Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng

Sao Việt 20/09/2023 13:52

Sau nhiều năm hoạt động tại VTV, từng làm Trưởng ban VTV6, giờ Diễm Quỳnh trở thành Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam.

MC Diễm Quỳnh sinh năm 1972, cô là nữ phóng viên, biên tập viên, MC nổi tiếng của Việt Nam. Sau khi học xong cấp ba chuyên Văn tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam, cô đi du học ở Trung Quốc. Năm 1997, Diễm Quỳnh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh. Diễm Quỳnh kết hôn với một kiến trúc sư, hơn cô 4 tuổi. Đây là người yêu của cô khi còn là du học sinh ở Trung Quốc.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 1

Nhà báo Diễm Quỳnh - MC gạo cội được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 2
Nữ MC thuở mới chập chững vào nghề.

Trước khi trở thành Giám đốc VFC, Diễm Quỳnh là MC của nhiều chương trình đình đám như "Trò chơi âm nhạc", "Tạp chí MTV", "Giai điệu tự hào", "Quán thanh xuân"... 

Nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X vẫn còn nhớ đến bộ đôi MC đình đám một thời của Tạp chí MTV - MC Diễm Quỳnh và MC Anh Tuấn. Bên cạnh sự ăn ý, cả hai còn có nhiều chia sẻ thú vị, dí dỏm cùng với sự năng động, hoạt bát, khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Không chỉ Tạp chí MTV mà sau này Diễm Quỳnh cùng Anh Tuấn cũng được yêu thích với chương trình Trò chơi âm nhạc. Về phía Diễm Quỳnh, cô cũng làm nên tên tuổi khi "cầm trịch" hàng loạt chương trình giải trí nổi tiếng thời điểm đó như Cầu vồng, Quà tặng âm nhạc, Bài hát Việt, tuổi đời mênh mông...

Vào tháng 8/2017, cô chính thức được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV thay thế vị trí của nhà báo Tạ Bích Loan. Từ đó, cô ít xuất hiện hơn mà chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong vai trò khách mời của các chương trình truyền hình.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 3

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 4

Diễm Quỳnh - Vũ Anh Tuấn là cặp đôi MC ăn ý nhiều năm ở VTV3

Sau nhiều năm chung sống, hiện vợ chồng Diễm Quỳnh có 2 cô con gái. Con đầu tên thật là Hồ Diễm Quỳnh Phương, tên ở nhà là Nhím (sinh năm 1999), từng du học tại Wellington, New Zealand và là học viên Học viện Ngoại giao. Cô con gái thứ 2 của nữ MC tên ở nhà là Gà (sinh năm 2017). Diễm Quỳnh từng chia sẻ chính con gái đã giúp cô có cái nhìn gần hơn về giới trẻ. 

Đặc biệt phải kể đến chuyện tuổi của Nhím và Gà cách nhau một khoảng khá xa. Lúc con gái lớn tròn 18, chị mới mang thai lần nữa. Bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, Diễm Quỳnh tuổi 45 đã thành công đưa con đến với thế giới này. Trải lòng chuyện mang thai khi tuổi tác không còn nhỏ, chị cho hay em bé như món quà mà ông trời ban tặng cho cả gia đình nên dù vất vả, khó khăn tới đâu cũng đáng.

2 ái nữ nhà Diễm Quỳnh có cá tính khác nhau, mỗi bé một vẻ. Những lần trước trong những bức hình được mẹ hé lộ, Quỳnh Phương mặc đồ không hề cầu kỳ, không trang điểm, tóc tai cũng ít làm điệu. Trong khi cô em nhìn đã vô cùng nữ tính, điệu đà. Thậm chí, mới đây cô bé còn làm mẫu nhí của show thời trang.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống đời tư của nữ MC "thế hệ vàng" của VTV cũng luôn được khán giả quan tâm. Trên trang cá nhân, dù giấu kín ông xã nhưng thi thoảng Diễm Quỳnh vẫn chia sẻ về con cái hay những sở thích riêng của cuộc sống đời thường.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 5

MC Diễm Quỳnh và chồng

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 6

Hai con gái của nữ MC

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 7

Hai chị em cách nhau 18 tuổi

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 8

Con gái thứ 2 của Diễm Quỳnh tên ở nhà là bé Gà lí lắc, tinh nghịch

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 9

Bé lớn tên Quỳnh Phương

Trên trang cá nhân, dù giấu kín ông xã nhưng thi thoảng Diễm Quỳnh vẫn chia sẻ về con cái hay những sở thích riêng của cuộc sống đời thường.

Ngoài ra, MC Diễm Quỳnh cũng thường chia sẻ những hình ảnh bình dị, góc nhỏ ngập tràn sắc hoa trong căn nhà nhỏ. Hiện tại cô sống bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con gái trong ngôi nhà luôn rực rỡ sắc hoa.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 10

Lần hiếm hoi MC Diễm Quỳnh chủ động chia sẻ ảnh của ông xã

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 11

Diễm Quỳnh trẻ trung ngoài đời thường dù đã ngoài 50.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 12

Không gian sống của nữ MC ngập tràn hoa tươi

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 13

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 14

Hé lộ cuộc sống hiện tại của MC Diễm Quỳnh: “Hoa khôi VTV” đời đầu lên chức to, lộ cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 15

Lên chức to, ở tuổi 50 MC Diễm Quỳnh sống hạnh phúc bên các con gái trong căn nhà luôn rực rỡ sắc hoa

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Từ khóa:   MC Diễm Quỳnh sao Việt MC VTV

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