành đôi, Phương Oanh và Shark Bình đi Mỹ hưởng tuần trăng mật kết hợp công việc dù chưa chính thức tổ chức đám cưới. Hiện tại cặp vợ chồng son đang có chuyến nghỉ tuần trăng mật bên nước Mỹ.
Chia sẻ trên trang cá nhân Phương Oanh hài hước kể: "Nghe lời ông trải nghiệm bay trực thăng ngắm miệng núi lửa và cái kết của thanh niên bị “rối loạn triều đình”. Khi đi trai tráng, trên đường bủng beo"... đính kèm bài viết là những hình ảnh hài hước của cặp đôi.
Sau khi về chung nhà, Shark Bình và Phương Oanh thoải mái hơn khi tiết lộ về mối quan hệ của 2 người. Nhiều khán giả tò mò động thái mới nhất của cặp đôi nổi tiếng này.
Phương Oanh và Shark Bình đã đăng kí kết hôn vào ngày 15/6. Giấy đăng kí kết hôn giữa họ được trao tại Hà Nam, quê của nữ diễn viên. Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra trang trọng trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân.