'Mẹ 3 con' Phạm Quỳnh Anh khoe dáng với váy xẻ cổ sâu quyến rũ, dù 'đụng hàng' với hai mỹ nhân Vbiz nhưng vẫn không kém cạnh

Chủ nhân bản HIT ''Bụi bay vào mắt'' khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với cơ thể nuột nà trong thiết kế đầm xẻ sâu.

Phạm Quỳnh Anh vừa trải qua kỳ sinh nở lần thứ 3, cô quay trở lại Vbiz đồng thời hoạt động sôi nổi khi liên tục chạy show, chăm chỉ ra mắt các dự án nghệ thuật. Công chúng bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của nữ ca sĩ và ủng hộ nồng nhiệt cho sự trở lại lần này của cô. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống hiện tại của bản thân và lịch trình đi diễn cho người hâm mộ theo dõi. Nữ ca sĩ tài năng Phạm Quỳnh Anh Phạm Quỳnh Anh thành công ''vượt cạn'' lần thứ 3 Gia đình Phạm Quỳnh Anh luôn có mặt để chăm sóc cho nữ ca sĩ sau sinh. Trong dự án âm nhạc mới nhất mang tên "Chúng ta bấy lâu nay là...", Phạm Quỳnh Anh xuất hiện cực thu hút bên ca sĩ Trung Quân. Cô diện váy trắng ôm dáng, có phần cổ khoét sâu tận bụng táo bạo. Những khoảnh khắc bắt nhiều góc cận, trung, toàn của mẹ 3 con khiến người nhìn không thể rời mắt. Trang phục đi diễn của cô tôn vóc dáng nuột nà, săn chắc khiến ai cũng khen nức nở.

Phạm Quỳnh Anh diện đầm hở bạo khoe dáng nuột nà. Được biết chiếc váy của Phạm Quỳnh Anh chọn diện trước đó đã có hai mỹ nhân đình đám là Hồ Ngọc Hà và Jun Vũ sử dụng đi sự kiện. Người hâm mộ bắt đầu đặt lên ''bàn cân'' so sánh, tuy nhiên cả ba đều là những nghệ sĩ có vóc dáng cân đối nên người hâm mộ khó phân bì ai mặc đẹp hơn ai. Jun Vũ trong thiết kế đầm xẻ sâu quyến rũ ''Mẹ 3 con'' Hà Hồ xuất hiện với chiếc váy tương tự Phạm Quỳnh anh đầy cuốn hút. Không chỉ vừa tài năng, xinh đẹp Phạm Quỳnh Anh hiện giờ cũng đã có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng với 3 con và ''một nửa'' hoàn hảo của cuộc đời. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống, từ hạnh phúc đến đau thương. Sau khi bước qua khó khăn và tìm đến những trải nghiệm mới vui vẻ hơn, cô nhận ra chẳng điều gì có thể đánh gục mình.

Phạm Quỳnh Anh và tình yêu hiện tại khiến cố tích cực hơn mỗi ngày Nữ ca sĩ chia sẻ dự án âm nhạc hiện tại có sự góp mặt của bạn trai, MV được lấy cảm hứng từ chuyện tình của cả hai. Dù cùng diễn xuất, bạn trai ca sĩ giấu mặt và danh tính. Cô gọi đối phương là tri kỷ, đồng thời xem việc cùng thực hiện dự án mới là một kỷ niệm khó quên của cả hai. MV mới có sự tham gia của bạn trai hiện tại của nữ ca sĩ Chưa dừng lại ở đó, Phạm Quỳnh Anh còn tiết lộ bạn trai là người chu đáo, biết quan tâm. Anh sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng cô mọi điều trong cuộc sống. “Tôi không có cảm giác thức đêm chăm con, vì anh đã cân hết rồi", cô kể. Với cuộc sống hiện tại, Phạm Quỳnh Anh không giấu được niềm hạnh phúc khi bạn trai luôn bên cạnh, cùng nhìn con phát triển. “Tôi cảm thấy vui với điều đó vì sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa", cô tâm sự. Phạm Quỳnh Anh rất hạnh phúc với bạn trai.

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