Phạm Quỳnh Anh khiến cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp không tuổi chính nhờ điểm mới này trên gương mặt

Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh còn vui vẻ hỏi người hâm mộ: "How much do you love yourself? (tạm dịch là Bạn yêu bản thân mình đến mức nào?)".

Phạm Quỳnh Anh đăng loạt ảnh mới khiến người hâm mộ rụng tim - Ảnh: FBNV

Đứng trước câu nói này của nữ ca sĩ, đa số khán giả đều cho rằng Phạm Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc ngày càng trẻ hơn so với tuổi thật: "Vẫn như hồi bé em hay xem không thay đổi tý nào, vẫn trẻ y nguyên hồi xưa", "Chị Quỳnh Anh càng ngày càng xinh đẹp quá", "Chị càng ngày càng trẻ luôn ấy"....