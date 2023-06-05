Bảo Thanh mặc bikini khoe vóc dáng nóng bỏng sau 2 lần sinh con

Bảo Thanh đã tạm thời lui về ở ẩn để sinh con gái thứ hai sau khi bộ phim "Về nhà đi con" khép lại. Trong thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đang công tác tại Nhà hát Kịch Công An Nhân Dân, người đẹp cũng chưa từng hé lộ việc sẽ tham gia bất kỳ một dự án phim truyền hình nào. Ngoài các dự án nghệ thuật, Bảo Thanh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng và các con.

Bảo Thanh đã tạm thời lui về ở ẩn để sinh con gái thứ hai sau khi bộ phim "Về nhà đi con" khép lại.

Trong thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đang công tác tại Nhà hát Kịch Công An Nhân Dân.

Bảo Thanh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên chồng và các con.

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh diện bikini một mảnh quyến rũ. Với vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' như thế ít ai biết rằng cô nàng đã trải qua hai lần sinh nở.