Nàng hậu phu nhân hào môn thông báo tốt nghiệp ở tuổi 30: Nhan sắc vẫn mặn mà như thuở ban đầu

Sao Việt 17/04/2023 14:42

Á hậu Thuý Vân vui mừng thông báo đã tốt nghiệp tại trường Đại học RMIT.

Trên mạng xã hội, Á hậu Thuý Vân vừa đăng tải bức ảnh thông báo đã tốt nghiệp bậc Cử nhân tại trường Đại học RMIT. Được biết, nàng hậu theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp từ năm 2019. 

Nàng hậu phu nhân hào môn thông báo tốt nghiệp ở tuổi 30: Nhan sắc vẫn mặn mà như thuở ban đầu - Ảnh 1
Á hậu Thuý Vân vừa đăng tải bức ảnh thông báo đã tốt nghiệp bậc Cử nhân tại trường Đại học RMIT - Ảnh: FBNV
 

Dù đã trở thành bà mẹ một con, nhưng bà xã của doanh nhân Nhật Vũ vẫn sở hữu visual xinh đẹp, rạng rỡ. Phía dưới bài đăng của Á hậu, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng cho nàng hậu.

Nàng hậu phu nhân hào môn thông báo tốt nghiệp ở tuổi 30: Nhan sắc vẫn mặn mà như thuở ban đầu - Ảnh 2
Dù đã trở thành bà mẹ 1 con, nhưng bà xã của doanh nhân Nhật Vũ vẫn sở hữu visual xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh: FBNV

Thúy Vân sinh năm 1993, từng giành ngôi Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Năm 2015, cô thi Hoa hậu Quốc tế và trở thành á hậu 3. Năm 2019, cô ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đoạt Á hậu 2. Cô kết hôn với doanh nhân Nhật Vũ sinh năm 1983 vào tháng 7/2020, thông báo sinh con trai đầu lòng 4 tháng sau đó.

Nàng hậu phu nhân hào môn thông báo tốt nghiệp ở tuổi 30: Nhan sắc vẫn mặn mà như thuở ban đầu - Ảnh 3
Cô kết hôn với doanh nhân Nhật Vũ sinh năm 1983 vào tháng 7/2020 - Ảnh: Internet

Ngoài công việc chính là dẫn chương trình, Thúy Vân còn tỏ ra là một người đẹp đa tài trong giới giải trí khi điều hành một công ty riêng. Bên cạnh đó, Thúy Vân có kỹ năng ca hát, chơi đàn piano, diễn xuất...

Đến hiện tại, nàng hậu tập trung kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng và tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng cùng con trai Nhật Tôn. 

Nàng hậu phu nhân hào môn thông báo tốt nghiệp ở tuổi 30: Nhan sắc vẫn mặn mà như thuở ban đầu - Ảnh 4
Cô tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng cùng con trai Nhật Tôn - Ảnh: FBNV

Cuộc sống đủ đầy, hôn nhân viên mãn của nàng Á hậu khiến bao người xuýt xoa. Được biết, doanh nhân Nhật Vũ - chồng của Thúy Vân sinh năm 1983, hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Anh là nhà đầu tư trong lĩnh vực phim ảnh, bất động sản. Ít ai biết là Nhật Vũ chính là cháu ngoại của Giáo sư Hoàng Minh Giám.

Nàng hậu phu nhân hào môn thông báo tốt nghiệp ở tuổi 30: Nhan sắc vẫn mặn mà như thuở ban đầu - Ảnh 5
Cuộc sống đủ đầy, hôn nhân viên mãn của nàng Á hậu khiến bao người xuýt xoa - Ảnh: Internet

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