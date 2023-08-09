Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình

Sao Việt 09/08/2023 12:25

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận vui vẻ.

Ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình diễn ra tại Hà Nam, quê của nữ diễn viên "Hương Vị Tình Thân". Ngay sau khi chính thức thành đôi, Phương Oanh và Shark Bình đi Mỹ hưởng tuần trăng mật kết hợp công việc dù chưa chính thức tổ chức đám cưới. Hiện tại cặp vợ chồng son đang có chuyến nghỉ tuần trăng mật bên nước Mỹ.

Chia sẻ trên trang cá nhân Phương Oanh hài hước kể: "Nghe lời ông trải nghiệm bay trực thăng ngắm miệng núi lửa và cái kết của thanh niên bị “rối loạn triều đình”. Khi đi trai tráng, trên đường bủng beo"... đính kèm bài viết là những hình ảnh hài hước của cặp đôi.

Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình - Ảnh 1

Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình - Ảnh 2

Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình - Ảnh 3

Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình - Ảnh 4

Sau khi về chung nhà, Shark Bình và Phương Oanh thoải mái hơn khi tiết lộ về mối quan hệ của 2 người. Nhiều khán giả tò mò động thái mới nhất của cặp đôi nổi tiếng này.

Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình - Ảnh 5
Cặp vợ chồng diện đồ đôi đi chơi golf tại Mỹ
Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình - Ảnh 6
Hiện tại cặp vợ chồng son đang có chuyến nghỉ tuần trăng mật bên nước Mỹ.

Phương Oanh và Shark Bình đã đăng kí kết hôn vào ngày 15/6. Giấy đăng kí kết hôn giữa họ được trao tại Hà Nam, quê của nữ diễn viên. Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra trang trọng trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân.

Phương Oanh khoe 1001 khoảnh khắc hài hước trong chuyến du lịch tại Mỹ, nữ diễn viên còn bị 'rối loạn tiền đình' vì Shark Bình - Ảnh 7

Chú rể Nguyễn Hòa Bình và cô dâu Phương Oanh trong lễ ăn hỏi sáng 26/7.

Phương Oanh - Shark Bình khoe ảnh vi vu trời Tây với biển xanh, cát trắng: CĐM tấm tắc đúng chuẩn 'vợ chồng son'

Phương Oanh - Shark Bình khoe ảnh vi vu trời Tây với biển xanh, cát trắng: CĐM tấm tắc đúng chuẩn 'vợ chồng son'

Sau hôn lễ, cặp đôi Phương Oanh - Shark Bình hiện đang có chuyến nghỉ mát cùng nhau tại Mỹ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp như tranh.

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