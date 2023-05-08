Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý!

Hậu trường 08/05/2023 11:14

Sau khi liên tục vướng tin đồn xấu, Lê Dương Bảo Lâm vội vàng 'phân trần' thu hút sự chú ý của khán giả.

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên được khán giả quan tâm và yêu mến ở thời điểm hiện tại. Nhưng ít ai biết rằng, khi nam diễn viên mới bước vào nghề từng gặp tình cảnh bị khán giả "ngó lơ" và ít được chào đón. Ở chương trình "Cười xuyên Việt", dù là người chiến thắng nhưng Lê Dương Bảo Lâm không nhận được nhiều sự chúc mừng và ủng hộ từ phía khán giả.

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm khi chiến thắng "Cười xuyên Việt"

Sau những cố gắng, giờ đây, nam diễn viên đã nhận lại được "trái ngọt" trong sự nghiệp. Tên tuổi của Lê Dương Bảo Lâm càng gây chú ý hơn nữa khi xuất hiện tại chương trình "2 ngày 1 đêm". Với sự hài hước, Lê Dương Bảo Lâm luôn là một trong những tâm điểm ở các tập phát sóng làm dân tình "cười bò". Tận dụng cơ hội, thời điểm tham gia chương trình này, Lê Dương Bảo Lâm cũng bắt đầu lấn sân cầm mic với những bài hát cực hài. Cứ ngỡ tài năng này của nam diễn viên sẽ không được đoán nhận nhưng anh vẫn được fan vây quanh rất đông khi xuất hiện biểu diễn.

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 2

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 3
Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 4
Lê Dương Bảo Lâm được khán giả yêu thích qua những màn 'tiểu phẩm' tấu hài
Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 5
Lê Dương Bảo Lâm sở hữu lượng fan đông đảo
Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 6
Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm

Những ngày gần cuối tháng 4 vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm liên tiếp bị tố 'sống giả', đưa hết con cho gia đình ngoại nuôi và bắt Quỳnh Quỳnh đi làm thêm ở siêu thị. Ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đã livestream cùng mẹ vợ và bà xã Quỳnh Quỳnh để đính chính tin đồn trên. Nam diễn viên nói: "Người ta nói mẹ vợ nói rõ ràng, mẹ khẳng định Quỳnh Quỳnh cam chịu, sợ chồng. Bây giờ mẹ phải lên tiếng giải thích cho con".

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 7
Lê Dương Bảo Lâm bị tố "sống giả"
Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 8
Mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ

Bên cạnh đó, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Không, mẹ không có nói bậy như vậy, con cái của mình mà sao nói vậy được. Mẹ không có gặp gỡ ai mà nói chuyện tầm bậy quá. Bây giờ tụi bây đẻ một chục đứa mẹ cũng nuôi hết, toàn cháu mình. Mẹ có nói vậy đâu". 

Về phía Quỳnh Quỳnh cũng bộc bạch: "Người ta muốn nói gì nói kệ, tôi chỉ lo buôn bán, một khi người ta đã ghét rồi thì nói có hay thì cũng sai, người ta nói chán thì thôi. Tôi không hiểu nổi cái hình nói tôi đi làm siêu thị ở đâu ra. Thiệt tình, sao cứ có nhiều người nói tầm bậy tầm bạ, xong ai không biết rõ chuyện sẽ vào chửi chồng tôi, tội nghiệp chồng tôi lắm. Chồng tôi làm sao nỡ để tôi làm như vậy để bôi xấu hình ảnh chồng tôi, mọi người phải hiểu rõ nguyên nhân chứ sao cứ vào chửi chồng tôi".

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 9
Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục vướng ồn ào đi bar, tiêu 187 triệu đồng rồi quỵt tiền cùng Trấn Thành

Chưa dừng lại, 'ông bố ba con' lại tiếp tục vướng ồn ào đi bar, tiêu 187 triệu đồng rồi quỵt tiền cùng Trấn Thành. Lại một lần nữa, Lê Dương Bảo Lâm cũng nhanh chóng đính chính rằng: "Tôi đi làm phụ vợ chứ không có tiền đi bar. Tôi là người đàng hoàng. Nếu thương tôi đừng đồn để tôi nuôi vợ con, không ai tụng kinh mà đi bar cả, đừng chửi tôi nữa. Tôi không đi bar, gọi đào. Tôi đi bar hết 187 triệu đồng thì vợ đánh tôi quá".

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 10
Lê Dương Bảo Lâm đã vướng phải nhiều tin đồn không hay

Chỉ có cách nhau vài ngày mà Lê Dương Bảo Lâm đã vướng phải nhiều tin đồn không hay, rất may anh đã lên tiếng sớm. Nếu không những điều này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nam nghệ sĩ trong lòng khán giả.

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 11
Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn hồi tháng 4/2017. Sau khoảng thời gian 'về chung nhà', cặp đôi có với nhau 3 người con, "đủ nếp đủ tẻ". Cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên nhận được sự quan tâm của công chúng vì những hình ảnh vui nhộn, hài hước đời thường. Tuy nhiên, không ít lần anh vấp phải những ý kiến trái chiều của dư luận khi có cách cư xử thiếu chừng mực, đùa cợt quá trớn với bà xã. 

Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý! - Ảnh 12
Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm kỷ niệm 7 năm ngày cưới
Ái nữ Lê Dương Bảo Lâm phát ngôn gây tranh cãi, nam diễn viên lên tiếng phân trần

Ái nữ Lê Dương Bảo Lâm phát ngôn gây tranh cãi, nam diễn viên lên tiếng phân trần

Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức lên tiếng về những phát ngôn của con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Lê Dương Bảo Lâm và vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phốt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 13 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 43 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 55 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi