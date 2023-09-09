Sau thời gian dài 'ở ẩn' sinh con, Bảo Thanh hé lộ kế hoạch tái xuất màn ảnh Việt

Nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động về tình cảm khán giả yêu mến dành cho mình. Cô hứa sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ khi có được kịch bản phù hợp, vai diễn hay.

Bảo Thanh lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật vì vậy cô bén duyên phim ảnh "vào Nam ra Bắc" khi chỉ mới 8 tuổi. Lớn lên, cô theo học và tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và nổi tiếng với các vai diễn trong bộ phim như: "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử", "Ngày ấy mình đã yêu"… Bảo Thanh nổi tiếng với các vai diễn trong bộ phim như: "Sống chung với mẹ chồng", "Người phán xử", "Ngày ấy mình đã yêu"… Mới đây, sau thời gian tập trung cho gia đình nhỏ, Bảo Thanh tái xuất tham dự sự kiện Cánh Diều Vàng. Bảo Thanh là một trong những nữ diễn viên rất được yêu thích của màn ảnh Việt. Tại trên thảm đỏ lễ trao giải, nữ diễn viên cũng tiết lộ về những dự định phim ảnh sắp tới.

Mới đây, sau thời gian tập trung cho gia đình nhỏ, Bảo Thanh tái xuất tham dự sự kiện Cánh Diều Vàng Nữ diễn viên "Về nhà đi con" cho biết: "Hy vọng trong thời gian sắp tới Thanh sẽ được tham dự vào những dự án điện ảnh cũng như truyền hình vì mình đã hứa quỹ thời gian nghỉ chỉ có vậy thôi. Hy vọng trong năm 2024, Thanh sẽ có cơ hội được xuất hiện trên màn hình tivi để đem đến cho quý vị khán giả những vai diễn hay hơn nữa". Nữ diễn viên "Về nhà đi con" cho biết: 'Hy vọng trong năm 2024, Thanh sẽ có cơ hội được xuất hiện trên màn hình tivi để đem đến cho quý vị khán giả những vai diễn hay hơn nữa' Trước đó, khi tham gia làm khách mời trong một chương trình truyền hình, Bảo Thanh đã có những chia sẻ đầy xúc động về thời gian tạm ngừng đóng phim. Nữ diễn viên bộc bạch: “Có người hỏi em rằng tại sao lại nghỉ đóng phim, quay trở lại làm sân khấu. Ánh đèn sân khấu có một sức hút rất ghê gớm. Đứng ở trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào, ở dưới là khán giả, cảm xúc khác lắm. Có thể ở đây mình rất tự tin, không run chút nào, nhưng khi bước lên trên sân khấu, nhìn xuống dưới là biết bao nhiêu khán giả, tự nhiên thế nào lại run!".

Bảo Thanh ở ẩn 2 năm sau khi sinh con Bên cạnh đó, Bảo Thanh cho biết muốn nối nghiệp bố mẹ, đồng thời cô cũng nhận được sự ủng hộ hết mình từ ông xã. Đặc biệt, nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động về tình cảm khán giả yêu mến dành cho mình. Cô hứa sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ khi có được kịch bản phù hợp, vai diễn hay. Nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động về tình cảm khán giả yêu mến dành cho mình. Cô hứa sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ khi có được kịch bản phù hợp, vai diễn hay "Trong suốt bao nhiêu năm làm phim, khán giả luôn dành cho Bảo Thanh tình cảm mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong ước có được tình cảm như vậy. Dù nghỉ sinh em bé lâu như thế nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương, hối thúc, chờ đợi Thanh quay trở lại làm phim. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn với một người nghệ sĩ như tôi" - Bảo Thanh chia sẻ.

Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Quốc Trường và Hoàng Anh Vũ (thủ vai Dũng quân sư) sau 4 năm cùng hợp tác trong bộ phim Về Nhà Đi Con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-dai-o-an-sinh-con-bao-thanh-he-lo-ke-hoach-tai-xuat-man-anh-viet-615522.html