Lê Dương Bảo Lâm bị nhận xét 'làm lố' trong show thực tế, chính chủ lên tiếng nói gì?

Lê Dương Bảo Lâm hiện tại là một trong những ''cây hài'' thu hút giới trẻ xem show thực tế. Thế nhưng không ít lần anh nhận phải chỉ trích về việc ''làm lố'', nam diễn viên lên tiếng nói gì?

Khán giả đã không còn quá lạ lẫm với chàng diễn viên hài hước Lê Dương Bảo Lâm. Anh được công chúng biết đến và ái mộ khi trở thành Quán quân Cười xuyên Việt mùa đầu tiên. Lê Dương Bảo Lâm còn gây ấn tượng mạnh với câu chuyện từ một nghệ sĩ xiếc đừng phố đến một diễn viên chuyên nghiệp trong làng giải trí Việt. Chất diễn hoạt ngôn, hài hước anh từng được kỳ vọng là một cây hài có tương lai rộng mở, thậm chí còn được so sánh với nghệ sĩ Trấn Thành và Trường Giang.

Lê Dương Bảo Lâm từ một nghệ sĩ xiếc đường phố trở thành diễn viên chuyên nghiệp Đăng quang Quán quân Cười xuyên Việt đã mang anh đến gần hơn với nghệ thuật Sau thời gian dài ''ở ẩn'' hậu đăng quang, Lê Dương Bảo Lâm tái xuất Vbiz và nhận được rất nhiều dự án điện ảnh, web drama từ các anh chị em nghệ sĩ, tên tuổi của anh một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. Trong những năm 2021 đến hiện tại, nam diễn viên trở thành một hiện tượng gameshow và thu hút rất nhiều giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Lê Dương Bảo Lâm quay trở lại Vbiz sau thời gian ''ở ẩn'' và nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ khán giản đến đồng nghiệp Sau chương trình 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm ngày càng trở nên nổi bật và được nhiều khán giả nhắc đến. Tên tuổi của nam diễn viên tiếp tục được phủ sóng sau khi góp mặt trong một dự án điện ảnh. Để có được ngày hôm nay, chặng đường làm nghề của Lê Dương Bảo Lâm cũng trầy trật không kém những đồng nghiệp khác.

Lê Dương Bảo Lâm càng ngày càng nổi bật sau chương trình 2 ngày 1 đêm Mới đây, nam diễn viên tiếp tục trở lại với chương trình truyền hình thực tế Hành trình rực rỡ cùng với Trường Giang, Isaac, Bích Phương, Thúy Ngân và Negav. Lê Dương Bảo Lâm được xem là thành viên sôi nổi, hoạt ngôn, tung hứng pha trò dí dỏm. Tuy nhiên, anh cũng bị nhận xét có những khoảnh khắc vượt quá giới hạn và được cho là làm lố, kém duyên. Lê Dương Bảo Lâm bị chê làm lố trong chương trình Hành trình rực rỡ Trước câu hỏi liên quan đến chuyện bị chê làm lố trong show thực tế, Dương Lâm giải thích ngoài đời, anh không phải người lúc nào cũng nói nhiều. Tuy nhiên, khi tham gia chương trình, bản thân buộc phải hoạt ngôn để tạo không khí vui vẻ cho mọi người suốt quá trình ghi hình vất vả, chương trình mới này cũng vậy. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ ngoài đời anh rất ít nói khác hẳn với hình tượng trong gameshow hay trước máy quay Dù vậy cũng không thể nào phủ nhận những cống hiến của nam diễn viên trong thời gian trở lại đây. Tháng 8 vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm đã trở thành nghệ sĩ xếp thứ 2 trong Top 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ sau Sơn Tùng, theo đơn vị nghiên cứu dữ liệu mạng xã hội & thương mại điện tử BuzzMetrics. Trên trang cá nhân, anh "Dương Lâm Đồng Nai" bày tỏ về thành tích nổi bật: "Hoạt động không ngừng nghỉ mà, cảm ơn mấy bé fan luôn yêu thương ủng hộ anh". Lê Dương Bảo Lâm có thứ hạng cao bất ngờ chỉ sau nam ca sĩ Sơn Tùng Câu nói "Sao hay ra vẻ quá" của Lê Dương Bảo Lâm được giới trẻ thường xuyên sử dụng, hot đến nỗi nam nghệ sĩ thực hiện hẳn MV ra mắt người hâm mộ. Gần đây nhất, bản nhạc chế về chú mèo máy Doraemon cũng được cư dân mạng thuộc nằm lòng. Lê Dương Bảo Lâm là người tạo trào lưu cho giới trẻ HOT nhất hiện nay

'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa Sở hữu cơ thể rắn chắc cùng gương mặt duyên dáng, Lê Dương Bảo Lâm hiện là một hiện tượng trẻ tuổi cho làng hài Việt. Gần đây, nam nghệ sĩ vô tình để lộ hình ảnh chưa dao kéo khiến người hâm mộ nhận không ra.

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