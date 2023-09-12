Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao?

Sao Việt 12/09/2023 11:08

Nhiều khán giả từng xem 'Làng vũ đại ngày ấy' đến giờ vẫn nhớ đến bà với vai diễn kinh điển Thị Nở. Cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao?

Nghệ sĩ ưu tú Đức Lưu sinh năm 1939 tại Hà Nội. Bà nổi danh với vai Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy".

Đã hơn bốn thập kỷ từ ngày bộ phim ‘Làng Vũ Đại ngày ấy’ ra mắt nhưng khán giả, bạn bè và không ít đồng nghiệp vẫn gọi bà là Thị Nở - người vào vai người phụ nữ xấu nhất màn ảnh Việt trong tác phẩm điện ảnh kinh điển. Bà vui sướng, hãnh diện khi được gọi tên bằng vai diễn.

Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao? - Ảnh 1
Nghệ sĩ ưu tú Đức Lưu nổi danh với vai Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy"

Làng Vũ Đại ngày ấy là một bộ phim nổi tiếng được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam thế kỷ 20. Phim được sản xuất năm 1982 bởi đạo diễn, NSND Phạm Văn Khoa.

Bộ phim dựa trên ba truyện ngắn "Sống mòn", "Chí Phèo" và "Lão Hạc", bộ phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" của đạo diễn, NSND Phạm Văn Khoa được đánh giá là 2 trong số ít các tác giả điện ảnh Việt Nam đạt được thành công lớn về nhiều mặt khi khắc họa cuộc sống nông thôn trong xã hội phong kiến, nửa thuộc địa của Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám. Và bộ phim đã giúp đạo diễn giành Giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật cùng hai tác phẩm điện ảnh khác là Chị Dậu (1980) và Lửa trung tuyến (1961).

Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao? - Ảnh 2
Để vào vai Thị Nở, nghệ sỹ Đức Lưu phải đeo răng giả

Để vào vai Thị Nở, nghệ sỹ Đức Lưu phải đeo răng giả, hai bên miệng ngậm hai cục bông để gương mặt to bè ra, mũi gắn cao su rồi bôi phẩm màu đỏ ra bên ngoài.

Dù đóng vai Thị Nở - người phụ nữ xấu "ma chê quỷ hờn", nhưng NSƯT Đức Lưu lại sở hữu vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng và nền nã.

Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao? - Ảnh 3

Đã hơn 40 năm trôi qua, nghệ sĩ Đức Lưu vẫn không quên vai diễn đã để lại tên tuổi của bà nhưng cũng gieo lắm thị phi cho gia đình bà. Nghệ sĩ cho biết chồng và con bà đã hy sinh rất nhiều vì mình. Thậm chí các con bà từng bị bạn bè trêu là con Chí Phèo bốc từ lò gạch đến mức phải trốn đi. 

Sau vai Thị Nở trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Đức Lưu dừng đóng phim. Bà cũng là một trong những nghệ sĩ ‘chết vai’ và chết tên với nhân vật. Nhiều khán giả không nhớ tên thật, chỉ nhớ Đức Lưu là ‘Thị Nở’. 

Sau bộ phim đó, bà về Thành ủy Hà Nội làm ở ban đối ngoại. Dù chỉ để lại dấu ấn trong lòng công chúng bằng một vai diễn duy nhất nhưng đó cũng là niềm tự hào không chỉ của riêng bà mà còn của cả điện ảnh Việt. Bà được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao? - Ảnh 4

Năm 1962, bà kết duyên cùng Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hạ Phương.

Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao? - Ảnh 5

Hiện tại, nghệ sĩ Đức Lưu đang yên hưởng tuổi già bên con cháu.

Năm 1962, bà kết duyên cùng Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hạ Phương, đến năm 2012, chồng bà qua đời. NSƯT Đức Lưu sống cùng vợ chồng người con trai út ở ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, sau đình làng Trung Tự, Xã Đàn, Hà Nội.

Nghệ sĩ Đức Lưu có cuộc sống yên hưởng tuổi già, viên mãn với vật chất đủ đầy, hai người con trai đều thành danh và yên bề gia thất, con dâu hiếu thảo, các cháu ngoan ngoãn, giỏi giang, tự kiếm học bổng đi du học Mỹ.

Một ngày của người nghệ sĩ già là đọc sách, nghe nhạc cổ điển không lời hay những bản nhạc cách mạng, các bài kinh Phật… thỉnh thoảng, bà đón bạn già tới nhà chơi hoặc bắt taxi đi gặp bạn bè. Bà cũng hay lên chùa, đi tập thiền cùng các cụ cao tuổi trong công viên Thống Nhất.

Ở cái tuổi gần đất xa trời như bà, được sống vui, sống khỏe như thế là niềm mơ ước của rất nhiều người. 

Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao? - Ảnh 6

Chí Phèo (NSƯT Bùi Cường) và Thị Nở trong một lần hội ngộ.

Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao? - Ảnh 7
NSƯT Đức Lưu trong chuyến đi từ thiện.

Nhan sắc "chị Tư" Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những "vết chân chim"

Nhan sắc "chị Tư" Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những "vết chân chim"

Khán giả tiếc nuối vì thấy nhan sắc của "chị Tư" Cẩm Ly cũng "nhuốm màu thời gian".

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Đức Lưu thị nở chí phèo

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 9 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 39 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 54 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?