Bị chỉ trích vì liên tục vướng tin đồn xấu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đáng chú ý!

Sau những cố gắng, giờ đây, nam diễn viên đã nhận lại được "trái ngọt" trong sự nghiệp. Tên tuổi của Lê Dương Bảo Lâm càng gây chú ý hơn nữa khi xuất hiện tại chương trình "2 ngày 1 đêm". Với sự hài hước, Lê Dương Bảo Lâm luôn là một trong những tâm điểm ở các tập phát sóng làm dân tình "cười bò". Tận dụng cơ hội, thời điểm tham gia chương trình này, Lê Dương Bảo Lâm cũng bắt đầu lấn sân cầm mic với những bài hát cực hài. Cứ ngỡ tài năng này của nam diễn viên sẽ không được đoán nhận nhưng anh vẫn được fan vây quanh rất đông khi xuất hiện biểu diễn.

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên được khán giả quan tâm và yêu mến ở thời điểm hiện tại. Nhưng ít ai biết rằng, khi nam diễn viên mới bước vào nghề từng gặp tình cảnh bị khán giả "ngó lơ" và ít được chào đón. Ở chương trình "Cười xuyên Việt", dù là người chiến thắng nhưng Lê Dương Bảo Lâm không nhận được nhiều sự chúc mừng và ủng hộ từ phía khán giả.

Những ngày gần cuối tháng 4 vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm liên tiếp bị tố 'sống giả', đưa hết con cho gia đình ngoại nuôi và bắt Quỳnh Quỳnh đi làm thêm ở siêu thị. Ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đã livestream cùng mẹ vợ và bà xã Quỳnh Quỳnh để đính chính tin đồn trên. Nam diễn viên nói: "Người ta nói mẹ vợ nói rõ ràng, mẹ khẳng định Quỳnh Quỳnh cam chịu, sợ chồng. Bây giờ mẹ phải lên tiếng giải thích cho con".

Lê Dương Bảo Lâm bị tố "sống giả"

Mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ

Bên cạnh đó, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Không, mẹ không có nói bậy như vậy, con cái của mình mà sao nói vậy được. Mẹ không có gặp gỡ ai mà nói chuyện tầm bậy quá. Bây giờ tụi bây đẻ một chục đứa mẹ cũng nuôi hết, toàn cháu mình. Mẹ có nói vậy đâu".

Về phía Quỳnh Quỳnh cũng bộc bạch: "Người ta muốn nói gì nói kệ, tôi chỉ lo buôn bán, một khi người ta đã ghét rồi thì nói có hay thì cũng sai, người ta nói chán thì thôi. Tôi không hiểu nổi cái hình nói tôi đi làm siêu thị ở đâu ra. Thiệt tình, sao cứ có nhiều người nói tầm bậy tầm bạ, xong ai không biết rõ chuyện sẽ vào chửi chồng tôi, tội nghiệp chồng tôi lắm. Chồng tôi làm sao nỡ để tôi làm như vậy để bôi xấu hình ảnh chồng tôi, mọi người phải hiểu rõ nguyên nhân chứ sao cứ vào chửi chồng tôi".

Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục vướng ồn ào đi bar, tiêu 187 triệu đồng rồi quỵt tiền cùng Trấn Thành

Chưa dừng lại, 'ông bố ba con' lại tiếp tục vướng ồn ào đi bar, tiêu 187 triệu đồng rồi quỵt tiền cùng Trấn Thành. Lại một lần nữa, Lê Dương Bảo Lâm cũng nhanh chóng đính chính rằng: "Tôi đi làm phụ vợ chứ không có tiền đi bar. Tôi là người đàng hoàng. Nếu thương tôi đừng đồn để tôi nuôi vợ con, không ai tụng kinh mà đi bar cả, đừng chửi tôi nữa. Tôi không đi bar, gọi đào. Tôi đi bar hết 187 triệu đồng thì vợ đánh tôi quá".

Lê Dương Bảo Lâm đã vướng phải nhiều tin đồn không hay

Chỉ có cách nhau vài ngày mà Lê Dương Bảo Lâm đã vướng phải nhiều tin đồn không hay, rất may anh đã lên tiếng sớm. Nếu không những điều này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nam nghệ sĩ trong lòng khán giả.

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn hồi tháng 4/2017. Sau khoảng thời gian 'về chung nhà', cặp đôi có với nhau 3 người con, "đủ nếp đủ tẻ". Cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên nhận được sự quan tâm của công chúng vì những hình ảnh vui nhộn, hài hước đời thường. Tuy nhiên, không ít lần anh vấp phải những ý kiến trái chiều của dư luận khi có cách cư xử thiếu chừng mực, đùa cợt quá trớn với bà xã.