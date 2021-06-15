Hóa ra nhà cầm quân Park Hang Seo cũng có 'anh em sinh đôi', không chỉ đầu đinh, mặt tròn mà còn hài hước giống nhau

Nam danh hài đăng bức ảnh cổ vũ tinh thần cho thầy trò Park Hang Seo trước trận đấu Việt Nam - UAE nhưng nhiều người soi ra được những điểm đặc biệt thú vị.

Như thường lệ, trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, MC Lại Văn Sâm lại đăng tải một bài viết thể hiện niềm tin chiến thắng và sự tin tưởng đặc biệt vào HLV Park Hang Seo. Lần này, trước trận Việt Nam - UAE, ông còn làm hẳn một bài thơ chiến thắng dành cho ông Park kèm câu khẩu hiệu: "Tôi tin và theo ông, Park Hang Seo!" Bài đăng của Lại Văn Sâm trước thềm trận đấu Việt Nam - UAE diễn ra - Ảnh: Chụp màn hình Trong bài đăng, nhà báo Lại Văn Sâm cũng nói về việc ông Park Hang Seo bị cấm chỉ đạo trong trận đấu này vì đã nhận 2 thẻ vàng. Nhưng ông rất tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ dành được chiến thắng hoặc hoà với đối thủ.

Không chỉ có Lại Văn Sâm, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng gửi lời động viên đến thầy trò đội nhà kèm hình ảnh nam danh hài chụp chung với HLV Park Hang Seo. Nam nghệ sĩ cũng mong tuyển Việt Nam giữ được sự bình tĩnh, tự tin chiến đấu hết mình cho trận đấu với UAE. Bài đăng của nghệ sĩ Xuân Hinh cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận đấu tối nay với UAE - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài viết đăng tải, bức ảnh gây chú ý hơn hết vì nhiều người nhận xét nam hài có nét giống với HLV Park. Nhiều nghệ sĩ còn nói vui nhìn Xuân Hinh và Park Hang như 2 anh em ruột. Một số người còn chỉ ra các đặc biệt để chứng mính cả 2 người quá giống nhau như cắt đầu đinh, gương mặt tròn tròn, tính cách thì hài hước, dí dỏm cùng dáng người béo, thấp thấp. Ngay cả chính chủ Xuân Hinh sau khi đọc xong bình luận cũng phải tự công nhận: "Ừ, cũng giống nhau nhỉ".

Một số nghệ sĩ nói rằng Xuân Hinh và ông Park nhìn như 2 anh em ruột - Ảnh: Chụp màn hình Nghệ sĩ hài Xuân Hinh được đồng nghiệp trong nghề ưu ái đặt biệt danh là "Vua hài đất Bắc". Đúng là nhìn thoáng qua bức ảnh cũng phải công nhận rằng cả người có nét giống nhau. Các bạn thấy các nhận xét này có đúng không, hãy cùng chia sẻ với nhau nhé!

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