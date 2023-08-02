Tưởng rằng Phương Oanh sẽ ngó lơ với những bình luận tiêu cực từ anti-fan nhưng ngay lập tức nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" đã đáp trả một cách đanh thép.

Ngày 26/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình được tổ chức trang trọng tại quê nhà của cô dâu. Sau lễ hỏi, cặp đôi liền cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ. Trên trang cá nhân, Shark Bình và Phương Oanh chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Những khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng. Thế nhưng bên cạnh cũng xuất hiện không ít những lời lẽ kém duyên. Có tài khoản để lại bình luận: ''Giờ thì không phải vất vả đóng kịch vì giàu rồi, nhất em''.

Ngày 26/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình được tổ chức trang trọng tại quê nhà của cô dâu. Sau lễ hỏi, cặp đôi liền cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ Tưởng rằng Phương Oanh sẽ ngó lơ với những bình luận tiêu cực như thế này nhưng ngay lập tức nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" đã đáp trả một cách đanh thép: " Dạ trộm vía là em chưa bao giờ nghèo ý chị. Còn phim dù vất vả mấy vẫn cứ làm vì đam mê của em, mà đã là đam mê thì chẳng nề hà gì. Cái này chắc chị không hiểu được đâu. Chào chị nha''. Trên trang cá nhân, Shark Bình và Phương Oanh chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau Có thể thấy, từ khi công khai mối quan hệ yêu đương, Phương Oanh và Shark Bình đã đối diện với không ít chỉ trích, mỉa mai thế nhưng cặp đôi vẫn nắm chặt tay vượt qua tất cả. Nói về chuyện tình yêu với Phương Oanh, Shark Bình từng phát biểu trong buổi tiệc ăn hỏi rằng: "Thật sự thì khi đến với Oanh, cảm giác như câu chuyện chúng tôi giống như bộ phim tên là Hương Vị Tình Thân. Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu và tình thân, của gia đình, bố mẹ, con cái,...".

Những khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng. Thế nhưng bên cạnh cũng xuất hiện không ít những lời lẽ kém duyên Trước đó, trong khi dư luận chỉ trích Phương Oanh là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương, vị 'cá mập' cũng không ngại lên tiếng bảo vệ bạn gái. Shark Bình từng chia sẻ: “Thời gian gần đây tôi có quen biết, tìm hiểu và hẹn hò với diễn viên Phương Oanh. Chúng tôi xuất hiện tại nhiều nơi cùng nhau, nhưng không chủ động chia sẻ công khai mối quan hệ vì muốn tránh sự ồn ào và chú ý. Trước đó, trong khi dư luận chỉ trích Phương Oanh là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương, vị 'cá mập' cũng không ngại lên tiếng bảo vệ bạn gái Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ là chuyện bình thường trong cuộc sống. Chúng tôi mới quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có chuyện "người thứ ba" trong sự việc này”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-khong-can-ong-kich-vi-giau-roi-phuong-oanh-anh-thep-ap-tra-trom-via-la-em-chua-bao-gio-ngheo-606914.html