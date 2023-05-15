'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa

Hậu trường 15/05/2023 14:59

Sở hữu cơ thể rắn chắc cùng gương mặt duyên dáng, Lê Dương Bảo Lâm hiện là một hiện tượng trẻ tuổi cho làng hài Việt. Gần đây, nam nghệ sĩ vô tình để lộ hình ảnh chưa dao kéo khiến người hâm mộ nhận không ra.

Vào tối ngày 13/5, Lê Dương Bảo Lâm đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mới của mình lên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ 8X thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi hiếm hoi để lộ hình ảnh thời chưa qua ''dao kéo'' của mình.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn đùa vui rằng: ''Lâm muốn tìm lại mối tình đầu của mình năm 2007. Bạn tên Hồng''. Niềm vui chưa được bao lâu thì nitizen lại bắt đầu ''đốt nhà'' chàng nghệ sĩ bằng cách réo gọi vợ của anh là Quỳnh Quỳnh, bà xã của anh cũng phải chịu thua trước sự lầy lội của chồng. 

'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh thời chưa phẫu thuật cùng với cô bạn bên cạnh được cho là tình đầu của anh 
'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 2
'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 3
'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 4
Loạt ảnh thời đi học của nam nghệ sĩ 

Sau khi xem qua bức hình thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ của Lê Dương Bảo Lâm người hâm mộ có phần nhận xét anh hiện tại có phần sáng láng, điển trai hơn lúc chưa can thiệp ''dao kéo''. Ngoài ra ''Le Min Ho Đồng Nam'' còn gắn liền với hình tượng chàng nghệ sĩ tập gym khỏe mạnh với cở thể săn chắc, vạm vỡ. 

Trước đó nam nghệ sĩ cũng đã từng chia sẻ: ''Cuộc đời tôi trải qua phẫu thuật rất nhiều lần''. Có thể thấy để sở hữu ngoại hình như hôm nay anh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Đồng thời Bảo Lâm cũng tiết lộ khi thay đổi ngoại hình cuộc đời anh dường như cũng bước sang trang mới và sự nghiệp tấn tới. 

'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 5
Lê Dương Bảo Lâm hiện tại rất lịch lãm và phong độ 
'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 6
Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận cuộc đời đổi thay sau khi phẫu thuật 

Với nét diễn dí dỏm, hài hước, duyên dáng cùng ngoại hình dễ ‘gây nhớ’, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm từng bước tiến đến thành công và dành được nhiều sự mến mộ từ đông đảo khán giả. Sau khi trở thành quán quân Cười xuyên Việt 2015. 

'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 7
Lê Dương Bảo Lâm đăng quang Cười Xuyên Việt 2015 

Trước kia Bảo Lâm từng có một thời gian ngưng tham gia diễn xuất vì ở nhà phụ giúp vợ kinh doanh sau sinh, nam nghệ sĩ còn có một biệt danh thân thương được đặt từ người hâm mộ là ''thánh livestream''. Với nghề tay trái là livesteam kinh doanh đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho Lê Dương Bảo Lâm, giúp anh có có thêm một khoảng tiền để dành dụm, xây được căn nhà mới cũng như giúp đỡ gia đình.

'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 8
Lê Dương Bảo Lâm cùng vợ Quỳnh Quỳnh và ba con.

Tuy nhiên, vì để  Bảo Lâm tiếp tục trở lại với con đường nghệ thuật Quỳnh Quỳnh hiện tại đang là hậu phương vững chắc để chồng an tâm lập nghiệp. Hiện tại nam nghệ sĩ là một trong những nghệ sĩ hài đắt show nhất của làng giải trí, thậm chí có người còn gọi anh là ''ông trùm gameshow'', chương trình nào có sự góp mặt của anh đều mang lại nhiều tiếng cười. 

'Lee Min Ho Đồng Nai' Lê Dương Bảo Lâm lộ ảnh thời chưa qua can thiệp 'dao kéo' khiến người hâm mộ cười ngã ngửa - Ảnh 9
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