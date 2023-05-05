Ái nữ Lê Dương Bảo Lâm phát ngôn gây tranh cãi, nam diễn viên lên tiếng phân trần

Sao Việt 05/05/2023 18:01

Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức lên tiếng về những phát ngôn của con gái.

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn năm 2017. Cho tới hiện tại, cặp đôi có với nhau 3 người con sau 5 năm chung sống. Các bé lần lượt là Bảo Nhi (sinh năm 2018), Bảo Ngọc (sinh năm 2020) và cậu út Dĩ Kha (chào đời vào tháng 8/2022).

Nổi tiếng là 1 ông bố mê con, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên đăng tải những hình ảnh của các con gái lên MXH. Mới đây, trên trang cá nhân nam diễn viên đã đăng tải đoạn clip ngắn quay lại khoảnh khắc nhóc tỳ khoanh tay xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi. Nam diễn viên viết: "Ngọc biết lỗi rồi, các cô chú đừng la con nữa nha".

Ái nữ Lê Dương Bảo Lâm phát ngôn gây tranh cãi, nam diễn viên lên tiếng phân trần - Ảnh 1

Lê Dương Bảo Lâm đăng tải đoạn clip ngắn quay lại cảnh nhóc tỳ xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, trước đó khi bà xã Lê Dương Bảo Lâm năn nỉ con gái đi học thì bé lại liên tục nói một cách nói thô tục. Từ đây, khán giả bức xúc về cách dạy con của vợ chồng nam diễn viên. Trước sự việc này, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng. 

Anh nói: "Trên mạng đồn Ngọc hư, Ngọc lì, cha mẹ không dạy. Mọi người ơi, mọi người chưa hiểu cảm giác con mình bị dính thắng lưỡi gần 3 tuổi mới biết nói nên những từ mà con thốt ra, người làm cha, làm mẹ rất hạnh phúc. 

Mình nghĩ bé còn nhỏ, bập bẹ không sao đâu để sau này nắn lại sau. Bé rất ngoan, con mình nói được rất hạnh phúc. Mọi người thấy bé Nhi ngày xưa hay nói bậy nhưng sau này không như vậy nữa. Đôi khi lúc đó người ta chửi nhiều nhưng sau này khi nhìn lại đó là những kỉ niệm đáng yêu".

Ái nữ Lê Dương Bảo Lâm phát ngôn gây tranh cãi, nam diễn viên lên tiếng phân trần - Ảnh 2
Con gái Lê Dương Bảo Lâm không còn nói bậy như trước đây - Ảnh: Cắt từ clip

Dù được hỏi, song trái với việc nói bậy trước đây, con gái của Lê Dương Bảo Lâm lại giữ im lặng. Trước hành động này, bà xã nam diễn viên - Quỳnh Quỳnh giải thích: "Hiểu rồi, nói ba đăng lên mạng bị cô chú la nên hiểu rồi...". Bên dưới đoạn clip, nhiều dân mạng đã tỏ ra đồng tình trước hành động của Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh, cho rằng sau khi được dân mạng nhắc nhở thì cặp đôi đã có sự lắng nghe, sau đó nhắc nhở nhóc tỳ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Cưng Ngọc gì đâu hà. Mấy cô chú đừng rầy Ngọc nữa nhé. Con mới biết nói nó bắt chước người lớn á chứ nó không hiểu gì đâu mà đang quay clip chẳng lẽ chửi la nó, ba mẹ có dạy con mà.

- Minh nghĩ nên uốn nắn từ nhỏ thì sẽ dễ dạy bé hơn.

- Ba mẹ nên hạn chế cho con nói những từ này vì bé nói nhiều sẽ thành quen.

- Con chậm nói khi con nói được ba mẹ là người sung sướng nhất. Mọi người thông cảm đừng chấp nhất trẻ làm gì nhưng không nên để bé nói nhiều những từ không hay như này.

Thông tin thêm, Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đã có 7 năm yêu đương trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2017. Việc đồng hành bên nhau từ khi còn khó khăn đến lúc có của ăn của để cũng chính là lý do mà cặp đôi được dân tình ủng hộ. Sau khi chính thức về chung một nhà, Quỳnh Quỳnh đã trở thành hậu phương vững chắc, hỗ trợ cho sự nghiệp chồng. Hiện tại, gia đình nhỏ hạnh phúc của cả 2 đang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ái nữ Lê Dương Bảo Lâm phát ngôn gây tranh cãi, nam diễn viên lên tiếng phân trần - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đã có 3 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: Internet
                                                 
Cận ngày đón quý tử, Lê Dương Bảo Lâm tất bật quay chương trình thực tế đến mức phải truyền dịch, còn bà xã Quỳnh Quỳnh làm việc kiệt sức nhập viện lúc giữa đêm

Cận ngày đón quý tử, Lê Dương Bảo Lâm tất bật quay chương trình thực tế đến mức phải truyền dịch, còn bà xã Quỳnh Quỳnh làm việc kiệt sức nhập viện lúc giữa đêm

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm sắp đón quý tử, nhưng cả hai vợ chồng nam diễn viên vẫn quần quật bên đống công việc đến mức vợ nhập viện giữa đêm, chồng đang truyền dịch.

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