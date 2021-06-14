Chiến thuật 'tẩy thẻ' phải chăng là nước cờ cao tay của 'ma thuật Park Hang Seo'?

Tin tức giải trí 14/06/2021 17:40

Trong vòng loại của đội tuyển Việt Nam với Malaysia, nhiều người dự đoán HLV Park Hang Seo đã cao tay dùng chiêu "tẩy thẻ" một cách hợp lý, thuyết phục.

Trận đấu ở phút 88, HLV Park Hang Seo chủ động nhận thẻ vàng để bảo vệ cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy trước hành vi thô bạo của thành viên đội bạn. Cụ thể, chứng kiến cầu thủ Liridon Krasniqi đội Malaysia có thói thô bạo trước băng ghế chỉ đạo, HLV Park đã không ngần ngại lao ra phản ứng mạnh mẽ với trọng tài Sato Ryuj. Trước đây, trong trận tuyển Việt Nam làm khách trước Thái Lan ở lượt đi ngày 5/9/2019, ông Park cũng từng nhận một thẻ vàng khi đứng ra tranh cãi với ban huấn luyện tuyển Thái Lan sau tình huống trung vệ Bùi Tiến Dũng có va chạm với Chanathip Songkrasin.

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HLV Park Hang Seo luôn chấp nhận bị phạt thẻ vàng để bảo vệ cầu thủ của mình - Ảnh: Y Kiện

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khi nhận đủ thẻ phạt, cả cầu thủ và quan chức của các đội bóng đều không được tiếp tục làm nhiệm vụ. Đồng nghĩa, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không thể có mặt ở khu vực chỉ đạo ngoài đường biên và tham dự họp báo sau trận cũng như vào phòng thay đồ trong trận đấu tiếp theo gặp UAE.

Điều này khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Nhưng nếu phân tích kỹ, có thể thấy trận đấu chỉ còn vài phút nữa sẽ kết thúc, lúc này đội tuyển Việt Nam đã nắm chắc 90% chiến thắng Malaysia và giành được tấm vé đi tiếp. 

Điều này đồng nghĩa với việc thiếu vắng sự chỉ đạo của thầy Park không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thi đấu những vòng tiếp theo khi đối đầu với đội tuyển UAE. Vì lúc này, trận đấu gặp UAE không có ý nghĩa một mất một còn nữa, đội tuyển Việt Nam cũng chiến đấu với tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Do đó, ở tình huống này, có thể nhận định HLV Park Hang Seo chủ động nhận thẻ vàng là sắp xếp có chủ đích. Thứ nhất, ông có thể bảo vệ được học trò trước lối chơi thô bạo, nguy hiểm của các cầu thủ Malaysia và điều thứ 2 là việc thiếu vắng thầy Park trên băng ghế chỉ đạo không làm ảnh hưởng lớn đến đội tuyển Việt Nam khi bước vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á.

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HLV Park Hang Seo từng nhận thẻ đỏ của AFC ở trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh: Kinh tế đô thị

Trước đó, thầy Park luôn có những chiến thuật gây được dấu ấn trong mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Gần nhất, trong trận gặp Malaysia, mặc dù cầu thủ Văn Toàn đang bị chấn thương ở vai và hông sau những pha vào bóng thô bạo của đối thủ nhưng "thuyển trưởng" Park vẫn quyết định cho nam cầu thủ ra sân thay Công Phượng ở phút 79.

Chỉ hơn 1 phút vào sân, Văn Toàn đã bị đối phương phạm lỗi rất kín trong vòng cấm và pha phạm lỗi ấy đã bị trọng tài bắt được, giúp đội tuyển Việt Nam đã được hưởng quả phạt đền. Nhờ vậy, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thực hiện thành công quả phạt đền chấm 11m và ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Có thể nhận thấy, tầm nhìn và chiến thuật của HLV Park Hang Seo trên băng ghế chỉ đạo thật sự rất quan trọng giúp tuyển Việt Nam có thay đổi thích hợp theo mỗi diễn biến của trận đấu. Vì vậy, việc vắng mặt của HLV Park trong các trận đấu tiếp theo khiến khán giả lo lắng cũng là điều hợp lý. Nhưng nhìn chung, theo đánh giá của các chuyên gia, sự vắng mặt lần này không gây ảnh hưởng lớn hay trở ngại cho các cầu thủ tuyển Việt Nam. 

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