Bảo Thanh mặc bikini khoe vóc dáng nóng bỏng sau 2 lần sinh con

Cư dân mạng không thể rời mắt với một loạt hình ảnh diện bikini nóng bỏng mắt của nữ diễn viên Bảo Thanh.
- Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này?
- Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'?
Bảo Thanh đã tạm thời lui về ở ẩn để sinh con gái thứ hai sau khi bộ phim "Về nhà đi con" khép lại. Trong thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đang công tác tại Nhà hát Kịch Công An Nhân Dân, người đẹp cũng chưa từng hé lộ việc sẽ tham gia bất kỳ một dự án phim truyền hình nào. Ngoài các dự án nghệ thuật, Bảo Thanh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng và các con.
Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh diện bikini một mảnh quyến rũ. Với vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' như thế ít ai biết rằng cô nàng đã trải qua hai lần sinh nở.
Dưới phần bình luận, người hâm mộ đã không ngại dành những lời khen 'có cánh' trước thân hình quyến rũ của nữ diễn viên.
Bảo Thanh trở thành nữ diễn viên được yêu thích và được công chúng biết đến nhiều nhờ bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”. Cô tiếp tục hâm nóng tên tuổi với vai Thư trong bộ phim “Về nhà đi con”. Từ đó, Bảo Thanh trở thành cái tên nổi bật của phim truyền hình và trở thành gương mặt quảng cáo đắt giá cho nhiều thương hiệu lớn nhỏ.
Bảo Thanh quyết định dừng đóng phim sau khi giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019. Dù ngừng hoạt động nghệ thuật để sinh con thứ hai nhưng Bảo Thanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả mong chờ bà mẹ hai con tái xuất phim truyền hình trong một vai diễn ấn tượng sau thành công của "Sống chung với mẹ chồng" và "Về nhà đi con".