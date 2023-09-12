Sau vai diễn kinh điển Thị Nở, cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Lưu ra sao?

Đã hơn bốn thập kỷ từ ngày bộ phim ‘Làng Vũ Đại ngày ấy’ ra mắt nhưng khán giả, bạn bè và không ít đồng nghiệp vẫn gọi bà là Thị Nở - người vào vai người phụ nữ xấu nhất màn ảnh Việt trong tác phẩm điện ảnh kinh điển. Bà vui sướng, hãnh diện khi được gọi tên bằng vai diễn.

Nghệ sĩ ưu tú Đức Lưu sinh năm 1939 tại Hà Nội. Bà nổi danh với vai Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" .

Bộ phim dựa trên ba truyện ngắn "Sống mòn", "Chí Phèo" và "Lão Hạc", bộ phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" của đạo diễn, NSND Phạm Văn Khoa được đánh giá là 2 trong số ít các tác giả điện ảnh Việt Nam đạt được thành công lớn về nhiều mặt khi khắc họa cuộc sống nông thôn trong xã hội phong kiến, nửa thuộc địa của Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám. Và bộ phim đã giúp đạo diễn giành Giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật cùng hai tác phẩm điện ảnh khác là Chị Dậu (1980) và Lửa trung tuyến (1961).

Làng Vũ Đại ngày ấy là một bộ phim nổi tiếng được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam thế kỷ 20. Phim được sản xuất năm 1982 bởi đạo diễn, NSND Phạm Văn Khoa.



Để vào vai Thị Nở, nghệ sỹ Đức Lưu phải đeo răng giả

Để vào vai Thị Nở, nghệ sỹ Đức Lưu phải đeo răng giả, hai bên miệng ngậm hai cục bông để gương mặt to bè ra, mũi gắn cao su rồi bôi phẩm màu đỏ ra bên ngoài.

Dù đóng vai Thị Nở - người phụ nữ xấu "ma chê quỷ hờn", nhưng NSƯT Đức Lưu lại sở hữu vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng và nền nã.

Đã hơn 40 năm trôi qua, nghệ sĩ Đức Lưu vẫn không quên vai diễn đã để lại tên tuổi của bà nhưng cũng gieo lắm thị phi cho gia đình bà. Nghệ sĩ cho biết chồng và con bà đã hy sinh rất nhiều vì mình. Thậm chí các con bà từng bị bạn bè trêu là con Chí Phèo bốc từ lò gạch đến mức phải trốn đi.

Sau vai Thị Nở trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Đức Lưu dừng đóng phim. Bà cũng là một trong những nghệ sĩ ‘chết vai’ và chết tên với nhân vật. Nhiều khán giả không nhớ tên thật, chỉ nhớ Đức Lưu là ‘Thị Nở’.

Sau bộ phim đó, bà về Thành ủy Hà Nội làm ở ban đối ngoại. Dù chỉ để lại dấu ấn trong lòng công chúng bằng một vai diễn duy nhất nhưng đó cũng là niềm tự hào không chỉ của riêng bà mà còn của cả điện ảnh Việt. Bà được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Năm 1962, bà kết duyên cùng Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hạ Phương. Hiện tại, nghệ sĩ Đức Lưu đang yên hưởng tuổi già bên con cháu.

Năm 1962, bà kết duyên cùng Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hạ Phương, đến năm 2012, chồng bà qua đời. NSƯT Đức Lưu sống cùng vợ chồng người con trai út ở ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, sau đình làng Trung Tự, Xã Đàn, Hà Nội.

Nghệ sĩ Đức Lưu có cuộc sống yên hưởng tuổi già, viên mãn với vật chất đủ đầy, hai người con trai đều thành danh và yên bề gia thất, con dâu hiếu thảo, các cháu ngoan ngoãn, giỏi giang, tự kiếm học bổng đi du học Mỹ.

Một ngày của người nghệ sĩ già là đọc sách, nghe nhạc cổ điển không lời hay những bản nhạc cách mạng, các bài kinh Phật… thỉnh thoảng, bà đón bạn già tới nhà chơi hoặc bắt taxi đi gặp bạn bè. Bà cũng hay lên chùa, đi tập thiền cùng các cụ cao tuổi trong công viên Thống Nhất.

Ở cái tuổi gần đất xa trời như bà, được sống vui, sống khỏe như thế là niềm mơ ước của rất nhiều người.



Chí Phèo (NSƯT Bùi Cường) và Thị Nở trong một lần hội ngộ.