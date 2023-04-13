Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt

Sao Việt 13/04/2023 13:19

Phạm Quỳnh Anh gần đây được netizen khen 'càng ngày càng trẻ' khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Mới đây trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chiêu đãi người hâm mộ loạt ảnh chụp cận mặt. Diện mạo kiều diễm và thần thái cuốn hút của cô khiến khán giả không thể rời mắt.

Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt - Ảnh 1
Diện mạo kiều diễm và thần thái cuốn hút của cô khiến khán giả không thể rời mắt - Ảnh: FBNV

Một trong những hình ảnh mới nhất của Phạm Quỳnh Anh chính là cô nàng đã cắt tóc mái thưa thay vì rẽ ngôi tóc lộ trán như trước đây. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn diện một chiếc váy hai dây buông lơi khéo khoe vẻ bề ngoài quyến rũ, mặn mà. 

Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh còn vui vẻ hỏi người hâm mộ: "How much do you love yourself? (tạm dịch là Bạn yêu bản thân mình đến mức nào?)".

Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh đăng loạt ảnh mới khiến người hâm mộ rụng tim - Ảnh: FBNV

Đứng trước câu nói này của nữ ca sĩ, đa số khán giả đều cho rằng Phạm Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc ngày càng trẻ hơn so với tuổi thật: "Vẫn như hồi bé em hay xem không thay đổi tý nào, vẫn trẻ y nguyên hồi xưa", "Chị Quỳnh Anh càng ngày càng xinh đẹp quá", "Chị càng ngày càng trẻ luôn ấy"....

Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt - Ảnh 3
Đa số khán giả đều cho rằng Phạm Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc ngày càng trẻ hơn so với tuổi thật - Ảnh: FBNV

 

Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt - Ảnh 4
Ảnh: FBNV

Ca sĩ sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi cưới, ca sĩ nghỉ hát để giúp chồng quản lý công ty, làm phim. Năm 2018, sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh trở lại với âm nhạc. Những năm gần đây, cô ra mắt loạt ca khúc "Tất cả sẽ thay em", "Điều gì đến sẽ đến" (hát cùng Ưng Hoàng Phúc), "Cây xương rồng mạnh mẽ"...

Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt - Ảnh 5
Hiện tại Phạm Quỳnh Anh đang tận hưởng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên cạnh bạn trai doanh nhân cùng ba cô con gái - Ảnh: Internet

Trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, hiện tại Phạm Quỳnh Anh đang tận hưởng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên cạnh bạn trai doanh nhân cùng ba cô con gái. Sau khi hạ sinh ái nữ thứ ba, nữ ca sĩ đã tạm thời lui về ở ẩn để chăm sóc tổ ấm nhỏ. Khi con gái út trở nên cứng cáp hơn, cô rục rịch bắt đầu quay trở lại đi hát như trước đây.

Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh bên hai con gái - Tuệ Lâm và Tuệ An - Ảnh: Internet

Phạm Quỳnh Anh bên hai con gái - Tuệ Lâm và Tuệ An. Bốn năm sau khi ly hôn ông bầu Quang Huy, ca sĩ cho biết không bị áp lực kinh tế, thu nhập ổn nhờ chăm chỉ đi hát. Cô được ông bà ngoại hỗ trợ chăm sóc hai con nên yên tâm tập trung công việc.

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